Napi horoszkóp - 2019. június 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Figyeljen oda a megérzéseire, amelyek megpróbálnak utat mutatni Önnek és a segítségére lenni. Ha nem próbálja meg mindenáron figyelmen kívül hagyni őket, akkor elkerülhet egy kellemetlenséget, de akár még szerencsés fordulatban is lehet része! Ne ijedjen meg attól, hogy mást mond az esze és mást sugallnak a megérzéseire. Nem bánja meg, ha ma inkább az intuícióinak kedvez.

Ne hagyja, hogy apróságok miatt vesszenek össze a kedvesével. Valószínűleg amúgy is feszültek, stresszesek mindketten, nem kell sok ahhoz, hogy robbanjon a bomba. Ennek tudatában próbáljon meg odafigyelni arra, hogy ne törjön ki háború banális dolgok miatt. Nem könnyű, de igyekeznie kell türelmesebbnek és megértőbbnek lennie a partnerével és próbálja meg őt is erre inteni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma valaki egyenesen a lelkébe gázolhat. Ön büszke valamire, talán a teljesítményére, képességére és akkor jön valaki, aki ebbe belegázolhat, és az ellenkezőjére hívhatja fel a figyelmét. Ne egy ember véleménye alapján alkosson magáról ítéletet, vagyis ne kenődjön el! Ha van benne igazság, akkor tanuljon belőle, de rázza meg magát és ne törjön össze miatta. Arról nem is beszélve, hogy az illető talán nem direkt akarta megbántani.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Olyan munkát is el kell ma végeznie, ami egyébként nem az Ön feladata. Érthető, hogy bosszantja, de érdemes lenne átgondolnia azt, hogy megéri-e szóvá tennie vagy akár kicsapni a balhét miatta. Lehet, hogy rosszabbul járna, mintha egyszerűen csak elvégezné, főleg, ha nem nagy dologról van szó. Ám az sincs kizárva, hogy esetleg még jól is elsülhet a dolog. Ha nincs szörnyen ellenére, adjon neki egy esélyt!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Úgy érzi, olyan dolgot várnak Öntől, aminek nem képes eleget tenni. Sőt, egyáltalán maga a tudat is zavarja, hogy mostanában szinte mindenkinek csak elvárása van magával szemben. Emiatt pedig nem csak frusztrált, de lépten-nyomon összevesz másokkal. Valóban az volna a legjobb, ha kifejezné érzéseit, és arra törekedne, hogy olyan kompromisszumot kössenek, amellyel mindenki elégedett lehet.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ahelyett, hogy ölbe tett kézzel vár a csodára és abban reménykedik, majd lesz valami, majd megmondja Önnek valaki, mit kellene tennie, bölcsebb lenne, ha inkább a kezébe venné az irányítást. Ne várjon tovább senkire és semmire. Lehet, hogy ez valahol megrémíti vagy úgy érzi, nincs hozzá ereje, de ez nem igaz. Bízzon a képességeiben, és merjen döntéseket hozni, illetve cselekedni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Legyen figyelmes és akkor meg fogja látni, érezni, hogy mit is akarnak valójában a környezetében az emberek. A szavaik, az apró kis tetteik elárulják őket. Hogyha hajlandó kinyitni a szemét és ezt észrevenni, akkor értékes információkhoz juthat és akár komoly kellemetlenségeket is megelőzhet. Bízzon a képességeiben, hiszen nagyon jó szeme van ehhez és kiváló emberismerő is.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

A mai nap folyamán elöntheti Önt a sárga irigység. Egyik barátjának egyre jobban áll a szénája és bár szereti őt, de attól még valahol bántja a dolog. Mint ahogy az is, hogy mostanában azt veszi észre, mindenki megvalósítja a vágyát, egyedül magának nem akarnak úgy sikerülni a dolgai, mint szeretné. Nem érdemes másokhoz hasonlítgatnia magát, hiszen mindannyian más-más helyzetben vannak és az Ön szerencséje is bármikor fordulhat.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ügyeljen arra, hogy véletlenül se keverje össze a bátorságot a butasággal. Ugyanis hajlamos arra, hogy ma meggondolatlanul vállaljon kockázatot. Ne akarjon senkinek se bizonyítani és jobb lenne, ha azonnali sikerre sem vágyna. Komoly kellemetlenség érheti, hogyha minden tudás és információ hiányába ugrik bele a dolgok azon az alapon, hogy majd lesz valami. Vegye a fáradtságot és előbb mérje fel a terepet!





Van valami, amit régóta húz, halaszt, pedig ideje lenne már megtennie. A mai nap pont tökéletes ahhoz, hogy végre meglépje, amit meg kell. Legyen bátor és gondoljon arra, hogyha legalább letudja, utána mással foglalkozhat, és nem fogja ez a bizonyos dolog kísérteni, nyomasztani. Ne keressen tovább kifogásokat, inkább hozza meg a döntést. Ha tovább húzza, abból csak kellemetlensége származhat.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Szomorú lehet ma, mert úgy érzi, hogy mások lebecsülik, lenézik magát. Emiatt persze él magában a vágy, hogy annál jobban megmutassa, mit tud, mire képes, de valahol bizonytalannak érzi magát, mi van, ha mégis másoknak van igaza. Ez csak akkor derülhet ki, ha valóban nekirugaszkodik és megmutatja, mire képes! Addig kár lenne arra hagyatkoznia, amit mások mondanak Önről.

BAK: (december 22 - január 20.)

Mostanában nagyon sokat mereng a múlton. Olykor visszavágyódik, máskor viszont arra gondol, mit rontott el, mit kellett volna másképp csinálnia. Semmi esetre se ragadjon le a múltban, ideje lenne visszatérnie a jelenbe, ahol épp az események zajlanak. Le fog róluk maradni, ha túl sokat időzik az emlékeiben. A hibákból sosem késő tanulni, ezt az egyet érdemes tudomásul vennie a múltjával kapcsolatban.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



