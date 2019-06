Napi horoszkóp - 2019. június 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Már most figyeljen oda arra, mit csinál ma, mert villámgyorsan eltelhet a napja. Túl sokat foglalkozik felesleges, túlontúl apró dolgokkal és nem jól osztja be az idejét. Így nem csoda, hogy úgy tűnik, a nap 24 órája is kevés Önnek és a felét sem végezte el annak, mint szerette volna, márpedig ezzel gyakran szembesül manapság. Ne rontsa el a hétvégéjét is azzal, hogy felesleges dolgokra áldozza a drága idejét.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem alkalmas ez a nap arra, hogy túl komoly dolgokkal foglalkozzon. Dőljön hátra és adja át magát az édes semmittevésnek. Merjen pihenni, lazítani. Figyelje meg, ma bármibe is kezdene bele, elakadna, falakba ütközne. Ez nem egy olyan nap, mikor bármivel is igazán haladhatna előre. Talán a sors akarja így, mert tudja, hogy máskülönben ma is csak dolgozna és igyekezne hasznossá tenni magát.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Úgy érzi, egyik szerette cserbenhagyta. Bármi is történt, ne hagyja, hogy elhomályosítsa a napját, arról nem is szólva, hogy talán maga látja sötétebben a helyzetet. Gondolja át a történteket és bocsásson meg az illetőnek, hiszen senkinek sem tesz jót azzal, ha harag van magában. Ma pedig menjen el hazulról, menjen ki a szabadba és töltődjön fel. Nem szabad a négy fal között maradnia!

Kimondottan pesszimista hangulatban lesz. Bármilyen pozitívum is éri magát, valahogy csak talál benne valami kis negatívumot. Ha pedig alapból valami kevéssé jó dolog éri, azt egyből világ tragédiájaként fogja fel. De még másokat is képes lehúzni a viselkedésével és gondolatmenetével, azzal a mondattal, hogy véletlenül se ringassák magukat álomvilágba, mert csalódni fognak. Környezete ma igencsak pikkelni fog Önre.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kisebb összetűzésbe keveredhet a szeretteivel. Maga is mást akar és ők is. Ez nem jelenti azt, hogy bárkinek is le kellene mondania bármiről vagy hogy végül nem mennek sehova és otthon duzzognak együtt. Egyszerűen kössenek kompromisszumokat és úgy osszák be az időt, hogy és holnap mindenki megkapja, amit szeretne. Mindez csupán egyezkedés kérdése. Őrizze meg nyugalmát és beszéljen a szeretteivel!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Terhesnek érzi a környezetét, ami elől szíve szerint elbújna. Nem akar senkit látni, szeretne egyedül lenni és nyalogatni a sebeit. Pedig jót tenne Önnek, ha társaságba menni, ha olyanokkal lenne együtt, akik megértik és megvigasztalhatják. De legalább mozduljon ki otthonról ahelyett, hogy a szobájában kuksol. Kellemes és új ingerek érhetik magát, ha nem ítéli magát rabságra.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Mindenki mással igyekszik foglalkozni a hétvégén, csak önmagával nem. Szándékosan kerüli, hogy gondolkoznia keljen vagy elővegye problémáit és megoldja őket. Nagyon szép dolog, hogy azzal köti le magát, hogy másoknak segít, de gondjai még rosszabbak lesznek, ha nem hajlandó szembenézni velük. Éppen ezért ne meneküljön tovább, hanem ma igenis oldja meg a gondjait, de legalábbis kezdje el!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ne legyen hangulatromboló! Kedvese szeretne Önnel romantikázni, kettesben lenni, de magának nincs kedve hozzá és mindenféle kifogásokat talál. Érthető, hogy fáradt, talán kedvtelen is, de éppen ezért kellene hagynia kedvesének, hogy jobb kedvre derítse! Kellemes napot tölthetnek együtt, ha nem szab gátat neki. Inkább sodródjon az árral, és hagyja, hogy ma párja irányítsa!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ma rendkívül kreatív lesz, de legalábbis égni fog a vágytól, hogy kiélhesse magát. Fel tett szándéka, hogy átalakítsa otthonát, a kertjét, de legalábbis valamit változtasson maga körül, mert új színekre, tárgyakra, újdonságokra vágyik. Remek családi programot csinálhat belőle és együtt szórakozhat szeretteivel, miközben újítgatnak, szépítgetnek. De persze ez nem jelenti azt, hogy meggondolatlan költekezésbe kell kezdenie!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Vigyázzon, mert akaratlanul is magára haragíthatja szeretteit passzivitással. Annyira nincs kedve semmihez és komor lehet egész nap, hogy nem veszi észre, milyen negatív megjegyzéseket tesz másokra és az ötleteikre. Nem ok nélkül mondhatják Önre azt, hogy szabályosan mérgezi a környezetét. Nem az a megoldás, hogy megsértődik, hanem az, hogyha már nem akar semmiben sem részt venni, a többieket sem húzza le.





Egy kissé gyengének érezheti magát. Szerencsére ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy le fog betegedni, de az biztos, hogy intő jelnek kellene vennie és nem ártana, ha odafigyelne magára. Szánja ezt a napot arra, hogy kipiheni magát. Halassza máskorra az elintéznivalókat vagy kérjen segítséget a szeretteitől, de Ön csak feküdjön és lazítson. Hiszen meg is érdemli, hogy egy napja csak lazítással teljen!

BAK: (december 22 - január 20.)



Valakitől elutasító választ kaphat ma. Persze Ön mindjárt magában kezdi keresni a hibát, de sehol sem találja. Talán éppen amiatt, mert nem is maga a hibás. Az elutasítás nem mindig ahhoz kapcsolódik, amit teszünk vagy mondunk. Lehet más tényezők játszottak közre, amelyekkel nem is számolnánk. Éppen ezért, Ön se vegye annyira a szívére dolgot. Máskor majd több szerencsével jár!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



