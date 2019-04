Napi horoszkóp - 2019. április 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Környezete ma roppant feszült és frusztrált lesz. Ne hagyja, hogy a hangulatuk magára is átragadjon. Csak mert ők idegesek, nem kell magának is annak lennie. Inkább törekedjen arra, hogy megőrizze jó hangulatát, hátha így elérheti, hogy környezetének is jobb kedve legyen. Ám ha nem vevők rá, az sem baj, akkor csak egyszerűen figyeljen oda, hogy ne vegye magára az ő érzéseiket és problémáikat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Fantasztikus hangulatban lesz egész délelőtt, úgy érezheti, hogy ez egy szerencsés és kivételes nap, míg nem történik valami váratlan és borul minden. Attól még, hogy kellemetlenség éri, felborul a napja, nem kell elveszítenie az önkontrollt, kikelnie magából vagy pedig depresszióba esnie, hogy minden rossz maga körül. Rázza meg magát, oldja meg a helyzetet és állítsa vissza a rendet az életében.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kínos helyzetbe kerülhet az egyik ismerőse vagy kollégája miatt. Nem kell mindjárt világ tragédiájaként elkönyvelnie és nem is érdemes emiatt összevesznie az illetővel. Beszélje meg vele a dolgot, éreztesse vele, hogy túl messzire ment, így elkerülheti, hogy esetleg máskor is megtegye. Illetve természetesen álljon ki magáért mások előtt, ha szükséges, de szerencsére nem lesz súlyosabb következménye a történteknek.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Vegye fontolóra annak a lehetőségét, hogy valamiféle rendhagyó módszert kall alkalmaznia egyik problémájának a megoldására. Úgy tűnik, hogy a megszokott, szokásos módszerek ezúttal nem válnak be. Felesleges tovább erőlködnie velük és görcsölnie rajtuk. Engedje el őket és inkább próbáljon ki egy új lehetséges megoldást. Meg fog lepődni azon, és szinte sajnálni fogja, hogy eddig nem így kezelte ügyeit!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valaki a környezetében ma megpróbálhatja lehúzni. Önnek határtalan jó kedve van, tele van élettel, tervekkel és jön valaki, aki mindenáron megpróbálja derékba törni elképzeléseit és vágyait. Nem kell vitába szállnia vele, csak zárkózzon el tőle és ne hagyja, hogy megfossza az álmaitól és a jó kedvétől. Valószínűleg rossz napja van az illetőnek, vagy talán irigy Önre, ne engedje, hogy befolyásolja magát.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Előre kellene tekintenie. Túl sokszor gondol vissza a múltba és töpreng azon, mit csinált jól és mit sem. Felesleges már azon rágódnia, ami már megtörtént. Tanuljon a hibájából, de ezenfelül engedje el a múltat. Örüljön annak, ami van, és ha elégedetlen vele, akkor igyekezzen még többet kihozni belőle, de ehhez a jelenre kellene koncentrálnia. Varrja el az esetleg még függőben lévő szálakat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nagyon oda kell figyelnie arra kinek, mit mond. lehet, hogy Ön viccnek szán valamit, de más számára az sértés lehet. Elég érzékeny a környezet és még szerettei és támadásként élhetik meg a megjegyzéseit. Hiába lepődik meg azon, hogy úgy tesznek, mintha nem ismernék magát. Ma szinte mindenkit elragadnak az érzéseik és nem látnak tisztán. Emiatt nem érdemes neheztelnie rájuk.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Készüljön fel, mert ma bizony ki kell állnia az igaza mellett. Olyan helyzetbe kerülhet, ahol hamisan vádolhatják meg vagy megpróbálhatnak magára kenni valamit. Az nem segít magán, ha kiakad és dührohamot kap vagy elmenekül, az viszont igen, ha higgadtan és diplomatikusan megfogalmazza az igazát. Így nem csak célt érhet, de még mások tiszteletét is kivívhatja.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma minden helyzetben nagyszerűen feltalálja magát. Még olyan helyzetekben is megállja a helyét, amelyek esetén a legkevésbé sem gondolta volna, hogy képes lenne rá. Így nem csak sikert érhet el, de még az önbizalma is számottevően megnövekedhet, hiszen ma egész nap feszegetni fogja a határait és fantasztikus dolgokat érhet el, illetve vihet véghez. Azért igyekezzen nem elbíznia magát!

BAK: (december 22 - január 20.)



Legyen tudatában annak, hogy mit mond, ugyanis szavai ma szinte mágikus erővel hatnak az emberekre. A környezete csak úgy issza a szavát, készek arra, hogy bármit megfogadjanak. Figyeljen oda, mert úgy adhat tanácsot másnak, hogy nem is gondolta volna, hogy az annak számít. Viszont akár pozitívan is kihasználhatja a lehetőséget, hogy képes jobb irányba terelni másokat, mintha amerre jelenleg tartanak.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Felesleges azon idegeskednie, ha ma valami nem úgy halad, mint szeretné. Hiszi vagy sem, de így is jól sülnek majd el a dolgok és kellemes meglepetésekben lesz része. Talán pont ezt akarja a sors, hogy engedje el az irányítást, legyen kicsit spontán és hagyja, hogy a dolgok úgy történjenek, ahogy. Minél jobban töri a fejét valamin, annál kevésbé leli a megoldást, na, de ha elengedi, a görcsölést, villámgyorsan rálelhet!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Felszínre törhet a gátlásossága és megakadályozhatja abban, hogy kezdeményezzen, őszintén megvallja érzéseit vagy valamilyen jelentősebb lépést tegyen. Persze ezt nem könnyű levetkőzni, de ennek tudatában ne hagyja, hogy félelmeik megakadályozzák abban, hogy esetleg jobb legyen valakivel a kapcsolata, vagy egyáltalán elkezdődhessen! Merjen kicsit többet mutatni magából és érzéseiből.

