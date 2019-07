Napi horoszkóp - 2019. július 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Különös hírek juthatnak a fülébe. Talán el sem hinné őket, ha nem tudná, hogy a lehető legbiztosabb forrásból származnak. Így legalább lesz ideje arra, hogy felkészüljön a változásokra vagy a közelgő eseményekre. Egyik szerette ma magára bízza az egyik titkát. Nagy lehet a kísértés, de okosabban tenné, ha nem adná tovább, még akkor se, ha aggódik az illető miatt.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Valamivel kapcsolatban ma gyorsan kell döntenie. Óriási nyomás nehezedik Önre, ami csak tovább tetézi a bajait. Bár nem lesz túl sok ideje arra, hogy döntést hozzon, de egy kevés mérlegelési ideje lesz. Használja ki, és amennyire tudja, hozza ki a legtöbbet a helyzetből. Egy családi problémát illetően szerettei ugyancsak magától várják majd a megoldást. Nem muszáj egyedül megoldania, nyugodtan vonja be őket is!

IKREK: (május 21 - június 21.)

Valaki ma riogatni próbálja. Az illető valószínűleg csak féltékeny Önre. Akármennyire is hitelesnek tűnjön, nem kell bedőlni neki. Szándékosan próbálja sötétebbnek lefesteni a helyzetet, mint amilyen valójában. Ne hagyja, hogy bármitől is elvegye a kedvét vagy megfélemlítse. Tartson ki eredeti elképzelései mellett és igyekezzen olyannak látnia a helyzetét, mint amilyen valójában. Heti horoszkóp





RÁK: (június 22 - július 22.)

Ma rengeteg feladatot kell elintéznie. Egy kicsit túlzsúfolta napját, de szerencsére még van lehetősége módosítani rajta. Érdemes lejjebb adnia a terveiből, máskülönben olyan lesz a vasárnapja, mintha egy sima hétköznap lenne. Amúgy sem ártana pihennie, mert egész héten keményen dolgozott. Ráférne magára a szórakozás és az, hogy szeretteivel töltse idejét. Családja is hiányolja a társaságát. Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ma csak olyan dolgokat csináljon, amikhez igazán kedve van. Ne erőltessen magára olyat, amit nem szeretne. Nyugodtan mondjon nemet azokra a lehetőségekre, amelyekhez nincs ma kedve és ne aggódjon amiatt, hogy esetleg szerettei megsértődnek vagy rossz néven veszik. Teljen ez a nap a feltöltődés jegyében. Lazítson és űzze a kedvenc passzióit. Ma igazán megengedhet egy kis önzést másokkal szemben. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ha valakinek meg akarja mondani a véleményét, számítson arra, hogy az illető is meg fogja mondani a magáét Önnek. Nehogy azt higgye, hogy maga tökéletes és mindent jól csinál, mert könnyen fogást találhat magán az illető. Ezért kétszer is gondolja át, ha valakit ki szeretne oktatni. Ellenben ha támogat másokat, akkor maga is támogatást kap majd cserébe. Legyen elnéző és türelmes a környezetével. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma különösen igaznak érezheti azt, hogy nem minden arany, ami fénylik. Kellemetlen csalódás érheti egy illetővel vagy lehetőséggel kapcsolatban. Az esemény ne vegye el a kedvét semmitől, és abba a hibába se essen, hogy inkább nem remél, és nem bízik majd másokban vagy abban, hogy jó is történhet Önnel. Ellenben remek lecke lehet ez Önnek olyan tekintetben, hogy néha ajánlatos nyitott szemmel járnia és nem mindent készpénznek vennie. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Romantikus, meghitt napot tölthet együtt kedvesével. Ma igazán egy hullámhosszon lesznek, így képesek beszélni az érzéseikről, vágyaikról és a jövőbeli terveikről. Nyíljon meg párjának és legyen vele őszinte. De ugyanilyen nyitottnak kell lennie akkor is, amikor párja nyílik meg magának. Az egyedülállókra kellemes flörtölési lehetőség vár. Élvezhetik, ahogy csapják nekik a szelet és ettől persze fokozattan erősödik az önbizalmuk. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Nézeteltérése támadhat az egyik szerettével. Egy kis aprósággal indul az egész, de hatalmas vita kerekedhet belőle. Arra kellene törekednie, hogy ne legyőzni akarja a szerettét, hanem kompromisszumot kötnie vele. Hajlamos lehet arra, hogy ellenségként kezelje, pedig valójában csapattársként kellene. Ügyeljen rá, hogy mielőbb megoldják a kialakult helyzetet és mindenképpen beszéljenek róla, hogy ne haragban váljanak el. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Valaki többet szeretne Öntől barátságnál. A kérdés az, hogy maga mit szeretne. Ha nem vágyik semmi komolyra, azt adja az illető tudtára és ne ringassa hiú álmokba. Ám ha van Önnél esélye, akkor arról érdemes lenne beszélniük. A párban élőkre is hasonló feladat vár, át kellene gondolniuk, szeretnék-e folytatni a kapcsolatukat vagy sem és annak fényében kellene eljárniuk, vagyis véget vetni a kapcsolatnak, vagy dolgozni rajta. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Kezd elege lenni az igazságtalanságból, hogy sokszor magán csattan az ostor, vagy pedig mások magán vezetik le a feszültségüket. Ez teljesen érthető és épp itt lenne az ideje annak, hogy kiálljon magáért. Nyugodtan mondja meg a véleményét és ne tűrjön többet csendben, mert annál inkább a fejére nőnek az emberek és vissza fognak élni a helyzettel. Vegye tudomásul, hogy csak azt tehetik meg Önnel, amit enged nekik. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Felébred Önben egy régi vágya, hogy megtegyen valamit. Járjon utána, milyen lehetőségei vannak és ha úgy látja zöld az út, akkor használja ki! Valósítsa meg régi vágyát vagy tervét. Még az is lehet, hogy egy ismerőse révén valósul meg, de minimum segíthet abban, hogy hozzájusson. Akiknek a vágya utazással függ össze, ők örülhetnek, mert eljuthatnak egy olyan helyre, ahová régóta vágyakoztak. Heti horoszkóp





