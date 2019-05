Napi horoszkóp - 2019. május 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.23

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma új emberekkel ismerkedhet meg. Érdemes lenne nyitottan állnia hozzájuk. Ne higgye ezt, hogy magának elég valakinek ránézni és egyből tudja, milyen is az az illető vagy mit akar. Szánjon időt ma az ismerkedésre és nem feltétlenül csak párkeresési célzattal, hanem mert új barátságot is köthet, de minimum előnyös munkakapcsolatra tehet szert. Éppen ezért ma legyen ott a közösségi eseményeken.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Már régóta fontolgat egy bizonyos tervet a fejében. Talán itt lenne az ideje annak, hogy megvalósítsa. Nézzen szét, hogy milyen lehetőségei vannak, mert az égiek ma maga elé tolhatják a lehető legjobb megoldást. Az utazással kapcsolatos terveit érdemes minél előbb lefixálnia szeretteivel vagy éppen az utazási irodával, mert különben lecsúszhat egy remek lehetőségről.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Mostanában gyakran kerül szembe azzal, hogy a pénz vagy a szerettei fontosabbak? Természetesen a szerettei, de úgy van vele, hogy az ő boldogságukhoz, is pénzre van szüksége. Emiatt gondolja sokszor azt, hogy fel van mentve az alól, hogy miért van többet a munkahelyén, miért dolgozik annyit, ahelyett, hogy több időt töltene a szeretteivel. De arról elfeledkezik, hogy szeretteit elsősorban az Ön jelenléte teszi boldoggá.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Mostanában több tekintetben is meglehetősen szigorú önmagával. Szigorú az edzést illetően, de azzal kapcsolatban, hogy mit ehet és persze érzelmi szinten is folyamatosan próbálja kontrollálni magát. Lehetne kicsit engedékenyebb is magával szemben, hiszen tapasztalja, hogy egyre kevesebb öröm éri, mert gyakran fosztja meg magát olyan dolgoktól, amiket szeret. Találja meg az arany középutat és ne legyen egy ennyire durva a testével és a lelkével.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ma összefuthat egy rég nem látott ismerősével, barátjával, aki vegyes érzelmeket ébreszt Önben. Valahol örül a találkozásnak, de ugyanakkor egy kicsit olyan érzése van, hogy már érti, miért szakadt meg a kapcsolat, de legalábbis jó, hogy nem találkoznak túl gyakran. Ennek fényében ne ígérjen neki olyat, amivel csalódást okozhat neki vagy éppen önmagának, inkább tartsa meg a távolságot.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma valaki kérés is nélkül is próbál magának tanácsokat osztogatni. Persze maga a legkevésbé se díjazza, hogy az illető folyton próbálja beleütni az orrát a dolgaiba. Már csak azért is bosszantja, mert tudja, hogy neki sem tökéletes az élete. Ám nem érdemes emiatt összevesznie vele. Okosabban teszi, ha finoman felhívja a figyelmét arra, hogy egyedül is meg tudja oldani a gondjait.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Kifejezetten kellemes nap vár Önre. Szerencsére nem lesz túl megerőltető a napja és több olyan dologra is jut ideje, amire igazán szeretné, hogy legyen. A munkahelyén elkerüli a stressz és laza, könnyű nap elé néz. Olyan érzése lehet, mint akin védőburok van szabályosan taszítja a nehézségeket, kellemetlenségeket. Éppen ezért ne is akarjon ma plusz feladatot keresni magának, hanem élvezze ki a nyugalmat!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ez ma bizony egy peches nap lesz. Minden összetörik, ami a keze ügyébe kerül. Eltűnteti a dolgokat, folyton kellemetlen, de szerencsére kisebb fizikai bántalmak érik. Minél dühösebb lesz önmagára vagy a környezetére, annál rosszabbra fordulnak a dolgok, ezért bármilyen nehéz is legyen, inkább fogadja el, hogy ma ez egy ilyen nap és figyeljen oda, hátha el tudja kerülni a kellemetlenségeket.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma igencsak különös nap elé néz. El is gondolkodik azon, hogy talán mégiscsak létezhet a természetfeletti. Mondhatni megmagyarázhatatlannak tűnő dolgok történnek Önnel. A dolgok rejtélyesen eltűnnek, majd teljesen máshol kerülnek elő. Fura zajokat hall, néha talán különös dolgokat is lát. Épp csak kimond valamit és megtörténik, máskor meg olyan, mintha megjövendölne dolgokat. Jó lesz, ha ma résen van!





BAK: (december 22 - január 20.)

Egy kis pénz ütheti a markát ma és az első gondolata rögtön az, hogy félre is teszi az egészet. Ez persze bölcs lépés lenne, de azért az sem baj, ha egy kicsit kedvez belőle magának vagy a szeretteinek, hiszen megérdemlik. Legyen olyan jó, hogy áldoz egy keveset belőle magukra. Nem kell az egészet, csak annyit, hogy érezzék, megéri dolgozni, mert utána édes a jutalom. Mindenki hangulatán sokat dobna!





Előszeretettel nézi az embereket a rózsaszín szemüvegén át. Szeret másokról csupa jó dolgot gondolni és megszavazni nekik a bizalmat. Nincs is ezzel baj, de hajlamos túlzásokba esni és olyankor elveszíti a realitás érzékét. Kikapcsolja az ösztöneit és emiatt nem veszi észre, amikor átverik. Tegyen magának egy szívességet és ma legalább néha-néha kukucskáljon ki a szemüvege alól.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Meglehetősen nehezére esik a munka, mert az agya valahol teljesen máshol jár. Próbálja meg magát kicsit kontrollálni, mert nehézségei adódhatnak a folyamatos álmodozás miatt. Az még hagyján, hogy lassabban végzi el a feladatait, de mellette elfelejthet és elronthat dolgokat. Környezete egy darabig tolerálni fogja, de egy idő után már számukra is bosszantó lehet, hogy nem figyel, vagy sokat hibázik.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp