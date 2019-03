Napi horoszkóp - 2019. március 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.03.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egy kissé maga alatt lehet ma. Semmihez sincs kedve, közömbös a környezetével és könnyen rámordul a másikra. Ne hagyja, hogy ennél jobban eluralkodjon magán a rosszkedv vagy a depresszió. Vizsgálja meg érzéseit, hogy mi az, ami bántja, tudat alatt zavarhatja. Ne dugja homokba a fejét, ha párkapcsolati gondjairól van szó.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Minden esély megvan arra, hogy ma egy régi vágya teljesüljön vagy pedig elérhető közelségbe kerüljön. Már csak ki kell nyújtania érte a karját. Legyen ma türelmes a környezetével, mert sokszor érezheti azt, hogy nehézfelfogásúak és hogy buta emberekkel van körbe véve. Inkább gondoljon a mai nap örömteli pillanataira és mosolyogjon azokra, akikhez nincs türelme.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Akkor léphet előre a kapcsolatában, ha elengedi a múltját és vele együtt az exét is. Túl sokat agyal a múlton és talán a volt kedvesére is többet gondol, mint kellene. Amíg kísérték a múlt árnyai nem tudja megélni a jelenlegi kapcsolatát. Ha kedvese látja magán, hogy valami nincs rendjén, ne hazudjon neki, hanem legyen vele teljesen őszinte és mondja el, mi zavarja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kellene keresnie valamiféle megoldást, amelynek segítségével levezetheti feszültségét. Óriási belső feszültség uralkodik magában, amit másokon vezet le vagy pedig lenyel, de annak már most érzi a kellemetlen testi és lelki tüneteit. Ne várja meg, míg valami komolyabb betegsége származik a stresszből vagy összeveszik szeretteivel. Továbbá mindenképpen beszéljen a gondjairól.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem ártana többet törődnie családjával, kedvesével, mert elhanyagolva érezhetik magukat. Ha pedig esetleg probléma lenne Önök között, akkor mielőbb tisztázza és ne söpörje őket a szőnyeg alá. Talán Önnek nem tűnik fel, de szeretteinek szüksége lenne Önre és szívesen beszélnének magával a gondjaikról vagy arról, ami éppen történik velük, csak úgy hiszik, hogy Ön nem vevő rájuk.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ki kellene törnie a mindennapokból. Azért érzi olyan unalmasnak, szürkének az életét, mert nem törekszik arra, hogy élményekkel töltse meg. Ideje lenne megvalósítania vágyait és olyan életet élni, amilyennel elégedett lehet. Egyáltalán nem lehetetlen, csak szedje össze magát és ne legyen lusta változtatnia! Kezdje akár külsejének vagy otthonának megújításával, és meg fog jönni a errez energia a többihez is!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Mindenképpen kerülje ma, hogy pénzt adjon ki a kezéből, de legalábbis nagyobb összeget. Nem kedvez ez a nap a kölcsönöknek, a befektetéseknek vagy a nagyobb dolgok megvásárlásának. Legyen ezzel elővigyázatos, mert kellemetlenségek érhetik és akár át is verhetik Önt. Éppen ezért a pénzügyekkel kapcsolatos komolyabb döntéseket is mellőznie kellene.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Mindent egy nap alatt akar letudni. Tele van kötelező feladatokkal, és melléjük még pluszba tűzött is ki magának. Túlvállalja magát és bármennyire is magabiztos, nem fog mindennel végezni, viszont azt érheti el, hogy teljesen kimerül, napközben még ki is borul és esetleg össze is kuszálja a teendőit. Jól gondolja meg, hogy megéri-e, hiszen a várt eredmény el fog maradni. Inkább állítson fontossági sorrendet!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Sokat gondol régi barátaira vagy éppenséggel rég nem látott rokonaira. Valami mégis visszatartja, hogy rájuk írjon vagy felkeresse őket. Talán túl büszke, vagy csak fél egy újabb csalódástól. Ám ha nem emelkedik felül az érzésein, sosem tudja meg, lehet-e Önök között ismét barátság, illetve hogy mi van a rokonaival, akikkel régen jóban volt. Vegyen erőt magát és kezdeményezze a kapcsolatfelvételt!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Van, hogy bizonyos dolgok csak akkor lesznek a miénk, ha lemondunk róluk. Talán Önnek is ezt kellene tennie, ahelyett, hogy görcsösen kapaszkodik valamibe, valakibe. Szabadítsa fel magát a megszállott vágy alól és engedje el. Gondoljon arra, hogy korábban annyi minden más érdekelte. Talán érdemes lenne ismét azokkal foglalkoznia. Vegye elő régi hobbijait, terveit és lássa be, az élet nemcsak abból a bizonyos dologból áll.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Meglehetősen hangulatingadozó lesz ma. Egyik pillanatban még rózsás a kedve, a következőben már mindenkivel szurkálódik. A legjobb lenne, ha minimalizálná a kommunikációt kollégáival, mert egy egész biztosan meg fogja sérteni őket és akár konfliktusba is kerülhet. A szeretteinek mondja meg, hogy nem rájuk haragszik, csak ma ilyen napja van és nem is fogják zaklatni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Fantasztikus érzékeit kihasználva, valakinek a segítségére lesz. Az illető ki sem mondta a problémáját, Ön mégis megválaszolja vagy megoldja. Ez persze csodálatos érzéssel tölti el Önt, hogy milyen nagyszerű dolog az intuícióban birtokában lenni. Mindjárt fel is lelkesül, hogy mindenkit megsegítsen, de ne feledje, nem kell mindenkit megmentenie, mert az általában csak rosszul szokott elsülni, mikor elhanyagolja saját magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc