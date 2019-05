Napi horoszkóp - 2019. május 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egyik-másik szerettével ma tisztázhatják a kapcsolatukat, problémáikat, legalábbis bizonyos kérdéseket. Végre ki mer mondani olyan dolgokat, amiket korábban nem. Ügyeljen arra, hogy nyitott legyen, ne csak a saját igazát hangoztassa. Viszont a hosszú távú megoldásokat ne csak a másik féltől várja. Mind a kettőjüknek változtatnia kell, ha szeretnék megtartani vagy jobbá tenni a kapcsolatot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mostanában elhanyagolta a kötelességeit vagy bizonyos feladatok ellátását, aminek az lett a vége, hogy mostanra egészen felhalmozódtak. Sajnos nem halogatja őket tovább, mert akkor csak még több lesz, így ma kell neki állnia rendet tennie. Ha van rá mód, akkor kérjen segítséget, úgy talán hamarabb végezne és maradna egy kis ideje pihenni. Igyekezzen pozitívan állni hozzá, úgy hamarabb el megy az idő.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Fontos kérdések foglalkoztatják az életével kapcsolatban. Célszerű lenne hangosan gondolkodnia szerettei vagy éppen bizalmasa jelenlétében, mert valószínűleg hozzá tudna szólni a kérdéshez vagy akár választ is adhatna, de legalább utat mutathatna Önnek, merre induljon el. Nem kell görcsösen neki feszülnie, csak hagyja áramlani a gondolatait, az érzéseit és mindenre lesz válasz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma ne várjon másokra ahhoz, hogy kimozduljon otthonról vagy megtegyen valamit. Ha nem akard hozzá partnere, akkor vágjon neki egyedül is. Ugyanolyan jól fogja érezni magát. Ne mondjon le az élményekről és a kellemes percekről azért, mert senkit sem talált, aki elkísérné. Arról nem is szólva, hogy így akár még új barátokra, ismerősökre is szert tehet, legalábbis ha nem zárkózik el mások elől!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valaki korábban segített Önnek és itt lenne az ideje, hogy viszonozza neki. Meg lehet, hogy Önnek is meg kellene hallgatnia, időt szánnia rá és tennie arról, hogy jobb kedve legyen. Még csak azt sem kellene megvárnia, hogy az illető ezt kérje. Legyen ma Ön a megmentője és siessen a segítségére. Talán most még nincs kedve hozzá, de később Ön sem bánná meg, hogy így tett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egy kivételes lehetőséggel találja szembe magát. Alkalma nyílik arra, hogy kipróbáljon vagy megszerezzen valamit, amire régóta vágyott. De még az is lehet, hogy egy jobb munkát csíphet meg vagy álmai kedvesét. Óriási szerencséje lehet ma. Ezért ne is teketóriázzon, hanem csapjon le rá mielőbb, mielőtt valaki más teszi meg maga helyett. Bízzon az ösztöneiben és merjen cselekedni!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Már jó ideje mázsás terheket cipel, és nem akar róluk beszélni. Talán szégyelli őket, vagy úgy hiszi, a beszéd úgy sem old meg semmit. Pedig ma igenis azt ajánlják a csillagok, hogy beszéljen az érzéseiről. Legalább a szeretteinek vagy bizalmasának öntse ki a szívét. Hiszi vagy sem, de már ennyitől is jobb lesz és még az is lehet, hogy az illető valamilyen úton-módon vigaszt nyújthat Önnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Jó híreket kaphat, amiknek köszönhetően újra bízni kezd abban, hogy hamarosan helyreáll lelki és akár anyagi szinten is. Minden adott ahhoz, hogy úgy fejezet vegye kezdetét az életében. Nincs más dolga, mint követnie az Önnek szánt utat. Engedje el a múltat és nézzen előre. Minden jól alakul maga körül, merjen örülni az apró történéseknek és határozza el magát a változások mellett!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ügyeljen a ma megjelenésére, mert nincs kizárva, hogy belebotlik valaki olyanba, aki meghatározhatja az életét. Lehet, hogy a Nagy Ő-vel találkozik, de az is előfordulhat, hogy valaki olyannal, aki hozzásegítheti tervei megvalósításához vagy akár üzleti partner lehet. Éppen emiatt figyeljen a viselkedésére is és ne hozza magát kínos vagy kellemetlen helyzetbe. De talán tudja is, hogy ma egy fontos találkozó vár Önre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Az a leghőbb vágya, hogy végre történjen Önnel valami. Eseményekre, izgalmakra vágyik, szeretne kitörni a szürke hétköznapokból. Ehhez bizony tennie is kell, nem elég csak álmodoznia róla. El kell utaznia valahova vagy tudatosan terveznie izgalmas programokat. Ne keresgéljen kifogásokat, hanem a megoldásokra törekedjen. Ossza meg elképzeléseit barátaival is, akik partnerek lehetnek az új élmények megteremtésében!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Talán a legkevésbé sem vágyik arra, hogy meghallgassa ismerősei, szerettei panaszát vagy hogy egyáltalán időt szánjon arra, hogy beszélgessen velük, pedig érdemes lenne! Hasznos információkra tehet szert általuk, amelyek segítségével elérheti saját vágyait. Ma ne keressen mindenféle kifogást arra, miért nem ér rá. Ráadásul még néhány érdekes pletyka is a fülébe juthat!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Végre beindul az, ami eddig akadályoztatva volt és nem tudott áttörést elérni. Hirtelen zöld utat kap és haladni kezd a munkájával vagy épp tervei megvalósításával. Kezdi magát kifejezetten szerencsésnek érezni, hiszen egyre csak úgy ajtók nyílnak meg maga előtt. Nem mellesleg akár támogatókra is szert tehet, úgyhogy érdemes ma nyitottnak lennie és hallgassa meg mások ajánlatait.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp