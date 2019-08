Napi horoszkóp - 2019. augusztus 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen óvatos, ha ma pénzt vagy más értékes dolgot készül kölcsönadni, mert jó esély van arra, hogy többé nem látja viszont. Ezért ma ne domináljon Önnél az illem vagy az, hogy fél nemet mondani az illetőnek, mert azzal csak maga jár rosszul. Emellett figyeljen oda arra, hogy mit és hova tesz, mert ma kicsikét feledékeny lehet és képes arra, hogy elkeverje a fontos dolgokat vagy mások holmijait.

Olyan dolog miatt aggódik, ami felett nincs hatalma, de legalábbis nem lehet rá hatással. El kellene engednie, mert csak kikészíti magát az idegeskedéssel. Egyébként sem túl stabil mostanában az egészsége, egyre több kellemetlen tünettel küzd. Okosan tenné, ha kivizsgáltatná magát és nem halogatná tovább, mert akár komolyabban is lebetegedhet. Jót tenne, ha igyekezne, életmódot váltani és törekedne arra, hogy nyugodtabb legyen.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Valaki ma őszintén megvallja a magával kapcsolatos érzéseit. Nem feltétlenül szerelmi vallomás lesz, lehet, hogy egy szerette vagy kollégája lesz az, aki felfedi az érzéseit.Mindenképpen döbbenetes és egyúttal kellemes élmény lesz. Sokat jelent majd Önnek, és ezáltal a kapcsolatuk is rengeteget javulhat. Talán érdemes lenne magának is megnyílnia és elmondania, mit érez vagy gondol az illetőről.



IKREK: (május 21 - június 21.)





Megerősítést kaphat a munkájával kapcsolatban, de legalábbis megbizonyosodik arról, hogy valóban tehetséges. Egy olyan ember dicséri meg, illetve ismeri el, akinek a szava rengeteget ér. Talán nem is mert abban reménykedni, hogy észre veszi magát vagy hogy valaki is elismeri. Most viszont meggyőződhet arról, hogy megérte küzdenie, tanulnia, és nem marad el a jutalma, ugyanis nemcsak elismerésre számíthat!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma folyamatosan megtalálják a kollégái és mindenki a segítségét kéri. Vigyázzon, mert valaki szimplán csak a nyakába varrná a munkát, nem is szorul valódi segítségre. Viszont, azoknak sem kell mindenáron segítenie, akik nehézségekkel küzdenek. Csak annyit vállaljon, amennyi tényleg belefér a napjába, máskülönben kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha nem jut elég ideje a saját feladatainak elvégzésére.

Mostanában sokat gondol valakire. Azon gondolkodik, mi lehet vele, vagy mit szólna ahhoz, ha megkeresné. Érdemes lenne ráírnia vagy akár felhívnia, hiszen okkal gondol rá manapság. Ne kegyen bátortalan, merje megkeresni! Ajánlatos lenne többször is hallgatnia a megérzéseire. Mostanában egyre tisztábban súgnak Önnek, és több alkalommal is beválnak. Lehet, hogy ez Önnek szokatlan, mert nem kézzel fogható, de mindenképpen hasznos!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Lehetősége lesz arra, hogy mindenkinek a kedvében járjon, méghozzá úgy, hogy közbenÖn is elégedett legyen. Sikerül szerettei, de még kollégai arcára is mosolyt csalnia minden komolyabb erőfeszítés nélkül. A lelkének is jót fog tenni az, hogy önzetlenül adhat másoknak. Sőt, valakivel szemben mondhatni tartozása is van, hiszen az illető is sokat segített Önnek, és most lehetősége lesz arra, hogy viszonozza.



SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)





Áttörést érhet el a karrierjében. Jó esély van arra, hogy előléptetik, vagy akár beindul a vállalkozása. Ha eddig akadályoztatva volt, akkor most megnyugodhat, mert hamarosan beindulnak a dolgok maga körül. Rövidesen az anyagi helyzete is javulni fog. Lassú, de biztos változásokkal számolhat. Merjen pozitívan gondolkodni, nem kell örökösen arra készülnie, hogy kellemetlenség éri.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Segíts magadon és Isten is megsegít, tartja a mondás. Azért üzenik ezt a csillagok, mert ahelyett, hogy aktívan vár a csodára, okosan tenné, ha inkább cselekedne. Járjon utána, milyen lehetőségei vannak, vagy ha kell, teremtsen magának, de ne üljön a babérjain, mert nem éri meg. Most minden erőfeszítés többszörösen is megtérülhet, ezért ne dőljön hátra és várjon, hanem lendüljön mozgásba!

Egyik szerettét vagy barátját kellemetlenség érheti. Szüksége lehet a támogatására. Ha van rá lehetősége, akkor feltétlenül szánjon időt arra, hogy támogassa őt. Sok múlhat azon, hogy ott van mellette és lelki támaszt nyújt. Nem kell feltétlenül tanácsokkal ellátnia, elég lehet az, hogy vele van és meghallgatja. Talán jobb is, ha nem igyekszik mindenáron megváltani, és nem próbál meg nagy bölcsességeket mondani.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Még egy kis türelem, mert hamarosan érkeznek az új lehetőségek. Sőt, akár segítség is érkezhet ahhoz, hogy megvalósítsa terveit. Addig is próbáljon meg nem görcsölni. Kerülje a konfliktust, azt, hogy összevesszen másokkal. Érthető, hogy már nagyon vágyik a változásokra, a történésekre, de nem szabad emiatt másokon vezetnie le a feszültségét. Azzal senkinek sem segít, ha hajba kap másokkal.

Ha egyhangúnak, unalmasnak találja az életét, akkor ne csak várjon a csodára, hogy majd lesz valami és maguktól megérkeznek az izgalmak és a lehetőség az életébe. Ezeket magának kell megteremtenie, legalábbis megtennie értük a kezdő lépéseket. Vagyis ideje lenne belehúzni és az események nyomába szegődnie, akár társakat találni ahhoz, hogy színt vigyen az életébe. Csak ne várjon a sült galambra.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



