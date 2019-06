Napi horoszkóp - 2019. június 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Azt hinné, ma magára marad a bajban, de egy váratlan pillanatban megjelenhet valaki, aki kihúzza Önt a csávából, de legalábbis kisegíti magát. Ha pedig már így alakul a helyzet, akkor legalább ne utasítsa el büszkeségből és olyanokat se mondjon, hogy egyedül is megoldotta volna. Csak fogadja el az illető segítségét és legyen hálás érte, hiszen Ön is jól tudja, hogy nagy szüksége van rá.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Már érzi a hétvégét, amivel nincs is semmi baj, de ne kényelmesedjen el egészen, hiszen van még egy egész munkanapja. Akármennyire is a fellegekben jár, próbáljon meg odafigyelni a munkájára, a feladataira, máskülönben kisebb-nagyobb hibákat ejthet. Arról nem is szólva, hogy felettesei sem lesznek elragadtatva, ha nem csinál semmit vagy látványosan kerüli a munkát.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma nehezére esik Önnek elfogadnia a nem szót, illetve magát az elutasítást. Márpedig abból ma lesz néhány. Nem lenne szerencsés, ha mindegyik esetén kivágná a balhét vagy egyenesen bedepressziózna. Csak fogadja el, hogy így alakult és Önnek sem lehet mindig szerencséje. Így legalább nem veszik össze másokkal és a nem lesz egész nap rossz kedve. Vonja meg vállát és oldja meg másképp a dolgot.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egyik kollégája ma szívességet kérhet Öntől. Csak akkor tegyen neki eleget, ha valóban bele fér az idejébe, illetve a lehetőségei engedik. Ha nem, akkor felesleges hősködnie, mert csak saját magával fog kiszúrni. Legyen önzetlen, de ne a saját kárára. Ezt jól gondolja át, mielőtt bármiféle választ ad neki. Az sem lenne szerencsés, ha beleegyezne, és félúton vissza mondaná, mert arra jönne rá, hogy valóban nem fér bele most Önnek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amibe ma belekezd, azt csinálja is végig, különben biztosan félbe fog maradni és akkor az annyiba fogja hagyni. Éppen ezért tervezze meg előre a napját, hogy mivel is készül foglalatoskodni, mit szeretne elintézni. Inkább legyenek kisebb tervei, deolyanok, amiket legalább biztosan el tud intézni. Halassza máskorra a nagyobb, font osabb ügyeket, feladatokat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Vigyázzon azzal, ha valakit ki akar oktatni. Főleg azért, mert az illető nem is kicsi fogást találhat magán. Bizonyára Ön sem számítana arra, hogy ő lesz az, aki kioktatja magát, vagy felhívja a figyelmét arra, hogy olyasmit mond, tanácsol, amit maga sem fogadna meg. Ne hozza magát kellemetlen helyzetbe. Ha mindenáron bele akar szólni valamibe, legalább igyekezzen nem túl tolakodó és kioktató lenni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Igencsak népszerű lehet ma a munkahelyén. Talán amiatt, mert mindenkivel kedves, barátságos, de az sem kizárt, hogy a segítőkészsége és a jó tanácsai miatt válik ma központi alakká. Egyre többen keresik a társaságát és fordulnak magához útmutatásért. Persze azért ez egy felelősségteljes szerep, ne feledje, de ettől függetlenül élvezze ki, hogy ennyire szeretik és elismerik.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Lehet, hogy Ön csak őszinte akar lenni mással, mert ilyen a természete és jót akar az illetőnek. De egyrészt az adott személy azt hiheti, hogy ki akarja oktatni, másrészt kissé nyersen sikeredhet az, amit mondani akar és azzal inkább megbántja, mintsem kisegíti az embert. Vagyis, ha mindenáron szeretne vele őszinte lenni, akkor legalább tegye óvatosan és ne bántsa meg!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Hiába próbálják ma egyesek felbosszantani, nem sikerül nekik. Mondhatnak magára akármit, tehetnek bármit, egyszerűen rózsás hangulatban van, és mindenkire csak mosolyog. Elképesztően jó kedve lesz egész nap és maga sem tudja miért, hiszen nincs konkrét oka rá. Ennek ellenére örülne, ha minden nap ilyen csodás hangulatban lenne, mert így magának is elviselhetőbb az élet.





BAK: (december 22 - január 20.)

Fantasztikus hírt hallhat az egyik szerettével kapcsolatban, ami Önre is kihat. A rokon öröme a magáé is. Ez a dolog bearanyozza a napját és ünnepelni lenne kedve egész nap. Munka után tegye is meg, menjenek el együtt, vagy legalábbis Ön adja meg a módját. A hír nemcsak a hangulatára hat majd pozitívan, hanem a jövővel kapcsolatos elképzeléseire is és még az is lehet, hogy kimondottan motiválni fogja magát.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Egyik barátjának ma szüksége lehet magára. Ne is várja meg, amíg kéri a maga segítségét, hanem ajánlja fel neki. Elsősorban lelki támaszként lenne szüksége Önre. Hallgassa meg a gondját, de igazából nem kell feltétlenül tanácsot adnia neki vagy megmentenie őt. Elég, ha kiöntheti Önnek a szívét. Ám ha mégis tanácsot kérne magától, akkor viszont ne fogja vissza magát!





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ha meghívják munka után valahova, érdemes lenne elfogadnia. Akár a párja invitálja randevúra, akár a barátai, kollégái ülnének be Önnel valahova. Kár lenne kihagynia, csak mert kicsit fáradt, esetleg kedvtelen. Ez is egyfajta kikapcsolódás lesz, ezért bátran mondjon igent a meghívásra! Az egyedülállók még akár meg is ismerkedhetnek valakivel, akivel később randevúzni mehetnek.





