Napi horoszkóp - 2019. május 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Olyan feladatot kapott ma, ami elsőre nem fekszik Önnek. Úgy érzi, nem fog menni, nem magának való. Akármennyire is erős Önben a vágy, ne adja fel, mert hiszi vagy sem, de bele fog rázódni a feladatba, sőt, talán kimondottan meg is kedveli. Vétek lenne feladnia. Csak folytassa, és meg fogja látni, hogy a kezdeti látszat, illetve rossz tapasztalat ellenére, mégis sikerélménye lesz benne.

Egy kissé el van elbizonytalanodva a céljai tekintve és nem tudja, mihez is kellene kezdenie. Át kell gondolnia, mire vágyik igazán és milyen lehetősége van arra vonatkozóan, hogy el is érje őket. Máskülönben ne csodálkozzon azon, hogy egy helyben toporog és nem halad előre. Szánjon ma időt arra, hogy kicsit egyedül legyen és alaposan átgondolja az elképzeléseit. Nem kizárt, hogy segítségére lenne az, ha hangosan gondolkodna!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Gyorsabban és könnyebben végezne egyik-másik feladatával, ha hajlandó lenne egy kis segítséget kérni. Vagyis ne legyen rest szeretteihez fordulni, mikor úgy érzi, sosem fog végezni a feladataival, vagy túl sokat vállalt. Természetesen a munkahelyén is elővehetné kollégáit. Nem kell egyedül szenvednie, mert lenne segítsége. Ám senkinek sem teheti szóvá ezt magán kívül, a csodára pedig felesleges várnia.

Új lehetőségek kínálkoznak fel Önnek, közöttük egészen irigylésre méltók is. Mások olyan lehetőségekről álmodoznak, mint amilyeneket maga is kap a napokban, mégis bizonytalannak érzi magát és valahol tart a lehetőségtől is, annak ellenére, hogy valahol maga is erre vágyott. Kár lenne a kishitűsége miatt lemondania róluk. Hallgasson környezetére, akik arra bíztatják, hogy fogadja el, amit felkínálnak Önnek.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valaki ma nagyon szeretné magát rávenni valamire, csakhogy Önnek a legkevésbé sincs hozzá kedve, affinitása. Ha semmi esetre sem szeretne eleget tenni a kérésnek, részt venni benne, akkor a lehető legfinomabban utasítsa el az illetőt, hiszen semmi szükség arra, hogy megsértse őt. Még így is megvan rá az esély, hogy kicsit neheztelni fog Önre, de attól még a maga lelke tiszta lehet, ha finoman mondott neki nemet.

Rengeteg dolga lenne, de környezete egyre csak csábítja, hogy menjen velük szórakozni, kapcsolódjon ki. Nem is kell sok ahhoz, hogy beadja a derekát. Nem éri meg emiatt veszekednie magával, csak mondjon igent, nem fogja megbánni. A munka megvárja és szerencsére nem olyan vészes, hogy számottevő kiesést jelentsen az, ha előbb fejezi be a munkát vagy munkaidő után lejárta után kikapcsolódni megy.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma kimondottan úgy fog viselkedni, mint egy sündisznó. Folyton odaszúr egyet-egyet a környezetének. Még csak nem is kritizálni, főleg nem támadni akarják, maga mégis mindent annak könyvel el és gondolkodás nélkül képes megbántani másokat és csak azután gondolkodik el. Éppen ebből lehet ma kellemetlensége. Ne feltételezzen túl rosszat az emberekről, mert meg fogja bánni.

Nagyon úgy festhet napközben, hogy ki fog magán egy feladat. Nem fogja tudni elvégezni, elintézni, mert meghaladja a tudását. Ebben az esetben ne legyen rest segítséget kérni. Inkább, minthogy kellemetlensége származzon abból, hogy nem fejezte be vagy esetleg elrontotta. Ez egy olyan pillanat lehet, amikor félre kell tennie a büszkeségét és segítséget kérnie. Szerencsére hamar meg fog oldódni a probléma és még Ön is tanulhat belőle.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma adjon lejjebb az elvárásaiból. Nem kell mindennek tökéletesnek lennie. Ha egy kis hiba csúszik a gépezetbe, nem úgy alakul valami, mint tervezte, annyi baj legyen! Okosabban teszi, ha inkább megtanul nevetni ezeken a kis félresiklásokon, ha lazábban veszi őket, nem pedig véresen komolyan. Attól még lehet ma sikeres és a környezete is elégedett lehet magával és a teljesítményével.

Régóta küzd egy bizonyos problémával és ma az derülhet ki, hogy van valaki a környezetében, aki megtudja oldani Önnek vagy legalábbis számottevő segítséget nyújthat benne. Ha már így alakult a helyzet, hogy van egy ilyen kivételes ember a környezetében, akkor már ne legyen rest segítséget kérni tőle. Itt most nincs helye a csökönyösségnek. Így megszabadulhatna a tehertől.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma semmilyen lehetőséget ne fogadjon el elsőre. Akármennyire is biztosnak, kockázatmentesnek hangzik. Máskülönben kellemetlenség érheti, méghozzá anyagi vagy akár a renoméja is sérülhet. Inkább járjon utána, érdeklődjön máshol is. Még az is kiderülhet, hogy csak rosszul járna ezzel az ajánlattal. Nyugodtan kérjen gondolkodási időt, ne hagyja magát sarokba szorítani.

Ha valamit el szeretne érni, akkor kicsivel rámenősebbnek kell lennie. De ne essen túlzásokba, ne legyen erőszakos! Másként nem érheti el a célját. Merjen kezdeményezni, akár egy kicsit nyomulni, tegyen arról, hogy észrevegyék és meghallgassák. Természetesen nemcsak a munkával, karrierrel kapcsolatos vágyait érheti el így, hanem meg is hódíthat valakit vagy akár a párjánál érhet célt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



