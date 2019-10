Napi horoszkóp - 2019. október 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.06

KOS: (március 21 - április 20.)



Jól vigyázzon, mert ellenállhatatlan vágyat érez aziránt, hogy ma költsön. Szeretné felfrissíteni a ruhatárát, megörvendeztetné szeretteit, de még talán otthonát is szívesen feldobná. Nincs ezzel baj, hiszen megérdemli, csak arra ügyeljen, hogy ne essen át a ló túloldalára és vásároljon össze mindenfélét, amire valószínűleg nem is lesz szüksége. Nem lenne szerencsés, ha legatyásodna.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem halogathatja tovább bizonyos feladatok elvégzését. A ház is szalad, több elintéznivaló ügye is lenne, úgyhogy okosan tenné, ha ma nem odázná el ezek elvégzését, hanem inkább mielőbb letudná őket. Persze nem összecsapva, mert annak nem lenne sok értelme. De ha ügyes, akkor arra is marad ideje, amire szeretné és így legalább megszabadult pár nyomasztó tehertől.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valamiben nem ért egyet egyik szerettével és ez akkora feszültséget okozhat Önök között, hogy egész nap csak vitázni fognak miatta vagy úgy össze is vesznek, hogy messzire elkerülik egymást. Valahol mindketten érzik, hogy ostobaság, amit csinálnak, de úgy vannak vele, már nincs visszaút és különben is: kérjen a másik bocsánatot. Ha nem akarják a vasárnapot ilyen hangulatban tölteni, akkor bizony muszáj lesz kibékülniük.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Most lelkileg sokkal jobban érzi magát, semmint fizikailag. Nagy szüksége lenne arra, hogy igazán pihenjen és feltöltődjön. Nem ártana jobban odafigyelnie az egészségére és megerősítenie az immunrendszerét. Lehetőség szerint ma tegyen félre mindent, és adja át magát a pihenésnek. De hosszú távon változtatnia kellene azon is, hogy mennyit dolgozik, mert manapság túllőtt a célon.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Próbálja meg kicsit jobban kivenni ma a részét a háztartáskörüli feladatok elvégzéséből vagy legalábbis segítsen be szeretteinek ott, ahol tud. Rossz néven vehetik, ha egész nap csak henyél vagy eltűnik szórakozni. Gondoljon arra, hogy mielőbb letudják a feladatokat, előbb mehetnek el együtt vagy legalább nem lesz szájhúzás abból, ha egész nap csak pihen vagy elmegy a barátaival.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egyik szerettétől fájó kritikát kaphat. Erről kivételesen tudja, hogy sajnos igaz és rendesen bántja is. Ám nem az a megoldás, hogy visszavág valami hasonlót vagy hogy magába fordul és inkább ki sem teszi a lábát otthonról. Fogadja el, majd húzza ki magát és menjen tovább annak tudatában, hogy van még min dolgoznia. Vár ma még Önre kellemes élmény is, de ahhoz ki kell dugnia az orrát otthonról!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Egyik szerettével nézeteltérése adódhat. Az volna a legjobb, ha mielőbb megoldást találnának rá és nem hagynák, hogy a probléma több napig maguk közé álljon. Adjon egy kis időt maguknak, amíg tárgyalóállapotba kerülnek, utána pedig közösen keressenek megoldást arra, amivel kapcsolatban nem sikerült dűlőre jutniuk. Máskülönben még vasárnap is duzzogni fognak meg fújni egymásra.





Mostanában úgy tekint magára, mint egy robotra. Mindent elvégez, mert meg kell tennie, az a dolga, és gépiesen cselekszik a munkahelyén, de sokszor még otthon is. Talán nem veszi észre, de a beszéde is sokszor rideg és azt mondja, amit kell. Mondani sem kell, hogy egyáltalán nem érzi így jól magát, de elkezdett beletörődni a helyzetébe. Jobban tenné, ha mielőbb kitörne ebből az állapotból!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Végre kezdenek jól alakulni a pénzügyei, amit persze azzal kíván megünnepelni, hogy költekezik kicsit. Legyen ezzel óvatos, nehogy megint visszaessen ugyanoda, mint volt! Lepje meg magát és szeretteit egy-két aprósággal, de okosabban tenné, ha hosszú távon inkább spórolna, hiszen bármikor jól jöhet a plusz pénz. Mellette lehet élni is, csak okosan kell sakkoznia a pénzügyeivel!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Egy kicsit mindenbe belekezd, de jóformán semmivel sem végez. Még szerencse, hogy lehetősége van tenni ez ellen, ha időben olvassa ezeket a sorokat. Máskülönben megnézheti magát és napvégén arra a következtetésre juthat, hogy van egy csomó félbe maradt ügye, amit kénytelen lesz vasárnap elintéznie, de akkor viszont nem sokat fog pihenni a hétvégén. Ne nehezítse meg a saját dolgát!

BAK: (december 22 - január 20.)



Vegye észre, hogy sokszor másokon vezeti le a feszültségét, de legfőképpen a kedvesén. Érthető, hogy tele van feszültséggel, szomorú is, hogy a munkahelyén kiidegelik, de ez nem ok arra, hogy belekössön másokba és lépten-nyomon fájdalmat okozzon nekik. Ne lepődjön meg azon, ha le fogják ezért teremteni, mert megelégelik. Okosabban tenné, ha Ön venné észre magát és állna le időben.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Egész nap magán lógnak a szerettei és a barátai. Hirtelen mindenki megtalálja a gondjával-bajával és magától várnak rá megoldást, de minimum azt, hogy tanácsot adjon nekik. Nem muszáj mindenkit kiszolgálnia e téren, nyugodtan mondhat nemet is. Ha egész másokkal foglalkozik, semmi ideje nem jut önmagára és akkor viszont az lesz a problémája. Nyugodtan legyen kicsit önző!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp