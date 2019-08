Napi horoszkóp - 2019. augusztus 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.26

KOS: (március 21 - április 20.)



Szeretné ezt a napot pihenéssel tölteni. Nincs is más terve, mint lazítani és kivételesen senki sem köp bele a levesébe. Ha valaki mégis felajánlja, hogy menjenek el együtt valahova, legalább finoman utasítsa vissza. De azért a kedvesére mindenképpen szánjon egy kis időt, ne érezze azt, hogy semmibe veszi őt. Bár úgy tervezi, hogy nem gondol a munkára, mégis gyakran azon morfondírozik, hogyan is léphetne előrébb.

Romantikus hangulatban telik a napja. Még az is lehet, hogy kimozdulnak a kedvesével. Emellett, nem ártana néhány a kapcsolatukat érintő dolgot megbeszélnének. Legyen nyitott a kedvese véleményére, érzéseire és igyekezzen kompromisszumkész lenni. Viszont itt a lehetőség, hogy őszinte legyen és elmondja őszintén, mire is vágyik. Kellően egymásra lesznek hangolva, így sokat fejlődhet a kapcsolatuk.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kétszer is gondolja meg, mit mond, mert így is családi perpatvar van készülőben. Meglehet, hogy oktalanul veszik elő magát vagy bántják meg és onnantól kezdve Önnek sem kell több, hogy kijöjjön az sok minden, amit addig lenyelt. Hatalmas vita alakulhat ki, amit utána nem lesz könnyű elsimítani. Ha már vitára adja a fejét, legyen diplomatikus és ne süllyedjen le azok szintjére, akinek a módszereit maga is megveti.

Ma főleg magányra vágyik, hogy töprenghessen az élete kapcsán és többek között arra jön rá, hogy elégedetlen és üresnek érzi az életét. Ám mielőtt fejest ugrana valamibe vagy valamely régi vágyának megvalósításába, inkább gondolja át alaposan mire is vágyik és mit akar igazából. Legyenek tervei, és ne légvárakat építsen. A napokban lehetősége lesz találkozni barátaival is, akikkel érdemes lehet megosztania a kételyeit.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma nem lesz egy hullámhosszon a párjával vagy a családjával. Folyton ütközik a véleményük és meglehetősen puskaporos lehet a hangulat. A legjobb, ha tudatosan igyekszik nem viszályt szítani. Legyen rugalmas és nyitott, igyekezzen nem felkapni a vizet, ha mások feszegetik magánál a határokat. Ugyanakkor egy kellemetlen anyagi kérdés is felmerülhet, ami további feszültséget okozhat.

Magányosan érzi magát. Talán azért mert senki sem ért rá, vagy abból kifolyólag, hogy az utóbbi időben elhanyagolta a kapcsolatait és sokan hátat fordítottak Önnek. Még semmi sincs veszve! Mindenképpen érdemes lenne kimozdulnia otthonról, mert a négy fal között történő őrlődés kikészíti a lelki világát. Ha kell, akkor egyedül vágjon a világnak, nem kell mindig másokra várnia ahhoz, hogy történjék magával valami!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kisebb fizikai kellemetlenség érheti a figyelmetlenségéből kifolyólag. Ne aggódjon, semmi komoly, de vegye intő jelnek és lehetőség szerint figyeljen oda arra, amit csinál, illetve talán nem ártana pihennie. Mostanában úgyis túl szigorú magával, keveset foglalkozik az egészségével és a lelki világával. Úgy tűnik, a sors megoldja, hogy időt szánjon végre magára. Úgyis van néhány dolog, amit nyugodt körülmények között át kellene gondolnia!

Rossz hírt kaphat, ami elszomoríthatja vagy elbizonytalaníthatja. Nem biztos, hogy közvetlenül érinti, de mégis hatással lesz magára. Arra készteti, hogy átértékelje az életét vagy legalábbis a helyzetét. Ne lovalja bele magát a depresszióba, inkább arra törekedjen, hogy a hír ne nyomja rá teljesen a bélyegét a napjára. Szerettei készen állnak arra, hogy bearanyozzák a napját!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ez a nap szerelem jegyében fog telni. A párjával rendkívül romantikus órákat tölthetnek el és sokat tehettek azért, hogy kapcsolatuk elmélyüljön és megerősödjön. Az egyedülállóknak sem lesz okuk a kesergésre, ugyanis bárhol legyenek, ott hódítani fognak. Érezhetően ott van a szerelem a levegőben, de azért ne feledkezzenek meg a kötelességeikről sem, mert van néhány dolog, amit el kellene ma intézniük.

Meglehetősen nyűgös és fáradt lesz. Nem sok mindenhez lesz kedve, alig áll a lábán és még a létezés is nehezére esik. Jobb is, ha nemet mond egyes programokra és megpróbál minél több időt tölteni pihenéssel. Nem ártana jobban odafigyelne az étkezéseire és több tápanyagot bevinni, amiből energiára tehet szert. Emellett érdemes lehet egy rövidebb sétát beiktatnia mára, amik szintén növelheti az állóképességét.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Sikerülhet hajba kapnia az egyik barátjával, mert eltérő a véleményük és mert mindenáron meg akarják mondani egymásnak, hogy mit kellene tenniük. Megéri egy ilyen dolog miatt hosszú időre összeveszni? De innen látszik, hogy lenne még mit tanulnia az elfogadásról. Továbbá egy váratlan kiadás ma tovább tetézheti gondjait és növelheti magában a feszültséget. Ha úgy érzi, nagy a baj, kérj bátran segítséget!

Mostanában jogosan érzi azt, hogy jól alakulnak a dolgai, sínen van és még a szerelmi élete is ragyogó, akár csak a hangulata. A kedvesével meghitt és békés napot tölthetnek el amellett, hogy a szex is központi szerepet játszik a benne. Kellemes, újszerű élményekben lehet részük. Azok a párok, akik eltávolodtak egymástól, ismét egymásra találnak és akár még egy a jövőjüket érintő fontos döntést is meghoznak.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



