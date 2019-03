Napi horoszkóp - 2019. március 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Történhet valami, ami elsőre megrémiszti, de azután rájön, hogy valójában ez Önnek nagyon is jó, de legalábbis hasznot tud húzni belőle. Lehetősége nyílik arra, hogy megszabaduljon valamitől, vagy éppenséggel megszerezzen. Ezúttal képes a negatívumból is valódi előnyt kovácsolni. Hallgasson a megérzéseire, amik tisztán súgják Önnek, mit kellene tennie és ne hagyja, hogy ebben a környezete megakadályozza.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma egészen más gondolatok kötik le, mint a munkája vagy az elintézendő ügyei, emiatt pedig kissé szeleburdi lehet. Nem koncentrál eléggé, elfelejt dolgokat, és folyton kellemetlenségei lehetnek, ha nem figyel egy kicsit jobban és szedi össze magát. Majd foglalkozzon délután a problémáival vagy azzal, miként valósítsa meg a terveit és akkor is érdemes lehet hangosan gondolkodnia egy barátja előtt, aki a segítségére lehet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma valaki megoldást kínálhat egy problémájára. Érdemes nyitottnak lennie és olyan embert is meghallgatnia, akit elsőre mondjuk elutasítana. Nem kell mindjárt azonnal igent vagy nemet mondania, de a beszélgetés után rá fog jönni, hogy ez lehet az Ön nagy esélye, amit kár lenne elszalasztania. Figyeljen a jelekre, amik elvezethetik ehhez a bizonyos személyhez, aki megváltoztathatja az életét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szeretnének egyesek közelebb kerülni magához barátkozási céllal, ám Ön nem veszi a jeleket vagy pedig nem vevő rá. Pedig érdemes lenne esélyt adnia az illetőnek mert az derülhet ki, hogy sokkal több közös van magukban, mint azt hiszi. Sőt, azok, akik ma tudatosan barátkoznának, rátalálhatnak valakire, akivel azonnal meglesz a közös nevező. Legyen nyitottabb és merjen kezdeményezni!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egy új területen próbálhatja ki magát és saját magát is meglepi azzal, hogy mennyire eredményes, tehetséges benne. Ez mélyen elgondolkodtatja, és arra jut, hogy talán érdemes lenne elmennie abba az irányba és akár hosszú távon foglalkoznia vele. Persze ne csak a pozitívumait lássa, minden tekintetben járja körbe, mielőbb valamiféle végleges döntést hozna!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Sikerül közelebbi kapcsolatba kerülnie egyes kollégáival vagy legalábbis szorosabbra fűzni a velük való kapcsolatát. Érdemes meghallgatnia őket, esetleg segíteni nekik, ha tud, de már azzal is sokat tehet, ha legalább nem zárkózik el előlük teljesen. Szavazzon nekik több bizalmat és rá fog jönni, hogy egyeket félreismer. Egyesekkel még akár kifejezetten baráti is lehetne a kapcsolata.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Olyan téma iránt kezd érdeklődni, ami korábban egyáltalán nem izgatta vagy talán még hülyeségnek is találta. Most viszont változott a helyzet és valósággal rajongani kezd a dolog iránt és szeretne benne elmélyülni. Meglehet, hogy új életszemléletre vagy akár hobbira tesz szert. Érdemes minden tekintetben alaposan körül járnia és esélyt adnia neki. Ne hagyja, hogy mások lebeszéljék róla.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Hatalmas elánnal veti bele magát a munkájába. Talán nem veszi észre, de lelkesedése és sikerei másokat inspirálnak, motiválnak. Ha kicsit is odafigyelne, akár össze is foghatná az embereket vagy mernének segítséget kérni Öntől, ami nemcsak az önbizalmának, de akár a karrierjének is jót tehetne. Meglehet, hogy valami ilyesmin múlik az előléptetése is. Nem kell főnösködnie, csak legyen példamutató!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Meghívást kaphat valakitől egy rendezvényre, programra vagy akár randevúra. Mindenképpen érdemes elfogadnia, kellemes meglepetésben lenne része, illetve pozitívan csalódhatna abban, aki elhívta. Ez ma a meglepetések napja lehet, több alkalommal is történhet olyan dolog, amiben még csak nem is reménykedett, vagy amire legalábbis nem számított. Igazán örömteli nap elé néz!

BAK: (december 22 - január 20.)



Ne vigye túlzásba a mai nappal kapcsolatos programjait, elképzeléseit. Többet vállalhat, mint amennyit valóban képes elvégezni. A túl sok munka és túl sok találkozó nemcsak zsúfolttá, de kimerítővé is teheti a napját, ezért igyekezzen nem túlzásokba esni. Máskülönben már nap elején feszült lesz, ami előhozza ingerlékeny, kapkodós énjét és akkor még össze is veszhet a környezetével. Ne kockáztasson!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Fantasztikus ötlete támad a mai napon. Érdemes lenne végig gondolnia ahelyett, hogy kishitűségből elveti. Talán ajánlatos lenne megosztania szeretteivel, akiktől megerősítést kaphat, és nagyobb magabiztossággal vágna neki a megvalósításnak. Ez a dolog végre annyira fellelkesíti, hogy ismét kedve támad alkotni, dolgozni, valamiért igazán szenvedélyesen rajongani.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Mostanában azon jár az esze, mi mindent kellene megújítania, felújítania. Azon töri a fejét, hogy időszerű lenne átalakítania otthonát vagy éppenséggel átalakítania a kapcsolatait. Változásokra vágyik, ami rendben is van, csak kerülje a drasztikus megoldásokat és a hirtelen ötleteket, úgy nem érheti kellemetlen meglepetés. Haladjon kis lépésekben és érdemes lehet kikérnie a terveivel kapcsolatban mások véleményét.

