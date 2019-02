Napi horoszkóp - 2019. február 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Van valaki, aki folyamatosan kihasználja magát. Az illető gyakran kér kölcsön magától, és jóformán csak akkor keresi, amikor problémája van. Érthető, ha fogytán a türelme és semmi kedve ahhoz, hogy továbbra is visszaéljen az illető a jóhiszeműségével. Ezért nincs mese, meg kell tanulnia nemet mondania és elfogadni a várható következményt. Viszont felesleges vitába bocsátkozni az illetővel, hiszen ő is másképp látja a helyzetét és maga is.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Hajlamos azt hinni, hogy Ön mindent jobban tud, és ezt szereti is hangoztatni. Márpedig ebből problémája lehet, ha folyton beleszól mások életébe vagy akár bele is avatkozik kérés nélkül. Azzal sem szerez jó pontot ma, ha a saját igazát akarja mindenáron érvényesíteni. Komoly családi vitára számíthat, ha nem fogja vissza magát, abban az esetben pedig Ön is kapna hideget a családjától.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Hajba kaphat ma kedvesével és nem hajlandó olyan megoldást keresni, ami mindkettőjüknek megfelelne. Abból nem sok jó fog kisülni, ha mindenáron a saját igazát hangoztatja és azt a megoldást szeretné megvalósítani, ami csak Önnek kedvez. Még akár a kapcsolatuk végét is jelentheti, de legalábbis súlyos törést okozna, ha kicsit sem hajlandó engedni és arra törekedni, hogy párja is jól járjon.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Azt hiszi, hogy tökéletes emberismerő, de sajnos ma ennek az ellenkezője derülhet ki. Valakit félreismert a közvetlen környezetében és ez nagy csalódást fog okozni Önnek. Az egyedülállók esetén arra is van kilátás, hogy úgy érzik, kivételes személlyel ismerkednek éppen, de rövid időn belül kiderülhet, hogy az illető nem az, akinek mondja magát. Ezért legyen kicsit alázatosabb és egyben óvatosabb és ne higgye azt, hogy kivételes emberismerő.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Úgy dönthet, hogy kiszáll egy kapcsolatból vagy éppenséggel helyzetből, amelyben régóta visszaélnek bizalmával vagy nagylelkűségével. Készen áll véget vetni a mérgező kapcsolatnak. Már az sem minden vágya, hogy bárkit is hibáztasson, inkább csak szeretne mielőbb kiszállni belőle. Tudja, hogy ez a helyes döntés és utána tapasztalni is fogja, hogy mennyivel könnyebb lesz az élete.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Határozott célja, hogy hasznosan tölti a napját és kitakarít, elintéz minden olyat, amire eddig nem volt ideje. Sőt, előre gondolkodik, így próbálja azokat a feladatokat is letudni, amikkel hamarosan foglalkoznia kellene. Azért ügyeljen rá, hogy ne csak takarításból meg szaladgálásból álljon a napja és délután szánjon egy kis időt szeretteire, illetve önmagára is lazítson!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Izgalmas nap előtt áll. Érdemes találkoznia a barátokkal vagy elmenni kirándulni, esetleg más családi programra a szeretteivel, mert kellemes élményekben lehet részük, így legalább testét-lelkét egyaránt sikerülne feltölteni. Ma igazán sikerülni fog kikapcsolódnia és maga mögött tudhatja az elmúlt hét nehézségeit. Nagy szüksége van most a vidámságra és a szeretetre és ezt meg is kaphatja ma.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma hirtelen ágynak eshet, de legalábbis fáradtnak, erőtlennek érezheti magát, ami nem is csoda, hiszen folyamatosan hajtott mostanában és mellőzte az egészségi állapotát. Éppen ezért ne erőltesse azt, hogy bármi hasznos dolgot csináljon vagy ügyeket intézzen, hanem lehetőség szerint bízza őket másra, vagy pedig halassza el, hiszen az egészsége fontosabban és ki kellene pihennie magát.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Történik valami, aminek hatására meginog a kapcsolatába vetett hite. Talán egy korábbi titok, hazugság derül ki, de az is lehet, hogy egészen friss dolog miatt gondolkodik el azon, hogy véget vet a kapcsolatnak. Ez igazából az Ön döntése, hogy képes-e megbocsátani a kedvesének, illetve szereti-e annyira, hogy folytassa a kapcsolatot vagy pedig inkább kilép belőle. Ne hagyja, hogy mások befolyásolják a döntésben!

BAK: (december 22 - január 20.)



Legyen elnéző a szeretteivel. Túlságosan ítélkező és szigorú lehet velük szemben, így viszont nemcsak azt éri el, hogy megsérti őket és beállhat a mosolyszünet, hanem el is veszítheti bizalmukat, és többé nem fordulnak Önhöz a problémáikkal. Legyen empatikusabb és türelmesebb, és akkor adjon nekik tanácsot, ha kérik. Ám sehogy sem tud egyetérteni velük, akkor azt tapintatosan közölje.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Valakinek sikerülhet a családjában vitát indítani és persze Ön is beszél. Mindjárt fel is rója mindenkinek a múltbéli sérelmeit. Ám ha nem törekszenek arra közösen, hogy megoldást találjanak, és egyáltalán túl lendüljenek a múlton, akkor annyira összekaphatnak, hogy több napig is vitázhatnak vagy megsértődhetnek. Legyen Ön az okosabb és sérelmek ide vagy oda, terelje a beszélgetést a kompromisszum irányába.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Fantasztikus ötletei támadnak arra vonatkozóan, hogy miként valósítsa meg a terveit. Felmerül Önben, hogy szakmát vált, tovább tanul vagy egyéb kreatív megoldásokkal igyekszik célba érni. Egy kis kreativitást vihetne a kapcsolatába is, jót tenne Önöknek, ha dolgoznának kapcsolatuk elmélyítésén és azon, hogy felfrissítsék. Merje elengedni a fantáziáját és szerezzen új élményeket maguknak!

