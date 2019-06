Napi horoszkóp - 2019. június 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.24

KOS: (március 21 - április 20.)



Egyik szerette kér Öntől valamit, de úgy érzi, hogy nem alkalmas rá, hogy megtegye. Nem bízik annyira a képességében és ez nagy szó a maga részéről, hogy felmeri vállalni. Azért még ne mondjon neki nemet, inkább adjon magának egy kis időt és gondolja át a dolgot, ugyanis jó esély van arra, hogy egy kis idő múlva, miután átgondolta a dolgot, megjönne a bátorsága, illetve a kedve a kérés teljesítéséhez.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Él Önben a vágy, hogy változtasson önmagán és a környezetén, csak éppen nem mer. Kicsit attól tart, mi lesz, ha elront valamit. De ugyanilyen alapon azt is kérdezhetné magától, mi lesz, ha az a bizonyos dolog fenomenálisra sikeredik? Éppen ezért ne vegye el a saját kedvét semmitől, hanem merjen ma belevágni az új dolgokba. Bizonyára nem véletlenül súgják ezt a csillagok, vagyis számíthat a segítségükre!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mostanában egyre többet foglalkoztatja az utazás gondolata. Szeretne élni, szórakozni, kimozdulni otthonról. Nagyon helyes! Viszont ne várjon hozzá másokra, és ne is keressen kifogásokat arra, miért nem teheti meg. Ha csak vár és vár, akkor sose fog kimozdulni otthonról. Legyen bátor és szervezzen magának akár már mára programot, de legalábbis kezdje el megtervezni a mielőbb utazását.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Érthető, hogy imádja a családját és hogy fontosak Önnek, de ettől függetlenül saját magát is szeretnie kell és foglalkoznia kell önmagával. Ez pedig azt jelenti, hogy időt kell szánnia magára. Márpedig mostanában Ön akkor érzi magát a legjobban, ha kicsit egyedül lehet. Éppen ezért ne szégyelljen elvonulni és egy kis szabadidőt kérni magának. Ne aggódjon amiatt, hogy családja megérti-e Önt vagy sem. Áldoznia kell magára egy kis időt!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Csak mert mindenki megtalálja ma az ügyes bajos dolgával, még nem jelenti azt, hogy kivétel nélkül eleget kellene tennie az összes kérésnek. Nyugodtan mondjon néha nemet vagy kérjen egy kis időt, hogy majd máskor eleget tesz egy bizonyos kérésnek. Ha egyik sem sürgős, akkor nyugodtan hárítson, máskülönben egész nap másokkal fog foglalkozni és olyankor szokott kiborulni, hogy semmi ideje sincs magára.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ön is érzi, tudja, hogy meg kell tennie valamit, de vonakodik. Talán csak nincs kedve hozzá, de az is lehet, hogy fél megtenni. Bármi is akadályozza Önt, azt ma bizony le kell győznie és erőt kell vennie magán. Bízzon a csillagokban, amik bíztatják és támogatják magát. Lehet, hogy azt hiszi, rosszul fog járni, de végeredményben nagyon is jól fog. Ezért ne halogassa tovább a cselekvést!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ha nem biztos valamiben, akkor ne tegye. Nagyobb kárt okozhat vele magának, illetve másnak, mintsem segítséget. Inkább bízza másra, szakemberre, vagy legalább kérjen segítséget, de nem kedvez ez a nap a kísérletezésnek. Minden tekintetben törekedjen arra, hogy biztosra menjen. Ezért ne is hagyja, hogy ma olyanra vegyék rá, amit nem szeretne vagy nem gondolt át előbb alaposan.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Amennyiben gondjaik vannak a kedvesével, ma kellene róla beszélniük. Tökéletes ez a nap arra, hogy pontot tegyenek a problémákra, megoldják a gondjaikat. Éppen ezért, ha nem csak párjával, hanem mással is vannak nehézségei, akkor érdemes ma a többiekkel is megejtenie egy mélyre szántó beszélgetést. Szélsebesen teheti rendbe a kapcsolatait, ha hajlandó erőfeszítéseket tenni!





Valaki ma szeretne Önnel lelkizni, esetleg megosztani magával egy titkot, de nem biztos abban, hogy valóban szeretné-e hallani, miről van szó. Talán soknak érzi az illetőt, magát a panaszkodását, de az sem kizárt, hogy sejti, hogy valami sötét titokról van szó és közvettem sem akar részt venni semmiben. Megteheti, hogy ez nagyon finoman a másik fél tudtára adja, azután vállalja a következményeket.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Legyen ma kicsit rugalmasabb. A rigolyái és a berögzült szokásai megakadályozzák abban, hogy kényelmesen hátradőljön és élvezze a napot vagy hogy a szeretteire bízzon valamit. Ne hagyja, hogy szokásai bármiben is megakadályozzák. Engedje el mára az irányítást, bízza a többiekre a feladatokat, amit máskor Ön végezne el és ne aggódjon. Senkinek sem tesz jót, ha munkafelügyelőként ellenőriz másokat.

BAK: (december 22 - január 20.)



Nyugodtan indulhat a napja, de viharossá fokozódhat. Egy egészen kis apróságon kaphatnak össze egy banális dolog miatt robbanhat ki a háború. Ha nem törekszenek arra, hogy mielőbb megbékéljenek, hanem mindenáron a saját igazukat akarják keresztül vinni, abból utána több napig tartó sértődés várható. Legalább Ön igyekezzen megfékezni a futótűzként terjedő haragot és vitát.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ha ma meg akar oldani egy problémát, kreatívnak kell lennie, mert a szokásos trükkök nem jönnek be. Még szerencse, hogy az Ön fantáziájának semmi sem szabhat gátat, így gond nélkül megoldania a felmerülő nehézséget! Ugyanakkor ez a nap remek kezdet ahhoz, ha új dolgokba vágná a fejszéjét és szeretne akár magán vagy a környezetén változtatni! Engedje szabadjára képzeletét és álmodja meg, mire vágyik!

HALAK: (február 19 - március 20.)



