Napi horoszkóp - 2019. június 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Szinte egész nap nyűgös és feszült lehet, de maga sem tudja miért. Viszont ha nem próbálja feloldani ezeket az érzéseket, akkor rá fogja nyomni a napjára a bélyegét. Próbálja meg elengedni magát és találjon valami olyat, ami igazán leköti. Mozduljon ki szeretteivel otthonról még akkor is, ha ma szívesen gubbasztana egy sötét szobában. Meglátja, egy-kettőre jobb lesz a hangulata házon kívül!

Akármennyire is sietős a dolga, ne kapkodjon ma, mert annak csak rossz vége lesz és elronthatja a napját. Igaz, ez akkor is bekövetkezhet, ha hagyja, hogy mások felbosszantsák. Akarva-akaratlanul is elérhetik Önnél, hogy kihozzák a sodrából. Nem lesz könnyű, de őrizze meg a nyugalmát, csak úgy értheti el, hogy ez a nap kellemesen és sikeresen alakuljon, bárkivel és bármivel is töltse.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyik szerette ma mindenáron igyekszik beleütni az orrát az életébe és meglehetősen rosszul viseli. Iszonyatosan zavarja, hogy tanácsokat osztogat Önnek. Ha ez így van, akkor hívja fel finoman a figyelmét arra, hogy Ön soknak érzi. Nem kötelező eltűrnie, pláne akkor, ha komoly feszültséget kelt Önben. Viszont akkor ne legyen olyan képmutató, hogy közben maga is papol másoknak és tanácsokat osztogat?

A hétvégén számos remek programlehetőség fog kínálkozni. Nem is tudja majd, melyiket válassza. Az biztos, hogy az összeset nem fogja tudni megragadni, mert ahhoz a hétvége mindkét napja is kevés lenne. Éppen ezért okosan össze be napjait. Az a fontos, hogy jól érezze magát és szerettei is, ezért igyekezzen kompromisszumokat kötni, amikor megbeszélés tárgyává válnak a programok. Mindenki jól járhat!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma sehogy sem sikerül megfékezni az érzéseit. Mindenre azonnal reagál és emiatt gyakran indulatos lehet. Előbb fog cselekedni és csak aztán gondolkodni. Ezzel csupán az a baj, hogy mindent feldúl maga körül, mire rájön, hogy mit rontott el és addigra magára haragíthatja szeretteit, akik egyébként ma kifejezetten igyekeznének a kedvében járni. Még nem késő odafigyelnie magára!

Egyik pillanatról a másikra kerülhet olyan helyzet, hogy csak egy karnyújtásnyira lesz a vágya és minimális erőfeszítéssel könnyedén elérheti. Semmi esetre hagyja a lehetőséget kicsúszni a kezei közül. Ha esetleg pont ütközik valamiféle programmal, akkor most kivételesen érdemes elhalasztania, átszerveznie. Ne legyintsen rá, hogy majd máskor, nem biztos, hogy lesz másik ilyen alkalom.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Végre igazán nyugodt nap elé néz. Kényelmes tempóban elintézheti feladatait, azután úgy alakítja napját, ahogy Önnek tetszik. Szánjon is ma időt arra, hogy befele forduljon, magába tekintsen, mert izgalmas és értékes felfedezéseket tehet. Sok minden összeállhat a fejében és megérthet, amellett, hogy több új ötlete is támadhat. Jegyezze fel őket, mert kár lenne elfelejtenie őket!

Ma egyenesen szúrja a szemét mások hibái és sokszor képtelen arra, hogy magában tartsa őket. Persze meglepődik azon, miért sértődnek meg, elvégre Ön csak szívességet tesz azzal, hogy felhívja rá a figyelmüket. Na igen ám, csakhogy közben maga sem jobb és gyakran ugyanazokat a hibákat követi el. Csúnya viták kerekedhetnek ebből. Ha pedig nem bírja megállni, hogy ne tegye szóvá, lehet, hogy jobban teszi, ha elkerüli az embereket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma olyan lesz, mint egy másológép, csak éppen mások érzéseit, gondolatait másolja le. Hihetetlenül érzékeny lesz a környezetére és akaratlanul is átvesz mindent másoktól. Emiatt már nap elején kellemetlenül érezheti magát, hiszen rövid idő alatt elveszíti a fonalat, nem fogja tudni melyik a maga érzése és melyik származik mástól. Egy kis odafigyeléssel, kevesebb átéléssel talán sikerülne felhagynia azzal, hogy átvegye mások érzéseit.

Akármennyire is szeretne valakit jobb belátásra bírni, nem fog sikerülni. Lehet, hogy Önnek van igaza és lehet, hogy ezt az illető is tudja, de nem tud vele mit csinálni, ha ő nem vevő a maga álláspontjára. Akkor hagyja, hadd tegye, amit tenni akar, legkésőbb úgyis fog tanulni a hibájából. Ilyen az élet, nem menthet meg mindenkit, emiatt pedig kár lenne összevesznie az illetővel.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Lehetőség szerint ne csináljon ma semmit, de legalábbis hasznos dolgot. Adja át magát a pihenésnek, merjen lazítani, kikapcsolni. Ne féljen egy kicsit hátradőlni és kedvezni magának. Ne törődjön azzal, ki mit mond vagy mit vár el, ma helyezze bátran magát előtérbe. Töltsön egy kis időt egyedül, de legalábbis vegye elő régi kedvteléseit. Este pedig bátran időzzön szerettei körében.

Önnek is fel fog tűnni, mennyire boldogok vagy éppen nyugodtak, pozitívak maga körül az emberek. Ennek az oka nem más, mint maga! Fantasztikus energiákat sugároz ki magából, ami végett szívesen tartózkodnak a környezetében az emberek és át is veszik a jó hangulatát. Egy kis odafigyeléssel elérhetné, hogy tudatosan vigyen fényt az emberek életébe és jó kedvre derítse azokat is, akik nagyon maguk alatt vannak.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



