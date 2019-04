Napi horoszkóp - 2019. május 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.05.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Mostanában egyre többet foglalkoztatja a gondolat, hogy el kellene költöznie. Úgy gondolja, hogy ez lehet a kulcs a változásokhoz, hogy végre beinduljanak magánál a dolgok. Talán így van, de az is lehet, hogy feleslegesen tesz meg ilyen nagy lépést. Mindenesetre érdemes átgondolnia miért akar annyira költözni, és ha valóban afelé dől a mérleg nyelve, hogy mennie kell, akkor tegye meg a szükséges lépéseket.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha szeretne valamit elérni valakinél, akkor azért ma kell lépéseket tennie. Egész pontosan tárja a másik fél elé a kéréseit, gondolatait, mert jó esély van arra, hogy annyira nyitott legyen, hogy meg is adja azt, amit kér. Vegye elő meggyőző képességét, érveljen okosan és talán sikerrel is fog járni. Legyen ez a nap az, amikor elindítja a folyamatot, vagyis ha pályáznia kell, akkor azt is ma érdemes benyújtania.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Arra ébredhet rá, hogy nem tud eleget. Hiányos a tudása a szakmája terén, de az is lehet, hogy hétköznapi szinten. Úgy véli, nincs meg az a tudás, amivel gond nélkül megoldhatná párkapcsolati vagy egyéb gondjait. Ajánlatos is elgondolkodnia azon, hogy beiratkozik egy iskolába, ahol megszerezheti a hiányos tudását vagy segítséget kér egy tapasztaltabb személytől.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Mostanában egyre kevesebb időt tölt a szeretteivel. Nem meglepő, ha emiatt egy kissé pikkelnek magára. Ha nem akarja egészen magára haragítani őket, akkor ne keressen kifogásokat, miért nem ér rájuk, illetve ossza be úgy az idejét, hogy rájuk is maradjon. Talán nemcsak hiányzik nekik, hanem szükségük is lenne magára. Ne hagyja cserben őket, mert később bánni fogja.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Vita alakulhat a munkahelyén, de talán még otthon is. Ne próbálja elfojtani, hanem hagyja, hogy mindenki kibeszélje magát és elmondják, mi az, amit fájlalnak, ami miatt neheztelnek. Engedjék ki a gőzt. Így legalább Ön is megtudhat pár fontos dolgot másokról, hogyan éreznek és gondolkodnak igazából. Csak utána szorgalmazza, hogy keressenek megoldást a gondjaikra és kössenek kompromisszumot.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Tapasztalni fogja, hogy megérkeztek a várva várt változások az életében. Bizonyos dolgok egyik pillanatról a másikra változhatnak meg. Hirtelen több fantasztikus lehetőség is közül is választhat, amik által előnyösebb helyzetbe kerülhet a munkahelyén és a mindennapokban egyaránt. Ugyanakkor a változások a kapcsolataira is kihatnak majd és lesznek olyanok, akikkel végleg megszakadhat a viszonya.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Nem látja az alagút végét és emiatt egyre inkább nehezére esik kitartania. Pedig még tényleg ne adja fel. Akármennyire is nehéz legyen, tartson ki! Folytassa munkáját, dolgozzon a sikerért. Attól még, hogy Ön nem látja az eredményt, nem jelenti azt, hogy nincs is készülőben. Legyen még türelemmel és gondolkodjon pozitívan! Egyáltalán nem elérhetetlen az, amire vágyik, és ha kitart, meg is fog valósulni.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Egy új terület kezdi el izgatni, amiben szívesen elmélyülne. Ne tartsa vissza semmi! Ha szívesen kipróbálná, foglalkozna vele, akkor tegye azt. Rengeteg pluszt adhat magának és igencsak javítana a közérzetén is. Sőt, hosszú távon akár az anyagi helyzetén is, vagy legalábbis a karrierén. Nézzen utána, milyen lehetőségei vannak, és ha talál egy kivételesen jót, akkor iratkozzon be!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Valaki ma mély benyomást tehet Önre. Az illető olyat mond vagy tesz, aminek köszönhetően egy csapásra megoldja a problémáját vagy rávilágít valami lényegesre. Nem kizárt, hogy új barátság vagy akár még szerelmi szál is szövődhet Önök között. E téren legyen nyitott és elsősorban arra figyeljen, hogy tanuljon tőle. Általa értékes leckékkel lehet gazdagabb, ezért is fontolja meg, milyen kapcsolatra vágyik vele!





BAK: (december 22 - január 20.)

Mostanában úgy vette észre, hogy egyesek igencsak megváltoztak. Ez valahol így helyes, az emberek változnak. Meglehet, hogy maga úgy látja negatív irányba változtak, de érdemes lenne eltöprengenie azon, hogy Ön vajon mennyit változott és milyen irányba. Vajon milyennek látja a környezete? Lehet, hogy csak Ön van kissé lemaradva, vagy pedig maga is változott, csak nem tűnik fel Önnek.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ha úgy véli, túl sok feladata van, és már nem bírja őket egyedül szusszal, akkor tegye le őket vagy kérjen segítséget. Ez a két lehetősége van, máskülönben bele fog roppanni. A lehetőségei közül pedig egyik sem szégyen, egyszerűen túlvállalta magát, bárkivel megeshet. Ne legyen túl szigorú magával. Túl sokat vár el magától és hajlamosan erőszakosan feszegetni a határait, aminek egyszer még az egészsége látja kárát.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Kiderülhet, hogy valaki hazudott Önnek. Mielőtt megszakítaná vele a kapcsolatot vagy legalábbis jó ideig haragudna rá, hallgassa meg, miért tette. Az is lehet, hogy félreértésről van szó vagy csak így akart jót Önnek. Ne legyen gyerekes. Sok múlhat azon, hogy sikerül-e megbeszélniük a történteket. Ha fontos Önnek az illető, akkor ne játssza a sértett királynőt. Képzelje magát a helyébe!





