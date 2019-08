Napi horoszkóp - 2019. augusztus 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.08.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tele lesz ma új és friss ötletekkel. Az agya egyre csak pörög és termeli a lehetőségeket, az ötleteket. Érdemes a megfelelő helyeken feldobnia őket, mert jó esély van arra, hogy talál hozzájuk partnert vagy legalábbis olyat, aki valamilyen formában megtámogatná elképzelése megvalósítását. Ha pedig soknak érzi, túlterheltnek találja magát, akkor várja meg, amíg kicsit lecsendesedik az elméje és utána hozzon döntéseket.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Rengeteg elintéznivalója van ma. Nemcsak a munkahelyi feladatai miatt, hanem a munkán kívüli elintézendő ügyek listája is igen hosszú. Ma nemigen lesz megállás, szinte folyamatosan pörögni fog. Viszont az biztos, hogy eredményes, és roppant fárasztó napot zárhat. Ám ne lepődjön meg azon, ha nem fér bele minden a napba, nem érdemes miatta keseregni, így is rengeteg mindent intéz ma el!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egyre közelebb vannak bizonyos határidők, emiatt érthető módon feszült is. Rengeteget dolgozik, és attól tart, így sem lesz képes behozni a lemaradást vagy időben végezni azzal, amivel szeretne. Jól tenné, ha segítséget kérne, de minimum tartson egy kis pihenőt, mert ha lenullázza magát teljesen, végképp nem lesz képes határidőre teljesíteni. Egy kis pihenés talán fel is frissítené, és utána jobban haladna a feladataival.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tökéletes ez a nap arra, hogy megoldja a problémáit. De talán minden felmerülő gondot sikerül könnyedén orvosolnia. Mindenesetre rendesen meglepi környezetét azzal, milyen könnyen és gyorsan képes megoldani a nehézségeket. Továbbá, ha ma választ vár valamire, akkor megkapja! Ha pedig szeretne valamiről többet megtudni, lehetősége lesz arra, hogy a megfelelő helyen informálódjon!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nagyon is pozitív napja lesz, főleg azért, mert beérik egy régóta várt ügy, aminek talán anyagi vonzata is lehet, és plusz pénz állhat a házhoz. Talán megkapja a várva várt bónuszt vagy sikerül valamit eladnia. De sajnos emellé egy kevéssé pozitív hír is társulni fog. Valakiről kiderülhet, hogy nem az, akinek hitte, és átverte Önt, és lehet, hogy valamilyen formában még meg is károsította.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Érdemes ma komolyabb erőfeszítéseteket tennie vágyai eléréséért. Minden, amibe ma energiát öl, az azonnali siker lehet, de legalábbis meg fog térülni az, hogy időt és energiát áldozott rá. Ugyanígy van ez a beszélgetésekkel is. Megéri ma leülni, beszélnie azokkal, akikkel problémája van, vagy szeretné rendezi a kapcsolatukat, mert nyitott fülekre fog találni. Hogyha nem is mindjárt azonnal, de rövid időn belül!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ha úgy érzi, kezd belefáradni abba, hogy céljai megvalósításért hajt, akkor nem ártana pihennie. Nemcsak a cél a fontos, hanem az odafelé vezető út is. Márpedig ha mostanában már csak szenvedéssel telik, akkor talán nem ártana egy kis szünetet beiktatnia. Nem kell lemondania a tervéről, csak egyszerűen tartson egy kis pihenőt, mert testileg és lelkileg is bele fog fáradni ebbe a hajtásba.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Minden kedvezően alakul maga körül. Karrierje felfelé íveli, bizonyos gondjai szép lassan megoldódnak és a kapcsolatai is virágba borulnak. Valamiért mégsem tud igazán örülni. Van egy kis szomorúság magában. Érdemes lenne egy alapos önvizsgálatot tartani, amelyből kiderülne, hogy mégis mi az, ami bántja, ugyanis biztos van valami és ezúttal nem a környezetében kell keresnie a ludast.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nagyon vár egy bizonyos napot, illetve eseményt, de ugyanakkor van magában egy kis aggodalom, félelem is, hogy biztos minden rendben lesz-e és sikerül-e Önnek is jól szerepelni. Próbáljon meg erre nem rágörcsölni. Bízzon magában és abban, hogy minden a legnagyobb rendben lesz. Használja a vonzás törvényét és csak arra koncentráljon, hogy fantasztikusan sikerül nap, illetve az, amit vár!

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma főleg hivatalos ügyek, de legalábbis valamiféle papírmunka vár Önre. El kell intéznie néhány kényes vagy legalábbis régóta húzódó ügyet. Koncentráljon ezekre, mert egy kis hiba is elég lehet ahhoz, hogy kellemetlenség érje. Viszont valamivel kapcsolatában teljesen tisztában van azzal, mit kellene tennie. Ha biztos a döntésében, akkor nincs oka habozni. Bátornak kell lennie és utána meg fogja látni, hogy nem bánta meg a tettét.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Javulnak a kilátásai a jövőjével kapcsolatban. Jó esély van arra, hogy egy jobb munkahelyet találjon, vagy megemeljék a fizetését. Anyagi helyzete is kezd rendeződni és az élet egyéb területein is számíthat a lassú, de biztos gyógyulásra, illetve fejlődésre. Mind emiatt kifejezetten motivált. Ugyanakkor ma meg kell hoznia néhány fontos és elkerülhetetlen döntést, ami kicsit beárnyékolhatja a napját.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Minden kedvezően alakul maga körül, mégis úgy érzi, hogy valami hiányzik az életéből. Ezt egyedül maga képes megmondani, mit hiányol belőle, hiába várja másoktól a választ. A legjobb, amit tehet, hogy elvonul egy rövid időre és magába tekint. Talán csak fél szembesülni a válasszal, az igazsággal, de addig nem is fog megszűnni a rossz érzés, amíg nem veszi tudomásul, mit hiányol annyira.

