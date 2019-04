Napi horoszkóp - 2019. április 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egyáltalán nincs oda a spontán dolgokért, szeret mindent megtervezni, illetve azt szereti, ha tudja, mire számíthat. Ennek ellenére ma a csillagok mégis azt súgják Önnek, hogy legyen nyitott és spontán. Nem baj, ha nincs minden óráról-órára leszerezve, vagy ha váratlan meglepetés éri, esetleg valakinek egy spontán ötlete támad a környezetében. Engedje el ma magát.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma egy kissé nehézkes lehet a felfogása, ami okozhat kisebb-nagyobb kellemetlenségeket. Könnyen félreérthetik egymást szeretteivel, de másokkal is, akik talán kevésbé lesznek megértőek Önnel. Még ne mondjon le a gördülékeny napról, ha úgy tapasztalja, egy vödör kávé vagy egy kör futás nem segített a ház körül. A legtöbb, amit tehet, hogy igyekszik ma odafigyelni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne hagyja, hogy környezet magára ragassza a pesszimizmusát. Hajlamos arra, hogy átadja magát a környezeti hatásoknak. Csak mert mások negatívan látják a helyzetüket, életüket, még nem jelenti azt, hogy Önnek is így kellene. Rossz vége lehet annak, ha hagyja, hogy mások befolyásolják az érzéseit. Ne feledje, hogy Ön rendkívül eszes ember, megtudja különböztetni a valódi és a vélt valóságot.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma minden úgy megy, mint a karikacsapás. Szinte semmilyen kellemetlensége nem fog adódni, vagy ha mégis felmerülne valamiféle probléma, azt könnyedén orvosolja. Ugyanakkor érdemes lenne nyitottnak lennie az újszerű megoldásokra. Hallhassa meg szeretteit, akik nem kioktatni akarják, csupán megosztani Önnel a saját pozitív tapasztalataikat, amik talán a maga segítségére is lehetnek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egy kivételesen jó hírt halhat ma, ami közvetlenül érinti. Egyik szerette sikere Önre is hatással lehet, de az is megeshet, hogy Ön lesz, aki valamiféle előnyhöz jut, vagy pozitív változást könyvelhet el. Bármelyik esetről is legyen szó, ünnepeljék meg, hiszen így fogják igazán azt érezni, hogy megéri küzdeni és dolgozni a mindennapokban. Jutalmazzák meg magukat!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma minden a kedve szerint alakul. Szerettei egyenesen lesik a kedvét, igyekszenek mindent úgy alakítani, hogy Ön elégedett legyen. Igazán hátra dőlhet ma a székében, minden egy varázsütésre el lesz intézve. Ugyanakkor nehezére eshet kikapcsolódnia, folyton azt nézi, miként lehetne tevékeny vagy, hogy hátha valakinek szüksége van Önre. Nem menekülhet, ma kénytelen lesz önmagával is időt töltenie.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Lehetőség szerint, maradjon ki a feszültségekből, a vitás helyzetekből. Barátai vagy szerettei összekaphatnak és megpróbálhatják magát is bevonni, ám ha nem tartozik Önre, akkor ne is vegyen részt benne, így elkerülheti, hogy megharagudjanak magára. Ne is akarja őket megbékíteni vagy még inkább békebíró szerepet játszani, hagyja, hogy maguk oldják meg a problémáikat.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Elégedetlen a környezetével. Ha nincs lehetősége arra, hogy elköltözzön, akkor talán már egy lakásfelújítás vagy egy alapos átrendezés, kis csinosítgatás, is sokat dobhatna a hangulatán. Legyen kreatív és vonja be szeretteit is. Kitűnő családi program lehet a tervezgetés, akárcsak a kivitelezés is, hát még, ha egy bevásárlással is meg tudják fejelni. Úgyis jót tenne magának, ha több minőségi időt töltene szeretteivel.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma végre megtudhat valamit, amit már régóta szeretne és foglalkoztatja. Éppen ezért lehet érdemes ma beszélnie azzal, akitől a választ várja vagy az információt. Viszont nem biztos, hogy elégedett is lesz azzal, amit hallani fog, nem árt, ha erre is felkészül. Legyen nyitott és ne kenődjön el, ha nem a várt választ kapja. Tudja jól, hogy a sors az egyik kezével elvesz, a másikkal pedig ad.

BAK: (december 22 - január 20.)



Jobban kellene törekednie arra, hogy elfogadja és megértse a szeretteit. Ne próbálja meg őket befolyásolni és ne ítélje el őket azért, mert másképp élnek vagy gondolkodnak, mint maga. Nehogy azt higgye, hogy Ön a követendő példa. Sokkal jobb és szorosabb lenne a kapcsolatuk, ha képes lenne erre. Másképp ne lepődjön meg, ha már ma konfliktus származhat a viselkedéséből.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Törekedjen arra, hogy feltöltse testét és a lelkét. Lehetőleg szánja ezt a napot önmagára, de legalábbis legyen néhány szabad órája, amit magára fordíthat. Iktasson be egy kis házi wellnesst, csináljon olyan dolgokat, amiket szeret és jobbkedvre deríti. Ne féljen attól, hogy mások biztos elvárják, hogy velük foglalkozzon. Nagyon jól tudja, milyen veszélyei vannak annak, ha nem törődik magával eleget.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Bármennyire is szeretné megtervezni a napját, nem fog sikerülni vagy legalábbis nem úgy, mint szeretné. Fogadja el, ha borul programja, ha kicsit másképp alakulnak a dolgok. Ez nem biztos, hogy rossz. Bár nehezére esik elhinni, de akár jól is elsülhet az, ha rugalmasabban áll a napjához és hagyja, hogy valamiféle meglepetés is érje. Ettől még nem lesz kevésbé szép a párjával vagy éppen családdal töltött idő!

