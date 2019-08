Napi horoszkóp - 2019. augusztus 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.25

KOS: (március 21 - április 20.)



Lehetőség szerint tegyen félre minden kötelezettséget, elintézni való ügyet és adja át magát a pihenésnek. Legyen ez a nap a család, vagy szervezzenek romantikus napot a kedvesével, de még akár a barátok meghívását is elfogadhatja. Bármilyen lehetőség is merüljön fel, ne utasítsa vissza! Szüksége lenne a minőségi kikapcsolódásra, hogy meglássa az élet apró örömeit. Jutalmazza meg magát azzal, hogy azt teszi, amihez csak kedved van!

Csodálatos hír jut a fülébe, ami meghatározza az egész hétvégéjét. Végre megérkeznek a várva várt pozitív változások az életébe. De nem marad le semmiről, ha nem kezd el azonnal tervezgetni, hanem a mai napját pihenéssel tölti. Az sem lenne utolsó ötlet, ha elutaznának, vagy legalább kirándulnának egyet szeretteivel. Amúgy sem ártana több mozgást vinnie a mindennapjaiba.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Képtelen kikapcsolódni, mert állandóan kattog az agya. Próbál a szeretteivel, barátaival lenni, de nem bír rájuk figyelni. A gondokon és az esetleges megoldásokon agyal. Ne csodálkozzon azon, ha megszólják azért, mert nem velük foglalkozik, vagy nem figyel rájuk. Éppen ezért vegye elejét a veszekedésnek, ami emiatt robbanhatna ki. Kezdje azzal, hogy őszintén elmondja szeretteinek, mi foglalkoztatja annyira.

Ma pontosan azt kapja, amire vágyik. Szeretetet. Végre magával foglalkoznak, Önt kényeztetik, és egy kicsit lazíthat, mert nem neked kell másokat istápolnia. Bármilyen problémája is legyen, érdemes megosztania a szeretteivel, mert segíthetnek is Önnek, de minimum támogatnák magát. Ajánlatos lenne ma őszinte beszélgetést folytatnia a kedvesével, ami elősegíthetné a párkapcsolata fejlődését.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Előtérbe kerülnek régi vágyai, tervei. Némelyik egészen lázba hozza, és azonnal meg szeretné valósítani. Nem vegye rossz néven, ha esetleg szerettei nem kívánnak benne részt venni, akkor valósítsa meg őket egyedül! Viszont előkerülnek más, függőben levő, nem túl kellemes ügyei is, amiket ne is próbáljon visszasöpörni a szőnyeg alá. Most jött el az ideje annak, hogy lezárja a régi dolgokat.

Rengeteg programot nézett ki magának, a baráti meghívásoknak is szeretne eleget tenni. Mindeközben azt érzi, hogy folyamatosan mások problémáit oldja meg, míg a sajátjai úsznak. Mindenkit meghallgat, szórja a tanácsokat, miközben maga is kapja őket másoktól. E téren legyen nyitott, nehogy azt higgye, hogy más nem tud magának hasznosat vagy érdekeset mondani!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szeretne otthon, a csendben és békében gondolkodni, a jövőbeli terveinek megvalósításán. Ha már ennyire szeretne egyedül lenni, megtehetné, hogy az elmélkedést a szabadban, a természetben teszi, összekövetve egy kellemes, egészségügyi sétával. Szinte biztos utolérné a megvilágosodás! Ellenben ne csodálkozzon azon, ha mások nem értik majd meg a gondolkodásmódját vagy a terveit.

Rendkívüli hírek jutnak a fülébe, amik rendesen elgondolkodtatják azzal kapcsolatban, hogyan is tovább. De mielőtt mindent kockára tenne, és felcserélné a biztosat a bizonytalanra, előbb nyomozzon ki mindent! Akár valóban meg is ütheti a főnyereményt, de az sem kizárt, hogy csak tévútra akarják csalni magát vagy nem szándékosan, de torz infókat kapott. Ne csak a megérzéseire hallgasson.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A hétvégén nem sok nyugalma lesz, mert vagy maga megy, vagy magához jönnek, de az biztos, hogy rengeteg találkozóban lesz része. Előkerülnek a rokonok és a barátok is és mindenki Önt akarja. Ne is próbáljon elmenekülni előlük, nagy szüksége lenne rájuk, és nekik is agára. Hallgassa meg a gondjaikat és ők is meg fogják az önét, és így rengeteg hasznos információhoz juthat, miközben te Ön is segít másoknak.

Merje megvalósítani elképzeléseit! Meg fog lepődni, de még a párja is partner lesz benne, akivel ezáltal sokkal jobban elmélyülhet a kapcsolata, főleg, ha egy kis romantikával is megspékelik a lakásfelújítást, dekorálást vagy épp a közös mozgást, választott szórakozási formát. Talán kicsit idegennek fogja érezni ezt a szárnyalást, de meg fogja látni, hogy számtalan előnye van és csodákat tesz Önnel a szerelem.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Semmiképpen se folytassa a mókuskereket, hanem szálljon ki belőle. Ne azon görcsöljön, hogyan oldja meg a gondjait, mibe fogjon, mihez kezdjen a jövőre nézve. Most ezt mind függessze fel a hétvégére és menjen el lazulni a kedvesével vagy a barátaival. Máskülönben ne is csodálkozzon, hogy ez az életvitel egészségedre is. Emellett a csillagok azt súgják, érdemes volna titkait és terheit megosztani legalább a bizalmasával.

Esze ágában sincs pihenni. Pörögni és menni szeretne, mindenáron programot szervez, és igyekszik a kedvesét vagy a barátait is bevonni a legújabb ötleteibe. Pedig lehet, hogy kivételesen Önnek sem ártana pihenni. Muszáj lenne saját testi-lelki szükségleteivel is foglalkozni, különösen azon dolgokkal, amik elől mondjuk menekül. Arról nem is beszélve, hogy az egészsége sem fogja ezt az erőltetett tempót elviselni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



