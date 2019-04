Napi horoszkóp - 2019. április 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.04.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Hihetetlenül optimista hangulatban van, amivel sokakat meg fog lepni, hiszen Ön nem egy tipikusan derűlátó típus. Most viszont a helyzetét, a kapcsolatait, mindent képes a lehető legpozitívabban látni. Ennek hatására kifejezetten kedvezőnek lesz mondható a kapcsolata a szeretteivel és a munkahelyi viszonyai is sokat javulhatnak. Bármilyen gondja is merüljön fel ma, azt mosolyogva és könnyedén orvosolja.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nincs túl jó hangulatban. Egy kissé maga alatt van. Éppen ezért nem ma kellene másoknak tanácsokat osztogatnia vagy szívességeket tennie, akármennyire is a jó szándék vezérli. Igazából kedve sincs hozzá és elhihetné, hogy ebben a formában nem is tudná a legjobb formáját nyújtani. Nyugodtan mondjon nemet vagy kérjen időt és mondja meg, hogy most sajnos maga sem alkalmas a segítségnyújtásra.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A nap elején rendkívül feszült lesz. Sorra jönnek a problémák, a gondok, olyan érzése van, mintha mindenki szándékosan próbálná megnehezíteni a dolgát. Viszont a nap második felében már egyre inkább látni fogja, hogy sikert, sikerre halmoz, mindennel megbirkózik, így otthon, mikor hátradől, kifejezetten elégedett lesz a teljesítményével, ráadásul jó esély van arra, hogy a munkahelyén is megdicsérjék.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan helyzetbe kerülhet, amelyben nem válnak be a régi jó trükkjei, módszerei. Azzal kell szembesülnie, hogy elavultak a régen járt utak, és ami eddig működött, azzal most már nem lesz beljebb. Éppen ezért kell változtatnia. A világot nem változtathatja meg, de önmagát és a dolgokhoz való hozzáállását viszont igen. Akármilyen nehéz is legyen, kénytelen lesz továbblépni és fejlődni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kellemetlen, pénzzel kapcsolatos szituáció merülhet ma fel. Többet fizethet a kelleténél vagy eleve váratlan kiadása merül fel. Ám az is lehet, hogy valamilyen formában pénzt veszít el. Bárhogy is legyen, ez a dolog ma teljesen sokkolja. Viszont igyekezzen nem túl szigorú lenni magával, ha így történne, hiszen bárki hibázhat. Sokat segíthetne az, ha megpróbálna valamivel jobban odafigyelni arra, amit csinál.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bosszúság érheti, de nem tud rajta változtatni. El kell fogadnia, hogy bizonyos dolgok felett nincs hatalma. Viszont az már az Ön döntése, hogy mennyire hagyja magát felbosszantani. Ellenben azon kellene dolgoznia, hogy ne rövid, hanem hosszú távú megoldásokat keressen a problémáira, és ne idegeskedjen feleslegesen. Mindent meglehet oldani, úgyhogy ne a problémát, hanem a megoldást tartsa szem előtt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Valami ma véget ér az életében, de azzal együtt egy új is a kezdetét veszi. Lehet ez munkával vagy éppen magánélettel kapcsolatos dolog is. Mindenesetre nem éri meglepetésként, valahol már készen áll rá és várja. Amíg odafigyel és kézben tartja az irányítást, könnyen átlendülhet ezen a szakaszon. Viszont amint rálép az új útra, fel is pörögnek maga körül az események, úgyhogy nem árt, ha felköti a nadrágját!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Elfogja a kalandvágy és szeretne valami újat, izgalmasat kipróbálni. Új élményekre vágyik. Ennek köszönhetően ma új emberekkel ismerkedhet meg, és valóban újszerű eseményekben lehet része. Azért ügyeljen arra, hogy ne szaladjon el Önnel a ló és ne mondjon mindenre korlátlanul igent, mert más a vállalkozószellem és a meggondolatlan merészség. Így elkerülheti, hogy kellemetlenségek érjék!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Úgy veszi észre, hogy környezetében mindenki élete remekül halad, szépen törtetnek előre, csak éppen Ön van elmaradva. Kierőszakolni a változásokat nem lehet, legfeljebb lépéseket tehet annak az irányába, hogy beinduljanak a változások maga körül. Ne kapkodjon el semmit. Minél jobban rágörcsöl, annál kevéssé fog összejönni. Legyen türelemmel és várja meg, amíg szép lassan Önnél is megváltoznak a dolgok.

BAK: (december 22 - január 20.)



Óriási igénye van arra, hogy változtasson. A legszívesebben elköltözne, de legalábbis felújítaná otthonát. Minimum a külsejével kapcsolatban tervezi az új hajszínt, hogy ledob pár kilót, vagy egy az egyben felfrissíti a ruhatárát. Nem árt, ha ezek megfontolt döntések, nem pedig hirtelen felindulásból származó lépések, mert azokat később csak megbánhatja. Ne feledje el, hogy Ön híres arról, hogy mindig biztosra megy!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ügyeljen a kommunikációra, máskülönben könnyen félreérthetik magát, illetve Ön is rosszul értelmezheti környezet szándékát, abból pedig kellemetlen szituációk sülhetnek ki. Így viszont elkerülheti a kellemetlenségeket, ha tudatosan odafigyel arra, kivel, mit beszél meg. Legyen lényegre törő és ne feledje, hogy sosem szégyen visszakérdezni. Ráadásul ma megbizonyosodhat arról, hogy valakinek komoly szándékai vannak Önnel.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Egy hirtelen jövő változás annyira elbizonytalanítja, hogy újra kell gondolnia a jövővel kapcsolatos terveit. Meglehet, hogy egy kivételes munkalehetőséget ajánlanak fel, akár olyat, ami külföldre sodorgatja Önt. Igyekezzen nem egyből dönteni, hanem adjon magának időt és érdemes lehet a szeretteivel együtt megrágnia ezt a kérdést. Bár valószínűleg ez pont az a lehetőség, amelyre régóta várt.

