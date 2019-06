Napi horoszkóp - 2019. június 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Közelebbi viszonyba kerülhet az egyik szerettével, esetleg barátjával. Igaz, hogy egy kellemetlen helyzet, vitás kérdése hozza össze Önöket, de végeredményben örülni fognak annak, hogy úgy történtek a dolgok, ahogy. Kiderül, hogy talán félreismerte, de legalábbis nem látott eddig tisztán vele kapcsolatban. Most megváltozhat a helyzet, csak legyen nyitott arra, hogy a továbbiakban is beszéljenek.

Elbizonytalanodik valamivel kapcsolatban. Mér nem biztos abban, hogy akar egy bizonyos dolgot vagy éppenséggel személyt. Addig ne is tegyen semmit, amit nem gondolja át alaposan a kérdést. Adjon időt magának, nézzen a lelkébe, mert ott van a válasz, még ha nem is szeretné tudomásul venni. Ha kell, kérjen egy kis időt, vonuljon el, ne hagyja, hogy bárki is siettesse!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kellemetlen helyzetbe kerülhet ma. Valószínűleg várható volt, hogy bekövetkezik a kellemetlenség, de nem gondolta volna, hogy épp a mai napon. Nagy szerencséje van, mert szerettei a segítségére sietnek és megoldják a problémát. Ahelyett, hogy dacoskodna, inkább legyen hálás nekik, amiért kihúzzák a bajból. Viszont attól még le kellene vonnia a leckét a történtekből, hogy legközelebb ne kerüljön ilyen helyzetbe.

Ma egy kivételes programot, lehetőséget ajánlhatnak fel Önnek. Csakhogy mára már elígérkezett másnak. Komoly fejtörést okoz Önnek, hogy mit tegyen: hagyja veszni a kivételes lehetőséget vagy bántsa meg a szerettét, akinek már megígért valamit? A döntés az Öné, ne is várja, hogy más hozza meg maga helyett. Bármelyiket is válassza, vállalja a felelősséget!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Újra elkövethet egy bizonyos hibát. Ez a dolog már sokadjára köszön vissza, éppen ezért most már komolyan kellene vennie. Vegye tudomásul, amit rosszul csinál és tanuljon belőle. Nem szégyen az, ha az ember hibázik, de az már kellemetlen lehet, ha nem képes tanulni belőle. Éppen ezért vegyen erőt magán és nézzen szembe a tényekkel. Ha megteszi, ma fantasztikus élményben lehet része és olyan lehet, mint aki megüdvözült.

Semmi esetre se akarjon ma dolgozni! Lehetőség szerint tegyen félre minden kötelezettséget, és a tegnap be nem fejezett munkát se akarja ma letudni. Ez a nap a pihenésről vagy a családjáról szóljon. Ha ma is dolgozik, ki fog készülni testileg és lelkileg is. Adja meg magának, ami jár és keressen kifogásokat arra, miért is kellene ma mindazt megtennie, amit tervez. Ne akarja, hogy a sors küldje szabadságra!

RÁK: (június 22 - július 22.)



A nap első felében úgy tervezi, hogy letudja a kötelezettségeit, vagyis kitakarít, megfőz, elintéz minden ház körüli teendőt. Délután pedig átadja magát a pihenésnek. Meglehet, hogy az utóbbi terve változni fog és váratlan beállíthat egy vendég. Lehet, hogy elsőre azt érzi, púp a hátán, de végül igen kellemes délutánt tölthetnek el együtt. Legyen nyitott arra, hogy ma találkozója lehet!

Egy régóta tartó problémája most újra visszaköszönhet, pedig azt hitte, már nem jelent gondot. Vegye ezt jelnek, hogy itt lenne az ideje egyszer és mindenkorra lezárnia, vagyis foglalkoznia kellene vele ahelyett, hogy megint a szőnyeg alá söpri. Ha kell, kérjen segítséget, ne szégyellje magát vagy a problémát. Minél tovább halasztja, annál nagyobb az esély arra, hogy komolyabb kellemetlenség érje.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ez a nap az Öné! Minden úgy lesz, ahogyan csak szeretné. Ha az a vágya, hogy lustálkodjon, akkor az lesz a program. De végre lesz elég ideje arra, hogy a hobbiját űzze. Ma több mindenre is juthat ideje, ha okosan osztja be az idejét. Este a barátai buliba hívhatják, ami megkoronázhatná az egész napját. Jót tenne magának, ha elmenne lazulni velük, már csak azért is, mert az egyedül megismerkedgetnek valakivel!

Egyik szerette vagy barátja szívességet kér Öntől, amihez semmi kedve. A csillagok mégis arra intik, ha nem kerül túl sok energiájába, akkor érdemes lenne eleget tennie a kérésnek. Nemcsak azért, mert később még profitálhat belőle, hanem azért is, mert így elkerülheti, hogy kapcsolatukba törés álljon be. Valószínűleg ez a dolog most nagyon fontos az illetőnek, ezért Ön lehet a megmentője!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Sikeresen hajba kaphat a szeretteivel. Ön mindent elintéz, megcsinál, megszervez és akadhat egy-két elégedetlenkedő, kritizáló személy. Amúgy is feszült amiatt, hogy minden tökéletes legyen, a lelkét kiteszi a szeretteiért, így hát nem esik nehézre vitába szállnia az illetővel és levezetni rajta a feszültségét. Nem muszáj, hogy ez az eset beárnyékolja az egyébként szép napot, tehát nem muszáj vitába szállnia!

Ma igazán kitesz magáért, hogy családja boldog legyen. Egész nap körülöttük fog forogni és mindent elkövet azért, hogy elégedettnek lássa őket Azért nincs azzal a baj, ha közben nem mond le teljesen magáról és saját magára is áldoz egy kis időt. Fontosak a szerettei, de Ön ugyanannyira. Márpedig ha túl sokáig nem foglalkozik a lelkével, abból kellemetlen problémák szoktak lenni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



