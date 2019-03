Napi horoszkóp - 2019. március 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen óvatos, ha ma anyagiakkal kapcsolatos döntést kíván meghozni. Bölcsen teszi, ha előtte szakértő véleményét kéri, de legalábbis egy harmadik személyét, ugyanis megeshet, hogy Ön nem látja tisztán a helyzetet, vagy nem számol egy tényezővel. Így elkerülheti, hogy egy komolyabb összeget veszítsen, vagy rossz befektetést tegyen. Ne szégyellje, hogy kérdeznie kell, inkább, minthogy kellemtelenség érje!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne dőljön be ma a pletykáknak. Könnyen félrevezethetik, és rossz vége lehet. Akármennyire is állítson ma bárki bármit is, inkább járjon utána maga után, ha annyira érdekli, de jobban teszi, nem vesz mindent készpénznek. Ügyeljen arra, hogy ne vegyen részt a pletykálkodásban, mert utána, ha kiderül, hogy Ön is részt vett benne, újfent kellemetlen helyzetbe kerülhet. Jobb, ha az egyenes utat járja.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valaki megpróbálhat keresztbe tenni Önnek, ezért legyen óvatos. Könnyen megeshet, hogy ilyen illető, akiről nem is feltételezné, mégis olyan meglepetést okoz Önnek, hogy a szava is eláll tőle. Ha mégis bekövetkezne a baj, óvakodjon a gyerekes bosszútól, mert az csak tovább ronthatja a helyzetét. Persze nem is kell szó nélkül tűrnie, de akkor már a megfelelő és tiszta módszerekkel intézze az ügyet.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha szeretné valakivel rendbe tenni a kapcsolatát, azt csak úgy érheti el, ha beszél vele. Ne várja azt, hogy majd maguktól megoldódnak a problémák, mert nem fognak és az illető sem fog csak úgy beszélgetést kezdeményeznie. Ezt most Önnek kellene megtennie. Győzze le büszkeségét, ha fontos a kapcsolata vagy lelke nyugalma. Amennyiben rászánja magát, akkor igyekezzen nyitottan állni a másik félhez.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amennyiben ma valamivel kapcsolatban döntést kellene hoznia, ne csak azt nézze, mennyi mindent nyerhet vele, hanem azt is, hogy esetleg mit veszíthet, mert hajlamos lehet figyelmen kívül hagyni bizonyos eshetőségeket, annyira akarja azt a bizonyos dolgot. Igenis, számoljon a lehetséges hátrányokkal, így elkerülheti, hogy kellemetlen meglepetés érje. Ettől még belevághat a dologba, csak legyen mindennel tisztában.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egy váratlan találkozás ma a fejetetejére állíthatja a napját. Az illető teljesen felkavarja, és egészen elveszíti az önkontrollt az érzései fölött. Fogalma sincs, mit tegyen. Igyekezzen lehiggadni és nem elhamarkodott döntést hozni. Vizsgálja meg érzéseit és próbáljon meg rájönni arra, mit jelent Önnek a személy. Nincs kizárva, hogy a múltjából tért vissza, ám az is lehet, hogy egy ismeretlen személy lép az életébe.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nem az a kapcsolata békéjének záloga, hogy mindenre igent mond, csendben marad és megelégszik azzal, ami van. Igenis fontos lenne, hogy kifejezze gondolatait, véleményét, érzéseit. Nem kell mindent a párjára hagynia, mert azzal csak árt a kapcsolatuknak. Közölje vele diplomatikusan, ha másra vágyik, vagy másként gondolkodik. Ha nem áll ki magáért, akkor hosszú távon csak szenvedni fog.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Jóformán bármit megtenne a céljai elérésének érdekében, nemigen riad vissza semmitől. Ezzel csak az lehet a probléma, hogy közben észre sem veszi, hogy átgázol másokon. Ám az is benne van a pakliban, hogy az erőszakossága lesz, amit gátat szab Önnek, ezért jobban teszi, ha kicsit visszavesz, ha nem akarja, hogy kudarcot valljon, vagy magára haragítson másokat.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Vagy úgy fogadja el a kedvesét, ahogy van, vagy sehogy. De ne akarja megváltoztatni, mert abba csak bele fog törni a bicskája és nemcsak azért, mert nem fog sikerülni, hanem mert azzal csak elüldözi a kedvesét. Különben is, gondoljon bele, mi értelme lenne, hiszen ha máshogy képzeli el a párját, akkor talán az már nem is ő. Ha mégis fontos Önnek a változás, és a szerelme is, akkor legalább beszéljen vele a gondjáról és ne erőltessen rá semmit.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ahelyett, hogy próbál egy bizonyos problémát nagy erőkkel a szőnyeg alá söpörni, azzal az energiával inkább arra kellene törekednie, hogy megoldja. Igyekezzen reálisan szemlélni a helyzetét, és ha segítségre lenne szüksége, akkor kérjen. Ha pedig döntést kellene hoznia, hallgasson bátran a megérzéseire, de ne akarja tovább halogatni a döntés meghozatalát. Ne akarja, hogy a sors döntsön maga helyett.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma semmiképpen se hozzon anyagiakkal kapcsolatos döntéseket, azt pedig egyenesen kerülje, hogy befektessen, vagy nagyobb pénzösszeget adjon ki a kezéből. Alapból bölcsen tenné, ha inkább átgondolná anyagi helyzetét és igyekezne megoldást találni az esetleges problémáira. A párban élőknél kimondottan kellemetlen témának számíthat, mert túl sokszor kapnak össze a rossz anyagi helyzet miatt.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Az derülhet ki, hogy sokkal tehetségesebb, mint azt gondolta. Saját magát is sikerül meglepnie, nemhogy a környezetét. Ez hatalmas löketet ad Önnek és végre igazán megerősödik az önbizalma. Ne törődjön azokkal, akik irigységből megpróbálnák ezt cáfolni és visszahúzni magát. Inkább fogadja el a bókokat, a dicséretet és élvezze a sikert. Érdemes lehet megfontolnia, hogy miként kívánná kamatoztatni a tehetségét.

