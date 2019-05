Napi horoszkóp - 2019. május 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Munka után a barátaival vagy rokonaival kellene találkoznia, de nem sok kedve van hozzá. Ahelyett, hogy azon morfondírozna, hogyan mondja le, érdemes lenne inkább végig csinálnia. Talán most nem úgy hiszi, de valójában kellemes délutánt tölthet el. Pláne akkor nem mondja le, ha a délelőtt nem sikerül túl fényesen, mert akkor sokkal célravezetőbb a lazulás, mintsem az otthon szomorkodás.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tele van elképzelésekkel, megvalósítandó ötletekkel. Csak azt nem tudja, hol is kezdje. Fontos, hogy jegyezze le terveit, különben el fogja felejteni őket! Emellett, ha nincs tiszta elképzelése a megvalósításról, akkor talán érdemes lenne megkérdeznie valaki olyat, aki érthet hozzá vagy van hasonló tapasztalata van. Éppen ezért semmitől se menjen el a kedve az első bukkanónál!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



A mai napon középpontba kerülhet. Talán azért, mert kirívó teljesítménye felkelti mások figyelmét a munkahelyén vagy egyszerűen a személye varázsolja el a környezetét. De hirtelen mindenki szeretne a maga közelében lenni és barátkozni Önnel. Érthető, hogy ez hízelgő Önnek, de ne essen át a ló túloldalára. Őrizze meg szerénységét és ne élje bele magát túlságosan a mindenható szerepébe.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma bizony kénytelen lesz átrendeznie a napját. Rengeteg mindent talált ki magának és nem fog tudni velük végezni. Már csak azért se, mert váratlan tényezőkkel találhatja szembe magát, és nem várt feladatok is a nyakába zuhanhatnak. Éppen ezért kellene már most kicsit szellősebbé tennie a napját. Amúgy sem lenne baj, ha nem rohanna reggeltől-estig, hiszen még csak hét eleje van, hamar ki fog így fáradni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Túl sokat vállalt a mai napra. Érthető, hogy szeretne mindenkinek megfelelni és egy nap ezer dolgot elvégezni, de korlátozottak a lehetőségei és az ideje is. Ennek csak csalódás lehet a vége, mert elégedetlen lesz magával, amiért nem tudott mindennel végezni. Másfelől lehetetlen vállalkozás mindenkinek a kedvében járnia. Még van ideje átgondolni, és akár átszerveznie a napját.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Merje önmagát helyezni előtérbe. Nem kell mindig mások érdekeit néznie vagy legalábbis azt, hogy mindenkinek jó legyen. Nyugodtan alakítsa a kedve szerint a napját és a munkahelyén is bátran kedvezzen magának is. Máskülönben egyesek visszaélhetnek a helyzettel és megpróbálhatják kihasználni a jó szívét és egy idő után Ön is megunná, hogy semmi öröme sincs a mindennapokban.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma nem igazán fog tudni helyesen dönteni anyagiak tekintetében, ezért okosabban tenné, ha nem költekezne, illetve nem adna ki nagyobb összeget a kezéből. Még ha fel is merülne valamiféle üzleti, befektetési lehetőség, akkor is inkább kérjen időt. Semmire se mondjon ma igent vagy nemet, mert előfordulhat, hogy anyagi veszteség éri. Legyen türelemmel. Ha pedig nem tudnak várni a döntésére, akkor lehet jobb is, ha elengedi a dolgot!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Úgy érzi, jobban tud valamit másokhoz, vagy legalábbis egy bizonyos személyhez képest. Tenni fog arról, hogy ezt mindenki tudtára adja és megpróbálhatja elnyomni az illetőt, és birokra kel vele azért, hogy bizonyítsa, Ön a jártasabb vagy az szakértőbb fél. Legyen ezzel óvatos, mert csodálók helyett könnyen ellenségeket szerezhet magának. Ha már mindenáron harcolni akar, tegye finoman és diplomatikusan.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma csak úgy ragyog és mindenkinek fel is tűnik a varázslatos kisugárzása. Mindenki megfordul maga után, megdicsérik és tudni szeretnék a titkát. Talán Ön sem tudja igazából, de valóban jobban érzi magát. Egész nap élvezheti mások csodálatát és persze az ellenkező nem udvarlását. Éppen ezért legyen kicsit óvatos is, mert olyan is érdeklődni kezdhet maga iránt, akinek nem kellene, legalábbis nem lenne szerencsés.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Merjen magára költeni. Rengeteget dolgozik, megérdemli, hogy élvezze is a pénzt, amit megkeres. Ez nem jelenti azt, hogy meggondolatlanul álljon neki költekezni, de egész nyugodtan engedjen meg magának és akár szeretteinek egy-két apróságot. Csakhogy érezze, megéri dolgoznia és nem csak a robotolásból áll az élet. Így számottevően javulna a hangulata a mindennapokban.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Egy kissé túlpörögheti ma magát. Rendben van, hogy tele van energiával és motivációval, még az sem baj, hogy a környezetét is próbálná egy kicsit magával húzni. Ám semmit se erőltessen rájuk. Se a kollégáira, se a barátaira, mert soknak érezhetik a maga pörgését és hogy őket nem hagyja nyugton. Tartsa tiszteletben mások tempóját, illetve érzéseit, úgysincs Önnek szüksége társakra a pörgéshez.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma valaki meglepheti Önt. Ám az ajándéka nem biztos, hogy pusztán a szeretete jelképe lesz és előfordulhat, hogy az illető, így szeretné meglágyítani a szívét. Érthető, ha ez valahol rosszul esik Önnek, de nyugodtan adja a tudtára, hogy ajándék nélkül is szívesen segít, ha tud. Legyen gáláns, és így legalább arra is lehetősége lesz, hogy kifejezze, valahol rosszul esett Önnek, hogy le akarják kenyerezni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc