Napi horoszkóp - 2019. június 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.06.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Dicséretben, elismerésben részesíthetik, de nem tud neki örülni. Sőt, ma akárhogy is próbálnak szerettei a kedvében járni, semminek sem tud igazán örülni, mert valahol mindent kevésnek érez. Ha ezt szeretné szóba önteni, tegye óvatosan, mert rettenetesen megbánthatja vele a szeretteit. Ugyanakkor nem ártana elgondolkodnia, és lejjebb adnia a maximalizmusából, hiszen aki a kicsinek nem tud örülni, az a nagynak sem fog.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyik szerettét csalódás, kellemetlenség éri és ma Ön lesz az, akinek vigaszt kellene nyújtania. Talán kérés nélkül is érezni fogja, hogy ez a feladata. Viszont ne csináljon belőle lelkiismereti-kérdést, nem várhatja magától, hogy csodálatos módon elveszi a fájdalmat. Éppen elég, ha meghallgatja és vele van, nem kell erőltetnie, hogy nagy bölcsességeket mondjon neki.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ellenállhatatlan vágyat érez az iránt, hogy átformálja otthonát. De mielőtt óriási költségekbe verné magát, érdemes lenne kicsiben gondolkodnia. Már egészen apró kis változtatásokkal is rengeteget javíthatna, illetve változtathatna a környezetén és még anyagilag is jól járna. Előbb nézzen szét, milyen lehetőségei vannak, mielőtt neki esik otthonának és kidob mindent meg teljes felújítást iktat be.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Telepakolta a napját. Rengeteg emberrel tervez ma találkozni, és mellette talán még különféle programokra is el látogatna. Azon morfondírozik, hogy hozza össze a kellemest, a hasznossal. Legyen óvatos, mert ennek könnyen az lehet a vége, hogy egyik találkozóról meg helyről a másikra rohangál, senkivel sem tud minőségi időt tölteni és egész nap késésben lesz. Okosabban tenné, ha átszervezné a napját!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valaki olyannal ismerkedhet ma meg, aki jelentős szerepet játszik majd az életében. Dehogy milyen téren, azt nem árulták el a csillagok, csupán annyit, hogy nem árt, ha nem szavaz azonnal feltétlen bizalmat, hanem szánjon időt az illető megismerésére. Vagyis ne az első benyomás alapján akarjon képet alkotni róla. Legyen vele szemben nyitott, de ugyanakkor óvatos is.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha azon töpreng, hogy változtat az életén, akár szerelmi téren, akár karrier tekintetében, akkor ehhez tökéletes ez a nap, hogy megtervezze és akár neki kezdjen a megvalósításnak. A csillagok minden új kezdetet támogatnak, méghozzá annyira, hogy akár tippet is kaphat arra vonatkozóan, hogy mit kellene tennie vagy milyen irányban kellene gondolkodnia. Legyen nyitott a környezetével, amely súghat Önnek!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Felfedezhet ma valamit, ami megoldás lehet a gondjaira vagy színt vihet az életébe. Talán egy olyan gondolkodásmódot, eszmét, ami által gazdagabbá teheti az életét. Hatalmas elánnal veti bele magát a megismerésébe. Viszont ne essen abba a hibába, hogy mindent összeolvas és elhisz. Lehetőség szerint szakértőktől informálódjon, úgy legalább elkerülheti a csalódást vagy azt, hogy félrevezessék magát.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ellentétes információkat halhat ma a környezetében, ami miatt nem igazán tudja kinek is kellene hinnie. Hallgassa meg mindkettőjüket, és azon kívül a legjobb, amit tehet, ha a megérzéseire hallgat. Szerencsére elég jó emberismerő, a hazugságot is általában könnyedén kiszúrja, vagyis jó esélye van arra, hogy ma is megtudja ki az, aki nem mond Önnek igazat. Ám a miértet tőle kell megtudnia.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Lehetősége adódhat arra, hogy megvalósítsa álmát vagy elérje célját. Legyen ma figyelmes, mert környezetében rejlik a megoldás. Az is lehet, hogy egy bizonyos személy segíti hozzá, de az sem kizárt, hogy az utat találja meg, amin keresztül eljuthat a céljához. Kövesse a jeleket és a megérzéseit! Érdemes rá lélekben felkészülnie, mert hajlamos lehet az utolsó pillanatban megtorpanni és kételkedni önmagában.

BAK: (december 22 - január 20.)



Kifejezetten nyugodt és pihentető napja lesz. Akár egyedül, akár a szeretteivel tölti az otthon csendjében és nyugalmában. Nem kell számítania váratlan nehézségekre vagy kellemetlenségre. Végre jut elég ideje önmagára, hogy pihenjen, és a kedvteléseivel foglalkozzon. Élvezze ki a békességet és engedje meg magának, hogy félretegye a ház körüli teendőket meg az egyéb kötelességeket.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Az egyedülállók ma nagyon rámenősek lehetnek. Eleinte még tetszeni is fog másoknak, hogy mennyire határozottak és magabiztosak, de hajlamosak lehetnek túlzásba esni és egy idő után már kellemetlenné válhat, hogy mindenáron ők akarnak irányítani. Még rosszabb, ha viselkedésük átcsap egoizmusba. Ezért fékezzék meg magukat időben, különben búcsút inthetnek a sikeres hódításnak.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Történik valami, aminek hatására eszébe jut egy régi, fájdalmas, múltbéli emlék és jóformán újraéli. A legjobb volna, ha nem tartaná magában, hanem beszélne róla. Ellenben ha úgy látja, hogy ugyanaz a dolog készül újra megtörténni, akkor ne csak üljön a babérjain, hanem próbálja megelőzni, ha lehet. Talán épp ez a cél, hogy okuljon belőle. Ha pedig lehetetlenség, akkor talán jó okkal kell újra átélnie.

