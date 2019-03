Napi horoszkóp - 2019. március 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Régóta próbál megoldást találni egy bizonyos dologra, méghozzá olyat, amivel senkinek sem árt, ami mondhatni mindenkinek jó, csakhogy sajnos ilyen nincs. Nézzen szembe a ténnyel, hogy úgyis lesz olyan, aki meg fog sértődni vagy bántódni. Most a saját érdekeiket kell szem előtt tartania. Viszont ma valaki a segítségét kérheti, és ha ideje, energiája, lehetőségei engedi, akkor tegye meg, amit kér.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Ma könnyen félreérthetik mások a kedvességét. Lehet, hogy Ön nem flörtölésnek szánja, de a másik fél mégis annak értelmezheti, így ne csodálkozzon, ha közelíteni kezd maga felé. Ezért kétszer is gondolja meg, mit mond és mennyire kíván barátságos, közvetlen lenni. Viszont a kommunikációs zavar máshol is felléphet, ezért nem árt, ha ma inkább mindent visszakérdez, nehogy utóbb derüljön ki, hogy Ön is félreértett valamit.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Kedvező ez a nap szerelem szempontjából, így ha úgy dönt, sikeresen leveheti a lábáról a kedvesét. Érdemes lenne együtt tölteniük a napot, de legalábbis az estét, mert kellemes élményekben lehetne részük. Az egyedülállók se gubbasszanak otthon, hanem inkább menjenek randevúzni, de legalábbis menjenek el valahova, hogy esélyt adhassanak a sorsnak, hogy elküldje nekik akár a leendő új kedvesüket.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Egyre inkább nehezére elviselni egyik kollégáját, aki talán visszaél a hatalmával vagy csak szimplán teszteli, hogy meddig mehet el Önnel. Nem kell hagynia neki, hogy trambulinként használja az idegeit. Talán úgy van vele, hogy nem tehet ellene semmit, de ez nem jelenti azt, hogy akkor csendben kell tűrnie, mert azzal csak azt éri el, hogy az illető nem fog leállni, maga pedig lassan kikészül tőle.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ne essen a hibába, hogy megpróbál valakit a pénzével lenyűgözni vagy azzal, hogy akármit megvesz neki. Persze eléri, hogy szeresse, kedvelje Önt, de nem fog valódi kapcsolat születni belőle és az illető ki fogja magát használni. Higgyen a saját képességeiben, a személyének varázsában és ne megvásárolni akarja mások barátságát vagy éppen szerelmét. Sőt, plusz pont lehet, ha szerénynek mutatkozik!





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Fáradtnak, elgyötörtnek érezheti magát. Jót tenne Önnek egy kis mozgás vagy ha barátaival töltené a délutánját, éppen ezért ne mondjon nemet egy esetleges meghívásra. Kényeztesse kicsit magát, ráférne Önre egy szépségnap vagy ha apró ajándékokkal lepné meg magát, így legalább nemcsak azt érezné, hogy dolgozik, hanem élvezi is azt, amit megkeres. Nem kell túlzásokba esni, de merjen kedvezni magának!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Minél jobban kötekedik vagy kritizál ma másokat, annál nagyobb pofont kaphat a sorstól, mert valaki olyat mondhat Önnek, aminek következtében egy pillanat alatt bedarálódhat az önbecsülése. Ne feszegesse mások határait és magát se akarja mindenáron fényezni előttük, mert nagyot koppanhat. Viszont van egy-két dolog, amit mielőbb el kellene intéznie, mert ki fog futni az időből, inkább azokkal kellene törődnie!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Könnyen beleeshetnek abba a hibába, hogy elbeszélnek egymás mellett a kedvesével, mert mindketten a saját igazukat, nézeteiket mondják és azt hiszik, hogy a másiknak kellene alkalmazkodnia. Bölcsen tennék, ha tisztáznák a félreértéseket, és ha rugalmasabban állnának egymáshoz. Ne elnyomni akarják egymást vagy győzedelmeskedni a másik felett. Csak akkor rendeződhetnek problémáik, amennyiben hajlandók kompromisszumot kötni.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Jobban tenné, ha nem halogatna tovább egy bizonyos döntést vagy lépést, mert ha Ön nem jut dűlőre, majd megteszi maga helyett a sors. Ez ma legyen az egyik elsődleges feladata, hogy elrendezi ezt a kérdést. De mindenképpen maga a döntése legyen, ne hárítsa át másra a tisztet, mert ha rosszul sül el, akkor az illetővel is megromlik a viszonya. Bízzon magában és a képességeiben, vállalja a felelősséget a tetteiért!





BAK: (december 22 - január 20.)

Ez egy különleges nap lesz az Ön számára olyan tekintetben, hogy képes tanulni a hibáiból. Belátja a korábbi baklövéseit és még bocsánatot is kér azoktól, akikkel szemben igazságtalan volt. Készen áll arra, hogy új alapokra helyezze a kapcsolatait, különösen a szerelmi életét, ami ma kifejezetten kedvesének fog szentelni és igazán romantikus és meghitt estét tölthetnek együtt.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Talán Ön is érzi, hogy szüksége lenne valamiféle újdonságra az életében. Ezért is gondolkodik annyit, hogy munkahelyet vagy szakmát vált, esetleg egy új hobbi után néz. Úgyis szeretné kiélni a kreativitását, az alkotó szenvedélyét, ezért érdemes lehet olyanban gondolkodnia, ahol ezt megteheti. Nem kell egy nap alatt megtalálnia, csak gondolja át mi az, amit képes lenne szívvel-lélekkel csinálni.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Hirtelen felpörögnek maga körül az események. Meglehet, hogy plusz munkát kap, esetleg előléptetik, de legalábbis temérdek feladat szakad a nyakába. Ám bosszankodás helyett, inkább vegyen nagy levegőt, készítsen fontossági sorrendet és kezdjen el a maga tempójában haladni a feladatok elvégzésével. Minél inkább megpróbálja élvezni, amit csinál, annál gyorsabban fog haladni.





