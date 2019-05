Napi horoszkóp - 2019. május 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Hiába is próbál menekülni, előbb-utóbb szembe kell nézni az adott problémával. Ahelyett, hogy abba invesztálna nagy energiákat, hogy elkerülje és a szőnyeg alá söpörje, okosabban tenné, ha inkább erőt gyűjtene és szembenézne vele. Ha ma teszi meg, akkor a csillagok még támogatni is fogják benne és a segítségére lesznek, hogy könnyedén letudhassa, illetve megoldhassa a problémát.

Bármit is keres, hiányol az életéből, valójában ott van a szeme előtt. Nem kellene egyebet tennie, csak észrevennie. Mostanában hajlamos arra, hogy problémákat gyártson magának és talán ez is éppen egy ilyen dolog. Kézenfekvő lenne a megoldás, de Ön már csak azért is bonyolítja. Ha hajlandó elfogadni, hogy nem kell tovább keresnie, meg fogja szállni a nyugalom és a békesség.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Pattanásig feszültek az idegszálai és kezd egy kissé kikészülni, ám mikor ott tartana, hogy felrobban vagy teljesen besokall, megjelenik valaki, akinek kiöntheti a szívét és már is sokkal felszabadultabb lesz. Ne szégyellje magát, ne gondolkodjon a következményeken, csak hagyja, hogy felszínre törjenek az érzések és végre kiadja őket magából. Rá fog jönni, hogy talán gyakrabban kellene lelkiznie.

Mostanában kissé maga alatt van, ahogy a mai napon is. Csalódottnak érzi magát, mert nem úgy alakulnak a dolgai, mint szeretné és persze saját magát hibáztatja. Túl sokat vár el magától. Lehetne megértőbb is, hiszen érthető, hogy olykor fáradt és van más egyéb olyan problémája, ami miatt nem tud koncentrálni. Ha nem venne mindent olyan véresen komolyan, sokkal jobban érezné magát.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma valami kivételesen nemes dolgot vihet véghez. Gondolkodás nélkül segíthet valaki olyannak, aki valamilyen okból kifolyólag nem tud magán. Az is lehet, hogy kihúzza őt a pácból vagy kiáll érte és megvédi. Az illető felettébb hálás lesz Önnek, ami arra motiválhatja magát, hogy többször kellene ilyen önzetlennek lennie és csak úgy segítenie másoknak és nem a hála miatt, hanem mert jól esik Önnek jót tenni.

Végre megkapja a várva várt lehetőséget és megmutathatja, mennyit tud. Bizonyíthat a munkahelyén vagy legalábbis azon a területen, ahol az áttörést, az előrelépést reméli. Csak arra ügyeljen, hogy ne görcsöljön rá, maradjon természetes, tegyen úgy mindent, ahogy eddig. Nem kell megjátszania magát, sem pedig megszállottan tepernie. Minden komolyabb erőfeszítés nélkül is sikerrel fog járni!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Valaki ma alábecsüli magát és ez érthető módon bosszantja. Viszont pont ez fogja motiválni, hogy már csak azért is elérje célját és megmutassa, mire képes. Sikerrel is fog járni, megmutatja az illetőnek, hogy tévedett és alábecsülte. Lehet, hogy ezt nem fogja beismerni, de mégis látható lesz rajta a véleménye. Ez az eset erőt ad ahhoz, hogy feszegesse a határait és többre vigye!

Kifejezetten olyan érzése lesz, mintha vihar előtti csend lenne. Minden túl nyugodt maga körül, de mégis érzi, hogy valami készülődik a háttérben. Éppen ezért, a legbölcsebb dolog, amit tehet, hogy felkészül. Tegyen meg minden óvintézkedést, amit csak tud, dolgozzon előre, biztosítsa magát, amennyire lehet és úgy talán nem éri majd akkora meglepetés, illetve kellemetlenség.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Rettentően érzékeny lesz ma. Túlságosan átveszi mások érzéseit és a sajátjaként kezeli őket. Olyan dolgok miatt szenved, amik miatt nem is kellene. Okosan tenné, ha egy kis határt szabna magának és jobban odafigyelne az érzéseire. Azzal senkinek sem segít, ha Ön is szenved. Nem akkor lesz igazán empatikus, ha magának is rossz lesz és ne higgye, hogy a távolságtól érzéketlen lesz.

Többen is megpróbálhatják lebeszélni bizonyos dolgok megtételéről. Érdemes lenne elgondolkodnia azon, hogyha ilyen sokan mondják, talán lehet benne valami. Gondolja meg, mert még időben van ahhoz, hogy elkerüljön egy komolyabb kellemetlenséget vagy csalódást. Talán a környezete másképp látja a dolgokat, mint maga és véleményükkel csak segíteni akarnak.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Rendben van, hogy eldöntött bizonyos dolgokat, ám ha párban él vagy családja van, és hatással lehet a szeretteire is, akkor nem tehet meg azt, hogy csak úgy eldönti és meg sem beszéli velük, mert akkor csak kellemetlenség éri. Ne lepődjön meg azon, ha akkor nem lesznek elragadtatva a szerettei. Ha szeretné elkerülni, hogy háború legyen vagy legalábbis hosszas duzzogás, előbb beszéljen velük!

Túl sokat aggódik oktalanul. Nem véletlenül mondják ezt a szerettei is. Érdemes lenne megfogadnia a tanácsukat és kevesebbet problémázni. Nemcsak azért, mert nem tesz jót az egészségének, hanem azért is, mert őket is frusztrálja az örökös aggodalmaskodása. Ha úgy tesz, mintha bármelyik pillanatban bekövetkezhetne a baj és ezért állandó készültségben van, ne is csodálkozzon, ha történni is fog valami.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



