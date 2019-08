Napi horoszkóp - 2019. augusztus 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Van valaki a környezetében, aki nehézségekkel, problémákkal küzd. Szeretne rajta segíteni, ami nagyon szép dolog, de lássa be, hogy semmit sem erőltethet rá. Ezért legfeljebb ajánlja fel neki a segítségét, de ha nem akar élni vele, akkor ne erőltesse. Talán később ő lesz az, aki mégiscsak kezdeményezni fogja a beszélgetést vagy akár azt, hogy segítsen neki, de az sem kizárt, hogy megoldódik a problémája és jobb kedvre derül.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy be nem tervezett, váratlan esemény boríthatja fel a napját. Kétségkívül bosszantó, de szerencsére nem megoldhatatlan az, hogy emiatt átalakítsa a napját, vagyis nem éri meg miatta összevesznie másokkal. Meglehet, hogy félre kell tennie a saját vágyait azért, hogy másoknak szerezzen örömöt, vagy valamilyen okból kifolyólag nekik kedvezzen, de ne aggódjon, holnaptól ismét gondolhat magára is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Talán egy családi probléma vagy valamilyen el nem intézett feladat miatt kénytelen lesz félbeszakítania a pihenését, a hobbiját, azt a tevékenységet, amit éppen űz. Érthető, hogy bosszantja, de sajnos nem tehet ellene semmit, szükség van Önre. Egy kis szerencsével vagy akár segítséggel, hamar le tudja, és akkor jut ideje magára vagy arra a tevékenységre, amit meg kellett szakítania.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Benne van a pakliban, hogy a munkája vagy valamilyen sürgős eset miatt el kell jönnie egy családi programról, vagy le kell mondania, de minimum a pihenését kell megszakítania. Nemcsak az Ön számára lesz bosszantó, hanem a családjának is. Amennyiben ez gyakori eset érdemes lenne eltöprengeni azon, hogy miként változtathatna rajta, hiszen nem járja, hogy mindig a munka legyen az első, nem pedig a családja.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Olyan hírek, pletykák juthatnak a fülébe, ami miatt sötétebben fogja látni a helyzetét, pláne az anyagiakat. Igyekezzen nem felkészülni előre a legrosszabbra, pláne akkor, ha még nincs is alapja. Egyelőre csak latolgatnak, és ha már így tesznek, akkor lehetséges megoldásokon is törjék a fejüket szeretteivel vagy éppen a kedvesével. Inkább igyekezzenek arra koncentrálni, hogy pozitívan lássák a helyzetüket.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Érdekellentétbe kerülhet az egyik szerettével. Mindketten mást akarnak, viszont egyikük sem szeretne engedni az elképzeléseikből. Mindenképpen maradjon higgadt, már csak azért, mert Önnek is engednie kall ahhoz, hogy megoldódjon a probléma. Az sem kizárt, hogy legvégül ő adja be a derekát, de legalább tegye meg azt a gesztust, hogy nyitottnak mutatkozik egy köztes megoldásra.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Mostanában gyakran találja kilátástalannak a helyzetét. Úgy hiszi, hogy a maga helyzete már nem lesz jobb, és egyedül marad, vagy benne ragad egy pocsék kapcsolatban és sosem éri el a kitűzött céljait, álmait. Ez persze nem így van, csak borúsan látja a helyzetét. Sokat segítene, ha találna valamit, amiért tudna lelkesedni, feltöltené magát és hajlandó lenne érte küzdeni. Találja meg azt, ami, vagy aki motiválná!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Korábban megígért valakinek valamit vagy egyszerűen van egy olyan halaszthatatlan, fontos dolog, amit ma kell elintéznie és ezért borul a napja, így nap elején rossz hangulatban lehet. Szerencsére olyan hamar letudhatja, hogy még arra is juthat ideje, amire eredetileg szánta volna a napját. Az is lehet, hogy segítséget kap, és ennek köszönhetően jut majd ideje a pihenésre vagy éppen a szórakozásra.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Egész nap vár valakire vagy valamire. Talán egy válaszra, arra, hogy valami bekövetkezzen vagy arra, hogy találkozzon valakivel. Mindegy melyik esetről is legyen szó, ne várjon tovább és ne is hagyja, hogy a késlekedés rányomja a bélyeget a napjára. Menjen és szórakozzon, élvezze ki a szabadnapját, felejtse el azt, amire vagy akire várt. Még az is lehet, hogy később befut, de ha nem, legalább akkor sem otthon kuksolt és malmozott!

BAK: (december 22 - január 20.)



Nem érez magában elég motivációt ahhoz, hogy megtegye azt, amit eltervezett mára. Semmi kedve ahhoz, hogy elvégezze a házi munkát vagy a kitűzött feladatokat. Igazság szerint nem dől össze a világ, ha ezeket félreteszi, és inkább olyannal foglalkozik, amivel igazán szeretne. Ha mégis nyugtalanítja, akkor próbáljon meg segítséget kérni hozzá, mert ketten gyorsabban és jó hangulatban végezhetnék el a feladatokat!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Valakinek megígért mára valamit, hogy segít neki, esetleg vele tölti a napját, és erős kísértést érezhet arra, hogy lemondja, amit nagyon rosszul tenne. Maradjon az eredeti tervnél és meg fogja látni, hogy sokkal kedvezőbben alakul a napja, mint tervezte. Lehet, hogy előbb végeznek az illetővel, de az sem kizárt, hogy annyira jól fogja érezni magát, hogy el is felejti, hogy nemrég még úgy érezte, meg kell erőszakolnia magát.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ha azon kapja magát, hogy egyre többször kell lemondania bizonyos programokról vagy akár bizonyos dolgokról, mert nincs rá pénze, akkor érdemes lenne elgondolkodnia azon, hol lehet a baj. Valami biztos nem stimmel, és ezért folyik ki a kezei közül a pénz. Persze lehet, hogy csak nagy lábon élt eddig, de más, rejtett oka is lehet annak, amiért sosincs elég pénze, pedig nem rossz a fizetése. Vegye górcső alá anyagi helyzetét!

