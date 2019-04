Napi horoszkóp - 2019. április 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nagyon lelkesen vár egy bizonyos eseményt, illetve lehetőséget. Ne hagyja, hogy bármi vagy bárki is elvegye a kedvét tőle. Lesznek olyanok, akik megpróbálhatják visszahúzni, elvenni a kedvét tőle, de ne hagyja magát. Azzal jöhetnek, hogy csak jót akarnak Önnek és talán így is van, de egyesekben az irigység is munkálkodni fog. Bízzon a képességeiben és tartson ki elképzelései mellett!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem várt pénzösszeg ütheti a markát. Meglehet, hogy véletlenül talál rá, de az is lehet, hogy valaki visszaadja Önnek a kölcsönt, amit adott. Persze más lehetőségekkel is számolhat, ezért érdemes lehet kihasználnia ezt a napot, hátha szerencséje lesz, mert nem kizárt, hogy nyereményjáték formájában lel magára a pénz. Nem kell mindjárt milliókat várnia, minden kisebb-nagyobb összegnek örülni kell!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kiváló ez a nap arra, hogy tisztázza egyesekkel a kapcsolatát. Mindenki elég nyitott egy ilyen beszélgetéshez. Sőt, ha eléggé sikerül kitárulkoznia, akkor valakivel még akár szorosabb is lehet a kapcsolatuk. Merje megmutatni az érzéseit, legyen őszinte az illetővel. Az egyedülállók számára ez akár egy új kapcsolatot is jelentheti és természetesen a párban élőkre is vonatkozik!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Meglehetősen el van csúszva a teendőivel. Szinte állandó rohanásban van, kapkod, mert túl sokat vállalt és nem bírja utolérni magát. Ha már kezd kikészülni, vagy esetleg úgy látja, nem tudja tartani a határidőket, jobban járna, ha segítségért folyamodna, még azelőtt, hogy kellemetlensége lenne. Főleg a munkahelyi teendőivel és hivatalos ügyeinek intézésével nem kellene megcsúsznia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma szinte mindenki egyszerre jut az eszébe, de legalábbis ma szinte egész nap csörögni fog a telefonja vagy sorra kapja az üzeneteket. Hirtelen mindenki találkozni szeretne Önnel, de minimum beszélgetni. Ha egy idő után soknak érzi, nyugodtan kérjen magának egy kis időt, tegye át máskorra a találkozókat, beszélgetéseket, nem kell mindenkit egy nap alatt letudnia, főleg úgy, ha közben csak megzavarodik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne feledje, hogy üzletben nincs barátság. Mindegy, hogy ismerőssel, rokonnal vagy baráttal üzletel. Ha Önt pénzt fektet valamibe vagy már benne is van, akkor legyen elővigyázatos, mert még olyan is kibabrálhat Önnek a későbbiek folyamán, akiről éppen nem feltételezné. Tartsa magát a régi jó szokásához és akkor elkerülheti, hogy csalódnia keljen, így viszont legalább nyerhet is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Minden, amibe ma belekezd, azt jó eséllyel sikerre is viszi. Kifejezetten elégedett lehet magával. Kisebb-nagyobb tervei megvalósulnak, vagy minimum elindulnak a megvalósulás útján. Használja ki, hogy ma minden szinte varázsütésre megy. Emellett vegye észre, hogy környezete figyel magára, hallgat Önre és szívesen megfogadják a tanácsát. Képes motiválni a az embereket! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ha azt tapasztalja, hogy mindenki csak a pénze miatt keresi fel, vagy legalábbis csak akkor találják meg, amikor szívességet kérnének, vegye tudomásul, hogy erről valahol maga is tehet. Túl sokszor engedett nekik különböző okokból és ezért van az, hogy úgy érzik, Önhöz bármikor fordulhatnak. Amennyiben sértőnek találja, vagy csak elege van ebből a helyzetből, akkor nyugodtan mondjon nemet. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Úgy érzi, felbomlott magában az egyensúly. Ne várjon túl sokáig azzal, hogy visszaállítsa. Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy mielőbb visszakerüljön békés, kiegyensúlyozott állapotába. Persze ehhez magába kell néznie és feltárnia az okokat, amit nem szívesen tesz, de nincs más választása. A jó hír az, hogy segítségére lesz benne egy ismerőse is, érdemes lenne meghallgatnia. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Egyik pillanatról a másikra elszabadulhat a pokol. Valaki megjegyzést tesz magára vagy a munkavégzésére és egy kettőre elszabadulhatnak az indulatok. Nem azért, mert Ön ki kell magából, csupán megvédi magát, de egy őszinte megjegyzése szíven találja azt, aki a konfliktust indította és onnantól kezdve nem lesz visszaút. Törekedjen arra, hogy megoldják a helyzetet, mert felettesük rossz szemmel nézheti a vitákat. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Valaki kifejezetten erőszakos, rámenős lehet magával szemben, akár szerelmi, akár üzleti célzattal zaklatja. Soknak érzi a jelenlétét, viselkedését. Próbálja meg előbb szép szóval felhívni a figyelmét arra, hogy mennyire zavarja Önt az, amit csinál, de ha másképp nem megy, szóljon rá erélyesebben és ne hagyja, hogy az idegeire menjen. Legyen határozott és elegáns egyszerre. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Azt gondolja, hogy kedvesét vagy éppen a legjobb barátját, nem érdekli, mi van Önnel. Nem figyel Önre, és nem úgy viselkedik magával szemben, ahogy máskor szokott. Mielőtt mindjárt magába zuhanna, hogy nem szeretik, érdemes lenne fontolóra vennie azt, hogy talán az illetőnek is gondjai vannak, vagy legalábbis bántja valami. Talán most magának kellene megértőbbnek lennie! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc