Napi horoszkóp - 2019. augusztus 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egészen eddig nagyon vágyott valamire, de most egyszeriben arra jöhet rá, nem is olyan fontos, mint gondolta. Már nem akarja mindenáron megszerezni. Hirtelen fény gyulladt Önben és rájött, hogy mi az igazán fontos, minek van valódi értéke. Ez a pálfordulás igencsak kihat a napjára és azt fogja érezni, bőven van mit átgondolnia. Ne aggódjon, hogy bizonyos dolgokra csak most jön rá, jobb később, mint soha!

Egyik szerettének vagy barátjának szüksége lehet ma Önre. Eddig ő is nagyon sokat adott Önnek, mindig számíthatott rá és el jött az ideje annak, hogy ezt viszonozza neki. Legyen vele megértő és türelmes, segítsen neki annyit, amennyit tud. Nem kell megváltania, épp elég az, ha segít neki a legjobb tudása, illetve képessége szerint. Fontos, hogy erősnek mutatkozzon, még akkor is, ha mélyen megérinti az illető szenvedése.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nehéz helyzetbe kerülhet, de szerencsére minden körülmény között képes megőrizni a humorérzékét. Akármilyen probléma, nehézség érje, képes mosolyogni és az éles helyzeteket is el tudja viccelni. Talán épp emiatt nem fog tudni ma megsértődni mások megjegyzésein vagy véresen komolyan venni a kritikát. Persze figyeljen oda arra, hogy kivel szemben viccelődik, mert nem mindenki értékelheti.

Úgy érzi, sokat dobna most a hangulatán, ha valaki megerősítené, megnyugtatná abban, hogy jó úton jár és nincs miért aggódnia. Ezért ma képes vagy háztól-házig menni, csakhogy rátaláljon arra a személyre, akitől bizonyosságot szerezhetsz. Ám mégsem mások segítsége leli meg a válaszát, ugyanis történhet ma valami olyan, ami pont ezzel kapcsolatban fogja magát megerősíteni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mondják, hogy a baj ritkán jár egyedül és sokszor egyenesen csőstül jön. Ma sajnos éppen ezt tapasztalhatja meg. Előbb egy kicsi, utána egy nagyobb, majd azt tapasztalhatja, hogy mire megold egyet, már jön is egy másik. Egész nap így harcolhat ma a problémákkal, az akadályokkal, de legalább sikeresebb. Napvégére szörnyen fáradt lehet, de minden kétséget kizáróan eredményes napot zárhat.

Mostanában egészen jól alakulnak a dolgai és kezd elégedett lenni magával és a helyzetével. A mai nap tovább folytatódhatod a sikerszériája és éppen emiatt kezd egy kicsit aggódni. Kezd attól tartani, hogy egyszer csak véget ér a szerencséje, ráadásul pont rosszkor, amikor nagyon is szüksége lenne rá és hatalmasat fog csalódni. Ne görcsöljön rá erre, mert akkor tényleg csak azt éri el, hogy bekövetkezzen.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kellemes és egyben lelkesítő beszélgetésben lehet része. Már eleve jól esik Önnek az, hogy meghallgatják a véleményét és fontosnak tartják, de az illető által olyan lelkifröccsöt kap, amitől megjön a kedve ahhoz, hogy dolgozzon céljai elérésén. Talán épp olyanért kezd el lelkesedni, amiről esetleg már lemondott. Egyszeriben új megvilágításban látja helyzetét és már nem találja olyan kilátástalannak.

Ne foglalkozzon másokkal és ne is hagyja, hogy felbosszantsák. Felesleges azzal foglalkoznia, hogy ki és mit ront el, éppen elég az, ha a saját ügyeivel van elfoglalva. Tudja, nem véletlenül mondják, hogy mindenki a maga háza tájékán söprögessen. Koncentráljon a saját feladataira, és így legalább sikeresebben végezheti el őket. Zárja ki mások bosszantó megjegyzéseit, szokásait.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne veszítse el a nyugalmát. Megvan az a képessége, hogy legnehezebb helyzetből is kivágja magát vagy akár kifejezetten pozitívan hozza ki. Éppen ezért engedje szabadjára kreativitását, merjen kilépni a komfortzónájából és mutassa meg, hogy működik ez Önnél! Szerencsére nagyon bizakodó, egy percre sem hagyja el optimizmusa, de ma még az is lehet, hogy egy kis összefogással sikerül megúsznia a kellemetlen helyzetet.

Eljött az ideje annak, hogyha valamit nagyon szeret, illetve el tudná képzelni, hogy hosszú távon foglalkozzon vele, akkor tegyen lépéseket érte. Vagyis fontolja meg, hogy továbbtanul, vagy milyen lehetőségei vannak arra nézve, hogy kamatoztassa tudását, esetleg abból éljen meg, ami most csak a hobbija. Semmi sem elképzelhetetlen, csupán egy kis tájékozódást igényel!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Csak mert elsőre valami nem stimmel vagy felmerül egy probléma, nem kell mindjárt megijedni és menekülőre fogni. Akármennyire is úgy tűnik, hogy oka van az aggodalomra, meg fogja látni, hogy szerencsésen alakul a helyzete és sikerül megoldani a felmerült nehézséget. Csak legyen bizakodó és járjon nyitott szemmel, mert ott van a megoldás a környezetében.

Arra bíztatják a csillagok, hogy mutassa ki az érzéseit. Akár egyedülálló, akár párban az élő. A szingliknek érdemes kiszemeltjük tudtára adni, hogy nem közömbösek a számukra, míg a párban élőknek a szeretetüket és megbecsüléseket kellene jobban kifejezniük a párjuk, de akár még a barátaik felé is. Rengeteget javulhat ma egyesekkel a kapcsolatuk, ha képesek megnyílni és őszintén beszélni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



