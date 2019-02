Napi horoszkóp - 2019. február 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Talán ma versegét szenved és Ön marad alul egy vitában, vagy legalábbis nem Ön kapja meg azt, amiben nagyon bízott. Akármilyen nehéz is legyen, igyekezzen méltóságteljesen viselni a kudarcot, mert ezzel jó benyomást tehet a környezetére. Ellenkező esetben elveszítheti a támogatásukat. Már csak azért sem érdemes keseregnie, mert lesz még ilyen lehetőség, viszont hiszi vagy sem, de ez most értékes tanulópénz lesz Önnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)

Ellenállhatatlan vágy foghatja el egy ismerőse iránt és eddig nem is gondolt arra, hogy más szemmel nézhetne rá. Valószínűleg az illető is érdeklődik Ön iránt és pont ez keltette fel a figyelmét. Ha egyedülálló, akkor érdemes lenne fontolóra vennie, hogy közelebbről is megismerkedik az illetővel. Amennyiben van kedvese, ott viszont okozhat némi bonyodalmat az illető, de ott se vesse el annak lehetőségét, hogy vele jobban el tudná képzelni magát. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)

Semmi sem úgy alakul, ahogy ma tervezte, de emiatt nem kell mindjárt elveszítenie a fejét. Tegye félre csípős és durcás hangulatát, mert lehet, hogy a tervei nem valósulnak meg, de kellemes meglepetésben így is lesz része, amit a kedvesének köszönhet, az egyedülállók pedig a hódolójuknak vagy pedig egy új udvarlónak, akit ma ismernek meg. Igazán kárpótolva kellene éreznie magát. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Bár eldöntötte, hogy ma nem hagyja magát felidegesíteni, bármennyire is igyekszik, sajnos lesz olyan, ki mégis megteszi. De ne feledje elhatározását és legyen Ön a bölcsebb, okosabb. Nem érdemes egy ember miatt felszívnia magát és hagyni, hogy kárba menjen az egyébként kellemesnek ígérkező napja. Legyintsen rá és így jó eséllyel az illető is felhagy a ténykedésével, ha látja, hogy nem meny vele semmire! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Nagyszerűen indul a napja, minden flottul és gördülékeny megy, igazán elégedett lehet magával és a helyzetével. Aztán történhet valami, ami mindezt megváltoztatja, és égni kezd a ház. Kapkodja a fejét és azonnali megoldást próbál kieszközölni. Fontos lenne, hogy egy pillanatra megálljon, tisztázza magába a helyzetet és egyáltalán megnyugodhat, mert csak kellő megfontoltsággal és hidegvérrel lehet úrrá a kialakult helyzeten. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Valaki egy szokatlan kéréssel fordul Önhöz. Elsőre azt se tudja, mit szóljon hozzá, de a végén mégis arra jut, hogy igazából megteheti, és nem okoz Önnek semmilyen kellemetlenséget. De előbb kérjen időt az illetőtől és menjen biztosra, nem kell elkapkodnia a döntést. Emellett más egyéb meglepetés is érheti, úgyhogy érdemes ma nyitottnak lennie, mert ma azt tapasztalhatja, hogy bármi megtörténhet Önnel. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Számos terve van a mai napot illetően, hogy a munkán kívül mi mindent szeretne még elintézni. Meglehetősen fárasztó nap elé néz, de jó esély van rá, hogy mindennel végez, amit csak eltervez. Viszont ha már a szabadideje nagyját is arra használja, hogy ügyeket intézzen vagy másoknak segítsen, akkor legalább az esetét szentelje önmagának vagy arra, hogy kedvesével lazítsanak közösen. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Valamivel kapcsolatban azt hiszi, simán megoldja, nem lesz gond vele, erre az a bizonyos dolog rácáfolhat és okozhat Önnek némi kellemetlenséget. Ha nagyon elakadna, akkor inkább kérjen segítséget, mert az egész napja elmehet azzal a bizonyos dologgal kapcsolatban és nagy kár lenne érte. Győzze le a büszkeségét, különben egész este puffogni otthon szeretteinek, hogy semmi másra nem volt ideje. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Már régóta érdekli egy bizonyos dolog és most végre rászánhatja magát, hogy megtudakolja a megfelelő személytől. Ne futamodjon meg az utolsó pillanatban, most már tegye fel a kérdését. Ugyanakkor ma valaki megpróbálhat kibabrálni Önnel, de ha kicsit leteszi a rózsaszín szemüvegét, akkor sikerülhet idejében kiszúrnia az illetőt és megakadályozhatja, hogy kellemetlenséget okozzon. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Végre sikerül megoldania egy régóta fejtörést okozó problémát. Ettől sokkal jobb lesz a hangulata és a lelki élete is, újra biztonságban érzi majd magát. Az eset erőt adhat magának, hogy a többi ehhez hasonló problémát is legyűrje, de legalábbis ha a jövőben probléma merülne fel, készen áll szembenézni vele. Azért próbáljon meg nem átesni a ló túloldalára, nem lenne szerencsés, ha hirtelen, vakmerő döntéseket hozna. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Új élmények várnak ma Önre, legalábbis ha nem próbál gátat vetni nekik vagy nem futamodik meg. Ráadásul a szerelmi életében is pozitív változás várható, vagyis akik egyedülállók, ma megismerkedhetnek valakivel. A párban élők esetén kapcsolatuk elmélyítése kerül terítékre és akár úgy dönthetnek, hogy szorosabbra fűzik viszonyukat. Érdemes minden tekintetben szorgalmasnak lennie és tennie a változásokért, mert sikerrel fog járni! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Nemcsak a munkahelyén, de a szerelmi életében is új szabályokat, feltételeket szabnak Önnek az emberek és ez nagyon nem tetszik magának. Úgy érzi, sarokba kényszerítik és korlátozni próbálják. Ez el is gondolkodtatja majd, hogy hosszú távon mihez is kellene kezdenie. Átgondolja, mennyire akarja a kapcsolatát, és ugyancsak megfontolásra kerül, hogy munkahelyet vagy szakmát vált. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc