Napi horoszkóp - 2019. szeptember 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.09.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Mostanában túlságosan feszegeti teste határait. Nem figyel oda arra mikor és mit eszik, arra se, hogy eleget mozogjon és a régebb óta tartó kellemetlen testi tüneteket is mellőzi. Jobb lenne, ha észbe kapna, mert meg lesz a böjtje annak, ha nem hajlandó foglalkozni a testi és a lelki szükségleteivel egyaránt. Ne keressen kifogásokat, miért nem teszi, és ne higgye azt, hogy nem fordulhat rosszabbra az állapota!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Elképesztően türelmetlen lehet ma és gyakran lesz igaz Önre, hogy előbb beszél, és csak azután gondolkodik. Bölcsen tenné, ha megpróbálná megfékezni magát, mert komoly kellemetlenségek érhetik. Kiabálás és veszekedés helyett, törekedjen arra, hogy kompromisszumot kössenek. Attól pedig mindenképpen óvakodjon, hogy közeli szerettein verje le a port.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Vigyázzon azzal, ha önsajnáltatásra adja a fejét. Nemcsak azért, mert belelovalja magát és depresszióssá teheti magát, hanem azért is, mert környezete rosszul viselné a panaszkodását. Legfőképpen azért, mert úgy érzik, nincs oka rá. Ha jobban belegondol, talán maga is rájöhet arra, hogy valóban eltúlozza kicsit a dolgokat és nincs akkora baj, mint azt Ön hiszi. Próbáljon meg külső szemlélőként tekinteni a helyzetére.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem ártana rendet tennie az anyagiakat illetően, hogy tisztában lássa a helyzetét. Pláne akkor, ha Önnek is feltűnt, hogy mindig túl sok pénz megy el, de gyakran azt sem tudja, mire. Okosan teszi, ha vizsgálatot tart, mert érdekes és egyben lényeges dolgokra bukkanhatna. Ha komoly tervei vannak a jövőre nézve, nem ártana visszafognia a kiadásait, ám amúgy sem rossz az, ha az ember rendelkezik némi spórolt pénzzel.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Annyira hatékony és egyben határozott lesz, hogy könnyedén sikerül elvégeznie a magára váró feladatokat, sőt, jó esély van arra, hogy azoknál többet is. Minden, amibe ma belekezd, azzal számottevő haladást érhet el. Viszont nem muszáj a szabadidejét is feláldoznia, azt töltse bátran szeretteivel vagy barátaival, mert rossz néven vehetik, ha mindig csak a munkát részesíti előnyben.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szeretne egyedül lenni vagy legalábbis egyedül dolgozni. Magányra vágyik, ám sajnos ma aligha kaphatja meg, mivel több olyan feladata is lesz, amit csapatban kell megoldania, de legalábbis szüksége lesz mások segítségére. Ráadásul van néhány családot érintő probléma, ami szintén olyan, hogy meg kellene beszélniük és rossz ötlet lenne, ha nélkülük próbálná meg intézkedni vagy döntést hozni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nem ártana egy kis rendet tennie maga körül. Talán mostanában elhanyagolta a környezetét, de mindenképpen érdemes lenne rendeznie sorait, főleg akkor, ha úgy érzi, mostanában akadályoztatva van. Higgye el, ha rend van maga körül, akkor az energiák is könnyebben áramlanak az életében és elhozhatják Önnek a kívánt változásokat. Szabaduljon meg a régi, felesleges holmiktól és tisztítsa meg otthonát.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma mindenkivel felettébb kedves, segítőkész és megértő lesz. Meg is lepi vele a környezetét, hiszen nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy ennyire mézes-mázas legyen. Ne sértődjön meg, ha azt hiszik, szeretne valamit vagy esetleg beteg. Viszont az, hogy kellemesen csalódnak Önben, kifejezetten jó tehet egyik-másik kapcsolatának. Értékelni fogják a segítségét és azt is, hogy türelmes lesz velük.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Kifejezetten arra vágyik, hogy foglalkozzanak Önnel. Figyelemre és szeretetre áhítozik. Jó esély van arra, hogy a családjától, a párjától megkapja, de figyeljen arra, hogy ne erőszakolja ki belőlük. A munkahelyén végképp nem kellene erőltetnie, hogy Ön körül forogjanak, és minden Önről szóljon, mert az ellenkező hatást érheti el. Ott próbálkozzon, ahol nyitott ajtókra talál.

BAK: (december 22 - január 20.)



Haladjon a saját tempójában. Csak mert mások szekere láthatóan jobban pörög, de legalábbis gyorsabban végzik el feladataikat, nem kötelező Önnek is felvennie mások ritmusát. Nyugodtan végezze olyan sebességgel a feladatait, amilyenben jól esik, nem kell kapkodnia, hiszen maga amúgy is a minőség, nem pedig a mennyiség híve. Ma egyébként is eredményesebb lehet, ha egymaga próbál haladni, alkotni.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Környezete viccel Önnel, ugratják magát, de mindent véresen komolyan vesz. Elő kellene vennie a messzi földön híres humorát, mert környezetét is meglepi azzal, hogy ma képtelen nevetni, mosolyogni, ellenben mindenkit elküld melegebb éghajlatra. Ha nem tud lazítani, akkor legalább jelezze nekik, hogy ma nincs vicces hangulatában, de előzze meg a bajt, hogy összerúgják a port.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Úgy érzi, mindenki csak kihasználja. Talán ezért, mert mostanában sokan találták meg a kéréseikkel, legyen az szívesség, kölcsön vagy bármi más. Maga pedig, mivel szeret segíteni és mindenkivel jóban lenni, eleget is tett nekik. Így viszont ne csodálkozzon azon, ha mindenki magához fordul. Ha kezdi soknak érezni vagy azt tapasztalja, hogy visszaélnek a jó szívével, akkor egyszerűen mondjon nemet.

