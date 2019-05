Napi horoszkóp - 2019. május 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bármi is történjék, nincs oka kétségbeesnie, mert meg fog tudni birkózni a helyzettel. Nem létezik ma lehetetlen Önnek, bármivel szembe tud nézni. Könnyedén legyőzi az akadályokat, a kihívásokat. Lehetnek, hogy elsőre soknak, nehéznek tűnnek, de nincs oka izgulni miattuk. Ne kételkedjen a saját képességében és azt se hagyja, hogy mások bizonytalanítsák el. Saját magát is ámulatba ejtheti ma!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nagyszerű, hogy ennyire nagylelkű és szívesen segít másoknak. Általában környezete is értékeli, sőt, megszokták, hogy maga ilyen. Ma mégis azt mondják a csillagok, hogy ne erőltesse magát vagy a segítségét senkire. Nem akarjon rutinból segíteni, hanem előtte kérdezze meg az illetőt. Hogyha nemet mond, akkor fogadja el és ne higgye azt, hogy biztos csak illemből mondta.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Van valaki, akit eddig nem kedvelt, sőt, talán kifejezetten utált. Még az is lehet, hogy elnyerte az ősi ellenség címet. Erre ma kiderülhet, hogy félreismerte, és talán olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy még akár nagyon jó barátság is szövődhet Önök között. Rendesen meglepődik a saját érzelmein, hogy már egyáltalán nem unszimpatikus, és egy kicsit szégyelli is, hogy ennyire félreismerte.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Engedje szabadjára romantikus énjét és elképzeléseit. Ha párban élő, akkor szervezzen randevút, csábítsa el kedvesét. Áldozzanak ma a szerelem oltárán. Lepje meg valamivel és frissítse fel kapcsolatukat. Az egyedülállók pedig merjenek kezdeményezni, flörtölni, mert kellemes élményekben lehet részük. Nem muszáj mindjárt pártalálási célzattal indítani, az is elég, ha csak jól érzi magát az ellenkező nem társaságában.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nagyon szeretne valamit egyedül véghezvinni, hogy utána kérkedhessen másoknak, de legalábbis megmutassa, mit tud. Ám sajnos elakad, és nem fogja tudni egyedül kivitelezni a tervét és kénytelen lesz segítséget kérnie. Ettől még nem lesz kevesebb sem Ön, sem az addig elért eredménye, úgyhogy ne kudarcként fogja fel. Viszont így lehetősége lesz arra, hogy közelebb kerüljön ahhoz, akitől segítséget kér.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Jó úton halad afelé, hogy megvalósítsa terveit. Kezd igazán elégedett lenni magával és eddig elért eredményeivel, de még korán sem dőlhet hátra. Éppen ezért ne bízza el magát, hanem szorgalmasan folytassa útját. A mai nap kapott dicséreteket fogadja szerényen, ne dörgölje sikerekeit mások orra alá. Sokat számít az, hogy viselkedik mostanában a kollégáival, mert talán ez lehet előmenetelének egyik kulcsa.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nap elején olyannak érezheti magát, mint aki másnapos. Fáradt, nem lát tisztán egy kicsit minden zavaros maga körül. Talán csak nem pihente ki magát vagy egyszerűen túl van terhelve. Napközben már valamivel jobb lesz, de valójában csak a túlélésre fog törekedni. Érdemes lenne elgondolkodnia valamivel hosszú távú megoldáson, amivel plusz energiára tehet szert.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma képes szembemennie mások véleményével és makacsul ragaszkodni a saját elképzeléseihez és igazságához. Nem kell ebből háborút csinálnia. Ha úgy érzi, az a jó, amit maga mond vagy tesz, akkor csak tessék, nem kell emiatt összevesznie másokkal. A végén úgyis ki fog derülni, kinek volt igaza, éppen ezért felesleges kakaskodniuk. Senkinek sem kell meggyőznie másikat.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Túlságosan arra támaszkodik, hogy mit mondanak mások. Az utóbbi időben túl gyakran hagyatkozott rájuk, és jóformán nem mert egyedül hozni meg egy döntést. Épp itt az ideje annak, hogy ismét a saját lábára álljon és megbízzon a saját ítéletében. Különben sem támaszkodhat örökké másokra, el fog jönni a pillanat, amikor magára marad, hiszen mások is tudják, hogy nem dönthetnek mindig maga helyett.

BAK: (december 22 - január 20.)



Érdemes ma a megérzéseire hallgatnia, már csak azért is, mert így elkerülheti, hogy kellemetlenség érje. Nem véletlenül csörömpöl vadul a vészharang, hanem azért, mert valóban gondok vannak, illetve gondok lehetnek. Ne legyen túl csökönyös ahhoz, hogy most az egyszer az ösztöneire hallgasson. Utána hálás lehet azért, mert elkerülte a kellemetlenséget. Lehet, hogy épp itt lenne ideje kicsit jobban hinnie az intuíciók erejében.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Mostanában meglehetősen határozatlan. Nehezen mondja ki a véleményét vagy azt, ami bántja. Nem bírja őszintén kifejezni az érzéseit és a gondolatait. Nem bízik saját magában se, abban, hogy mit szeretne, ugyanakkor attól is tart, hogy megbánt másokat vagy rosszul dönt. Márpedig ez okozhat némi fennakadást már a mai nap is. Gondolja át, miért bizonytalanodott így el és tisztítsa ki elméjét!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Nem baj, hogy szeretne valamit elérni. Az nem mindegy, milyen eszközöket óhajt bevetni érte. Nem az a fajta, aki a szexuális vonzerejét használná ki, de most mégis hajlamos olyan dolgokra vetemedni, amik máskor eszébe sem jutnának. Ne veszítse el önmagát a nagy törtetésben, mert utána annál fájdalmasabb lesz magának is rádöbbennie arra, hogy mennyire megváltozott.

