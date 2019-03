Napi horoszkóp - 2019. március 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma napközben úgy érezheti, hogy csőbe húzták és egész nap az orránál fogva vezették. Végül az lett, amit mások akartak és elmaradnak azok a dolgok, amiket szeretett volna ma megvalósítani, elintézni. A kérdés csupán az, hogy rossz szándékból történt vagy csak szerettei így szerették volna elérni, hogy rájuk figyeljen, és végre kikapcsolódjon. Gondolja ezt át, mielőtt ki kel magából.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Jót tenne Önnek a pihenés. Mostanában túl sokat dolgozott és hajtott keményen, mellőzve testi és lelki igényeit egyaránt. Épp itt lenne az ideje annak, hogy magára is időt szánjon. Ma csak olyan dolgokat csináljon, amiket igazán szeretne! Ne hagyja, hogy bárki vagy bármi megakadályozza, ma legyen Öné a főszerep. Környezete is meg fogja érteni, nem kell mindig mások kedvében járnia.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Akármennyire is alaposan tervezte meg a napját, becsúszhatnak hibák és nem várt fordulatok. Éppen ezért kellene rugalmasan állnia a napjához. Nem kell, hogy minden tökéletes legyen. Úgyis lehet fantasztikus és szórakoztató napja, ha időközben módosít a programokon. Ugyanis minél jobban erőltet valamit és köti az ebet a karóhoz, annál biztosabb, hogy stresszel teli, feszült napja lesz.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Legyen elővigyázatos, mert egyik szerette szándékosan próbálhat vitát generálni. Ne dőljön be neki, különben megnézheti magát. Csak irigy, féltékeny arra az illetőre, akivel szeretné magát összeugrasztani, ami sikerülni is fog, ha Ön nem látja időben a helyzetet. Mostanában amúgy is hajlamos arra, hogy az orránál fogva vezessék és ez fel sem tűnik Önnek, mert mindenkiről a legjobbat feltételezi. Heti horoszkóp





Meg kell tennie valamit, amihez nem fűlik a foga. Talán valakivel el kellene beszélgetnie vagy olyat tennie, amivel tudja, hogy esetleg fájdalmat okozhat másnak. Ideje lenne a saját érdekeit tartania szem előtt. Ne söpörje a szőnyeg alá a problémákat és ne tegyen úgy, mintha minden rendben lenne. Ha újfent elmenekül a kihívás elől, jelentős kellemetlenség érheti. Legyen bátor és essen túl rajta!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ez a nap ma Önről fog szólni. Minden úgy alakul, ahogy eltervezi, ahogy szeretné. Végre lesz ideje magával is foglalkoznia és olyan dolgokkal foglalkozni, amikkel igazán szeretne. Ezt bármely másnap is megtehetné, nem kell mindig egyetlen napot várnia a héten, hogy végre az legyen, amit maga szeretne. Talán pont erre a napra van szüksége, hogy átértékelje az életét és a mindennapjait.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma szeretteinek nagy szüksége lesz Önre. Akármilyen nehézség, családi probléma merüljön fel, őrizze meg a nyugalmát és mutatkozzon erősnek, mert mindenki számít Önre és bízik magában. Ön a család összetartója, avagy békítője, így a maga feladata lesz többe között elhárítani a problémát, egyben tartani a családot és megnyugtatni őket. Nem lesz könnyű napja, de ha sikerül helytállnia, de napvégén büszke le magára.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Szerettei megtalálhatják a problémáikkal és egyre csak sugározzák maga felé a negativitást. Kimondottan soknak érezheti a belőlük áradó negatív energiát. Természetesen nem kell szó nélkül elviselnie, ne legyen senki lelki szemetesládája. Hívja fel a figyelmüket arra bátran, mit csinálnak rosszul, és ne hagyja, hogy magára telepedjenek. Ezzel tud nekik a legtöbbet segíteni.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egy bizonyos helyzetben hajlamos lehet elbíznia magát. Okosabban tenné, ha nem veszíteni el realitásérzékét, mert kellemetlen meglepetések érhetik. Ügyeljen a saját korlátaira, ne támasszon túl nagy elvárásokat magával szemben. Akármit is szeretne ma megtenni, kétszer is gondolja át és igyekezzen kicsit gyakorlatiasabban állni a dologhoz, úgy elkerülhetné a lehetséges csalódást.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Jó tenne Önnek, ha ma igazán olyan dolgokkal foglalkozna, amik érdeklik vagy legalábbis kikapcsolják. Nem ártana beiktatni néhány kellemes kikapcsolódási formát. Gondoljon testére és lelkére egyaránt, kényeztesse őket! Ha úgy tetszik, töltsön el egy napot teljesen egyedül, adja át magát az édes semmittevésnek. Menjen ki a szabadba, kiránduljon vagy feküdjön egész nap, amelyik jobban feltölti!

BAK: (december 22 - január 20.)



Öntől kissé szokatlan, de meglehetősen csípős és nyers lesz. Sorra bántja meg a szeretteit a környezetében, akik nem is fogják érteni, mivel érdemelték ki azt, hogy így viselkedjen velük. Nem is haragszik rájuk, hanem saját magával van problémája és az életével, amit másokon próbál levezetni. Talán meg kellene nyílnia szeretteinek és beszélnie a gondjairól, még akár segítséget is kaphat tőlük.Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ha úgy érzi, bizonyos dolgok nem működnek az életében vagy nem úgy sikerülnek, mint szeretné, érdemes lehet szeretteihez fordulni, akik kívülállóként talán tudják a válaszokat. Bízzon meg bennük és kérje ki véleményüket. Végre megtalálhatja a választ, az akadályozó erőt és jövő héttől már vágyai megvalósításának útjára léphet. Ráadásul ez a dolog közelebb hozza Önöket egymáshoz. Heti horoszkóp





