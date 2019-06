Napi horoszkóp - 2019. július 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.07.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Figyeljen oda arra, hogy ma hajlamos elkövetni azt a hibát, hogy egyik kezével ad, a másikkal elvesz és erre igencsak rosszul reagálhat a környezete. Legyen kicsit következetesebb, mert szerettei nem fogják érteni, hogy az egyik pillanatban miért kedves és nagylelkű, a következőben pedig már követelőző és önző, illetve miért veszi vissza valamilyen formában azt, amit adott.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tökéletes ez a nap arra, hogy rendezze a problémás kapcsolatait. Itt lenne az ideje, hogy beszéljen az ellentétekről az egyik rokonával vagy éppen barátjával. Ne gondolja azt, hogy ráér elsimítania ezt a helyzetet, megoldania ezt a problémát, mert sajnos nem így van, és minél tovább húzza, annál nagyobb az esélye annak, hogy megromlik a kapcsolatuk. Ha fontos Önnek az illető, akkor álljon készen arra, hogy kezdeményezze a tisztázó beszélgetést.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma annyira elbűvölő lesz, hogy szinte bárkit levehet a lábáról. Éppen ezért az egyedülállóknak érdemes lenne kimozdulniuk, mert sikeresen meghódíthatnák kiszemeltjüket vagy éppenséggel a randi partnerüket. A párban élők is ragadják meg a lehetőséget és bűvöljék el a kedvesüket. Mivel ma szinte senki nem tud Önnek ellenállni, így jó eséllyel győzhet meg másokat arról, amiről csak szeretné.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Figyeljen, mert van valaki a környezetében, aki már hozzá van ahhoz szokva, hogy mindenben magára hallgat, és azt teszi, amit Ön tanácsol neki. Ez persze roppant hízelgő, ugyanakkor veszélyes is, hiszen nem élheti az illetőt életét Okosan tenné, ha finoman, de érthetően segítene neki leválni és arra bíztatni, hogy járja a saját útját és merjen egyedül is döntéseket hozni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Keményen dolgozik azon, hogy mások észrevegyék, elismerjék a tehetségét, a képességeit, csakhogy bármennyire is törekszik, nem kapja meg azt, amire vágyik. Éppen ezért kellene rájönnie arra, hogy saját magát kellene erősítenie és nem arra várnia, hogy másoktól érkezzen mindig a pozitív visszacsatolás. Minél erőszakosabban próbálja elérni a célját, annál nagyobb ellenállást fog kiváltani.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bármi is történjen, ne veszítse el az eszét. Nem szabad hirtelen megfontolásból, felindulásból cselekednie. Ha valaki fel is húzza magát, igyekezzen mielőbb lehiggadni, de legalábbis várja meg, és csak azután reagáljon bármit is. Máskülönben kellemetlen láncreakciót indíthat el, ami után nem lesz visszaút és jelentős mértékben megromolhat az illetővel vagy akár több szerettével is a viszonya.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma olyan helyzetbe kerülhet, amelyben tényleg a körülmények áldozata lehet. Ha ezt Ön is felismeri, és nem keres mindenáron bűnbakot, akin leverheti a port, elkerülhet egy komolyabb vitát, ami által tovább tetézhetné a bajt. Sajnos egyszerűen most Ön járt rosszul, de ez nem jelenti azt, hogy ne változtathatna a helyzeten. Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy mielőbb kikecmeregjen a szituációból, amire került.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Valakitől tanácsot kérhet, de az illető nem hajlandó Önnek segíteni. Nem azért, mert rosszat akar magának, hanem egyszerűen azért, mert valószínűleg nem tartja jó ötletnek, hogy beleszóljon a dolgaiba. Ezzel csupán arra akarja bíztatni, hogy merjen bízni a saját képességeiben, tudásában, mert egyedül is képes dönteni, megoldást találni a problémájára és nincs szüksége hozzá az illetőre.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Elbizonytalanodhat a jövővel kapcsolatos terveit illetően, de legalábbis jó néhány dologgal kapcsolatban. Egyszeriben nem tudja, mit szeretne, hogy mi legyen. Addig ne is hozzon döntéseket, ne is próbáljon lépéseket tenni, várja meg, amíg kitisztul maga előtt a kép. Talán csak átmenetileg zavarodott össze és hamarosan ismét minden világos lesz maga előtt. Adjon egy kis időt magának!





BAK: (december 22 - január 20.)

Érdemes lenne leülnie egy női rokonával, vagy barátjával beszélgetni és esetleg kiöntenie neki a szívét, mert értékes tudás birtokába kerülhet. Megoldást találhat egy problémájára, megvilágosodhat egy dologgal kapcsolatban, vagy pedig egy kivételesen jó tanácsot kaphat. Szánjon időt ma erre a beszélgetésre, mert csak nyerhet rajta. Emellett pedig érdemes elővennie a szőnyeg alá söpört problémáit, mert azokra is megoldást találhat.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Váratlan problémával találhatja szembe magát. Neki áll össze-vissza kapkodni, hogy minél előbb megoldja, de azzal valójában csak ront a helyzeten. Okosan tenné, ha előbb lehiggadna és átgondolná a dolgot, mert talán már ennyi is elég lehet ahhoz, hogy megoldja a problémáját. Ha pedig nem, akkor figyelje meg, hogy miután lenyugodott, tudni fogja, hol keresse a megoldást és egyáltalán mit tegyen.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Idillikus családi nap vár Önre. Sikerül jót kirándulnia szeretteivel, de legalábbis szinte tökéletesen alakul a napjuk. Akadálytalanul árad Önök között a szeretet, óriási türelemmel és megértéssel fordulnak egymáshoz és erre most nagy szüksége van mindenkinek. Ha párjával tölti a napját, akkor romantikus, meghitt napra számíthat és talán még a jövővel kapcsolatos elképzeléseikről is szó eshet ma.





