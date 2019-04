Napi horoszkóp - 2019. április 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Valaki ma érdekes ötlettel áll elő, de Ön szíve szerint egyből el is vetné. A csillagok mégis arra bíztatják, hogy inkább gondolja meg! Sőt, ha nincs semmi veszíteni valója, akár érdemes is lehet igent mondania rá vagy legalábbis kipróbálnia. Ne féljen az újdonságtoktól, azt pedig pláne ne engedje meg magának, hogy pusztán a féltékenység miatta vesse el, mert nem magának jutott az eszébe.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A legjobb, ha ma a saját feje után megy. Nagy lehet a kísértés, hogy szeretteire hallgasson, vagy a barátai, de ma inkább a megérzéseit, a belső útmutatását kövesse és nem fogja megbánni. Egyedül is képes lehet sikert elérni és jelentős eredményeket felmutatni vagy megtenni valami olyat, amiről azt feltételezi, hogy képtelen rá egyedül. Merje tesztelni magát és képességeit!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valamibe nagy energiát fektetett és úgy érzi, nem érte meg. Elmarad a tapsvihar, az elismerés, az eredmény. Ez lehet a családi ebéd, a lakás átalakítás, bármi, ami után azt hitte, végre igazán hátba veregetik. Ám nem biztos, hogy mások véleménye alapján kellene mérnie az eredményt. Valószínűleg egyáltalán nem rossz az, amit csinál, csak nem értékelik másik vagy más szemmel nézik. Attól még jár magának az öndicséret!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Van valami, amit szeretne elkerülni, mert úgy érzi, nem fog sikerülni, nem képes rá. Szerencsére erre rá fog cáfolni a sors, de ahhoz az kell, hogy megpróbálja. Ne legyen kishitű, mert azzal csak megfosztaná magát egy kivételes élménytől vagy akár lehetőségtől. Merje feszegetni a határait, lépjen ki a komfortzónájából és meg fogja látni, hogy többre is képes, mint azt gondolta!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Adódhat ma egy kis kellemetlensége, de villámgyorsan megoldja és orvosolja a problémát. Még saját magát is lenyűgözi az a gyorsaság és elegancia, ahogy intézte a dolgot. Ez mindjárt fel is bátorítja, hogy elővegye a régi problémáit és szembenézzen velük. Azért ne essen túlzásokba, használja ma ezt a napot pihenésre, ráér a jövő héten elővenni a szőnyeg alá söpört gondokat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Azt hitte, hogy letudott egy bizonyos problémát, feladatot, de kiderülhet, hogy mégse, és újra felmerülhet az adott dolog. Érthető, hogy bosszantja, de nem éri meg miatta elveszítenie a türelmét és kifakadnia. Lehet, hogy csak elszámította magát, vagy önhibáján kívül merült fel ismét. Most különösen ügyeljen arra, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy egyszer és mindenkorra lezárja ezt az ügyet.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Izgalmas lehetőség kínálkozik ma a számára. Egy kirándulás, egy különleges meghívás, valami, ami sok örömet és új élményeket tartogat magának. Nagy a kísértés, hogy inkább otthon maradjon, talál is elég kifogást ahhoz, hogy meggyőzze magát, de higgye el, csak bánná, ha nem mennem el. Csak elindulni nehéz, utána, ha már ott lesz, minden percét élvezni fogja a napjának!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Úgy érzi, segítségre lenne szüksége egy bizonyos dologban, de a legszívesebben se szeretne kérni. Így viszont nehezen fog bármiféle támogatást kapni. Ne reménykedjen abban, hogy majd mások maguktól ajánlják fel. Legyen erős, nyelje le a büszkeségét és folyamodjon segítségért. Szinte biztos, hogy meg is kapná, csak le kell hozzá győznie a rossz érzését, hogy gyengének mutatkozzon. Pedig valójában nagy lelki erőre vall, ha képes segítséget kérni!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nehezére esik ma bármi hasznosat csinálnia, pedig sajnos muszáj. Rengeteg dolga van, amit el kellene ma intéznie. Nem is érdemes tovább halasztania a ház körüli teendőket és a különböző kötelezettségek ellátását. Bölcsen teszi, ha mielőbb letudja őket, utána legalább jut még idő önmagára. Amibe lehet, vonja be szeretteit, csináljanak családi programot belőle, úgy legalább hamarabb elkészülnek.

BAK: (december 22 - január 20.)



Lehetősége adódik arra, hogy megvalósítsa egy régi tervét. Izgalmas nap előtt áll, kellemes kalandok várhatnak Önre. Viszont jobb, ha nem túl nagy elvárásokat fűz ahhoz a bizonyos dologhoz, mert túlértékelheti és a végén talán csalódhat. Inkább adja át magát a pillanatnak, élvezze, amit csinál, és ne azon járjon a feje, hogy milyennek kellene lennie, hogyan képzelte el, milyen érzés lesz, ha egyszer megvalósítja.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Válaszra vár egy ismerősétől vagy talán randipartnerétől. Minél jobban erőlteti, annál biztosabb, hogy elüldözi az illetőt. Éppen ezért lehetőség szerint adjon neki időt és ne próbálja erőszakkal kiszedni belőle azt, amit tudni szeretne. Terelje el a figyelmét és ne gondolkodjon állandóan azon a bizonyos kérdésen. Biztos vannak olyan dolgok, amik több figyelmet érdemelnének, mint amennyit rájuk szán.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ne hagyja, hogy valaki csőbe húzza. Az illető jobbnak, szebbnek, ígéretesebbnek mutatja be a dolgot, mint amilyen valójában, Ön pedig hajlamos lehet arra, hogy meggondolatlanul, azonnal igent mondjon rá. Éppen ezért ne adjon ki csak úgy pénzt és ne egyezzen bele akármibe, még ha egészen ártatlannak is tűnik a dolog. Figyeljen oda, mert egy közeli ismerőse is rászedheti.

