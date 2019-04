Napi horoszkóp - 2019. április 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Valamivel kapcsolatban azt hitte, könnyedén elintézi, letudja, de kiderülhet, hogy mégsem. Ez ne rémissze meg, ne késztesse megfutamodásra, hanem legyen bátor és tartson ki elképzelései mellett! Ha elég szorgalmas és keményen küzd, sikerül véghez vinnie a céljait. Ugyanakkor valamivel kapcsolatban arra jöhet rá, hogy már nem is akarja annyira, mint korábban, így azt készen áll elengedni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha valamivel kapcsolatban nem tud biztosat mondani, akkor inkább ne is mondjon semmit, mert hiú reményt kelthet valakiben és csalódást okozhat neki, ha az derül ki, mégsem biztos a dolog. Előbb nyerjen bizonyosságot és csak azután beszéljen. Ugyanakkor ma magára bízhatnak egy titkot is. Óvakodjon attól, hogy bárkivel is megossza, mert ha visszajut az illető fülébe, kellemetlen helyzetbe kerülhet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Megígért valakinek valamit és önhibáján kívül nem tudja betartani. Ne essen kétségbe emiatt, elhiheti, az illető nem fog érte megharagudni, ha őszintén elmondja neki, mi történt. Sokkal jobban fogja értékelni, mintha egy hazugsággal állna elő. Ne aggódjon, lehetősége lesz arra, hogy kijavítsa a hibáját, illetve betartsa az ígéretét. Bízzon jobban az illető ítélőképességében, hogy tudni fogja, nem azért nem tette meg azt a bizonyos dolgot, mert nem volt kedve.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Felbukkanhat a volt kedvese vagy akár egy régi barátja, kivel rossz viszonyban váltak el. Bármelyikkőjük is legyen, az illető egy újabb esélyt kér Öntől. Csak magán múlik, hogy ezt megadja-e neki. Megkérdezheti mások véleményét, hogy mit gondolnak erről, de a döntés akkor is a magáé legyen. Az volna a legjobb, ha nem azonnal döntene, hanem időt adna magának, hogy átgondolja, mit szeretne.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Azt hitte, hogy túl van egy bizonyos problémán, sikerült lezárnia valakivel a vitát, a kényes kérdést, de kiderülhet, hogy még sincs így. A probléma még mindig fenn áll. Ha egy bizonyos személlyel kapcsolatos, akkor igyekezzen mindent elkövetni annak érdekében, hogy most már tényleg őszintén beszéljenek, és együtt találjanak megoldást. Ne halogassa a dolgot, mert később csak elmérgesedhet.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Lehetősége adódhat ma kipróbálni egy új dolgot, illetve új élményt szerezni. Ne mondjon rá nemet, csak azért, mert fáradtnak érzi magát vagy éppen nincs kedve, mert később megbánná. Ne mondja mindig azt, hogy majd máskor, mert ilyen alapon talán sosem jön el az a bizonyos másik alkalom. Éljen ma, és használja ki a lehetőségeit, nem fogja megbánni! Jót tenne magának, ha néha kicsit spontán lenne!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Túl van egy nehéz időszakon és most végre ismét remélni kezd. Látja a kiutat és tudja, hogy hamarosan megoldódnak a gondjai, illetve megízlelje munkájának gyümölcsét. Készen áll arra, hogy elengedje azt, ami már nem szolgálja, nincs rá szüksége, és beengedje az új eszméket az életébe. Ráadásul ma több visszacsatolást is kaphat azzal kapcsolatban, hogy jó úton jár.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ez egy olyan nap, mikor őszinte szeretetre vágyik. Ám nem várhatja el azt, hogy csak úgy kapjon. Próbáljon meg előbb adni és legyen kedves, szeretetteljes azokkal, akiktől szeretet remél. Így legalább elkerülheti azt, hogy kikényszerítse tőlük, hiszen ha látják, hogy Ön is ad, akkor szívesen adnak ők is. Érdemes lehet felkeresnie rég nem látott rokonait, vagy a családját, akik szintén feltöltenék.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Túl hevesen reagálhat egy bizonyos eseményre, amivel meglepi a környezetét, mert nem gondolnák magáról, hogy ennyire érzékeny vagy mélyen érinti. Igazság szerint saját magát is meglepi a reakciója. Viszont hiába csinál úgy, mintha mi sem történt volna, nem tudja nem megtörténtté tenni a dolgokat. Ha valakit megbántott, kérjen bocsánatot, de legalábbis tisztázza a helyzetet.

BAK: (december 22 - január 20.)

BAK: (december 22 - január 20.)

Úgy érzi, környezete szándékosan hátráltatja. Mielőtt kifakadna és elküldene emiatt valakit melegebb éghajlatra, bizonyosodjon meg arról, hogy valóban így van, máskülönben kellemetlen helyzetbe kerülhet. Azért ne hibáztassa a szeretteit, mert jót akarnak Önnek, legfeljebb azért, ha túlságosan beleszólnak az életébe. Legyen velük elnéző, és ne adja fel a terveit.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Fantasztikus a hangulata, lelkesen veti bele a munkába. Talán azért, mert már közeleg a hétvége, vagy azért, mert jó hírt kap, ami rózsássá varázsolja a hangulatát. Mindenesetre jó eredményekkel zárhat ma, ha egy tényleg szorgalmasan dolgozik. Sőt, még kollégáit is jobb kedvre derítheti. Csak arra ügyelj, hogy ne kapkodjon, és ne hozz elhamarkodott döntéseket, mert pórul járhat.





HALAK: (február 19 - március 20.)

HALAK: (február 19 - március 20.)

Érdemes odafigyelnie a megérzéseire, a gondolataira, mert teljesen váratlanul merülhet fel magában egy válasz a kérdésére vagy megoldás a problémájára. Viszont az elszomorítja, hogy van egy bizonyos ötlete és nem mindenki szeretne részt venni a megvalósításában. Felesleges lenne bárkit is meggyőznie terveivel kapcsolatban, legfeljebb utóbb fogják belátni, hogy hibát követtek el és magával kellett volna tartaniuk.





