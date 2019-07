Napi horoszkóp - 2019. július 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Újfent rá kell jönnie arra, hogy csak egy van magából és nem tud mindent egyedül intézni, vagyis segítségre van szüksége. Adjon le a maximalizmusából és fogadja el, hogy mások másképp csinálják a dolgokat, de legalább a segítségére vannak. Sosem fog feladatai végére jutni és céljai is egyre távolabb kerülnek magától, ha nem hajlandó elfogadni egy kis segítséget szerettei vagy munkatársai részéről.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Érdemes ma alaposabban szemrevételeznie a pénzügyeit. Kiderülhet, hogy mire megy el a legtöbb pénz, ugyanakkor fény derülhet arra, hogy esetleg valamit elszámított. Szerencsére nem lesz túl súlyos a helyzetben, de legalább még idejében megtudja, hol van a fekete lyuk az anyagiakat illetően. Sőt, még akár hosszú távú megoldást is lelhet arra vonatkozóan, hogyan juthatna több pénzhez.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Úgy érzi, egyik szerette mostanában igencsak elhanyagolja, de még annak a gyanújával is él, hogy esetleg titkol maga elől valamit. Valószínűleg valami bántja és arról nem mer vagy akar beszélni. Legyen vele türelmes, ajánlja fel neki, hogy beszélhet magával, de ne legyen erőszakos vele szemben. Ha pedig megnyílik Önnek, akkor ügyeljen arra, hogy véletlenül se ítélkezzen felette,

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szeretne több pénzt keresni és sikeresebb lenni. Gondolja át, milyen áldozatokkal járna, hiszen most is kevesebb ideje jut a családjára, barátaira, vagy épp önmagára és sokszor így is fáradt. Mérlegelje, mivel járna egy plusz munka vagy a túlórázás, mielőtt bele is vágna, mert lehet, hogy rövid időn belül megbánná és nem biztos, hogy kitudna belőle táncolni. Az egészsége és a kapcsolatai rovására mehet a sok munka.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Magára törhet az aggodalom egyik szerette miatt. Attól tart, hogy valamiféle kellemetlenség éri őt, és szeretné őt megmenteni, vagy legalábbis megsegíteni. Ám fogadja el, ha az illető nem kér a segítségéből, másrészt talán nem is kellene megsegítenie. Ez nem gonoszság lenne, hanem csak hagyná, hogy tapasztaljon és megkapja a neki szánt életleckét. Érthető, hogy nehezen tűri tétlenül, de az sem kizárt, hogy az illető gond nélkül megbirkózik a helyzetével.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Fény derülhet ma egy titokra vagy legalábbis olyan dologra, amiről nem tudott és közvetve vagy közvetlenül, de magát is érinti. Ha ez egy személlyel kapcsolatos információ, - főleg ha múltbéli ? igyekezzen nem feltétlenül ez alapján ítélni meg a személyt, pláne, ha napjainkban teljesen már ember lett. Ha pedig fontos dolgot titkoltak el maga előtt, hallgassa meg az illető magyarázatát, mielőtt egy életre elzárkózna előle.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Hirtelen elbizonytalanodik valakivel szemben. Úgy érzi, nem bízhat meg az illetőben, esetleg hazudik Önnek vagy átveri magát. A kérdés az, mi változott meg, ami miatt ezt hiszi. Mielőtt megszakítaná vele a kapcsolatot, vagy esetleg megvádolná, érdemes lenne kinyomoznia, van-e bármi alapja az aggodalmának, vagy csak valaki bogarat ültetett a fülébe. Ha fontos Önnek a személy, akkor megpróbál mentséget találni a számára.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Legyen elővigyázatos, mert ma egész nap késésben lehet. Márpedig becsúszhat egy fontos találkozó, de legalábbis lényeges lenne, hogy ma egy helyre odaérjen időben. Ezért amennyire csak tud, induljon el időben. Még így is benne van a pakliban, hogy egyesek akarva-akaratlanul is feltartják, de ebben az esetben legyen határozott és nyugodtan mondja meg, hogy most dolga van.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Meglehetősen vegyes érzelmek uralkodhatnak ma a szívében. Egyik pillanatban még boldog és csodálatos hangulatban van, míg a következőben már gyűlölködik, haragszik, mindenből elege van. Ön sem érti saját magát, de ma ez az érzelmi hullámvasutazás lesz magára jellemző. Az biztos, hogy ma semmi esetre hozzon döntést, mert képtelen lenne tisztán látni. Ne hagyja, hogy érzelmei becsapják!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Van valaki, aki meglehetősen gorombán viselkedik Önnel. Nem az a megoldás, hogy lesüllyed az ő szintjére és visszavág neki. Legyen bölcs, és engedje el a dolgot. Jegyezze meg nyugodtan, hogy goromba volt, adja tudtára, hogy nincs ínyére ez a viselkedés, máskülönben máskor is meg fogja tenni. Talán így még azt is elérheti, hogy az illető felfigyeljen a viselkedésére és esetleg bocsánatot kérjen magától.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Valaki ma mélyen megbánthatja, méghozzá egy olyan személy, akit szeret és megbízik benne. Lássa be, nincs ebben semmi olyan rendkívüli olyan téren, hogy maga is bántott már olyan személyt, aki ugyanígy érzett magával szemben. Ne ez alapján akarja megítélni az illetőt. Egyszerűen bocsásson meg neki, ahelyett, hogy megsértődik és arra vár, hogy az illető aktívan kiengesztelje. Ettől még jelezheti neki, hogy fájdalmat okozott magának. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Legyen elővigyázatos, mert ma valaki kihasználhatja a jószívét. Tudja, mit kell tennie vagy mondania, aminek köszönhetően kiválthatja magából az együttérzést és azt, hogy segíteni akarjon rajta. Így ma kétszer is gondolja meg, kinek akar segíteni. Pénzt semmiképpen se adjon kölcsön, de a szívességek megtételével is óvatosan bánjon. Máskülönben a saját lelkében tesz kárt azzal, hogy engedi, hogy kihasználják. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc