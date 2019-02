Napi horoszkóp - 2019. február 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma különösen érezheti szerettei, barátai támogatását. Érdemes nekik megnyílnia és őszintén beszélnie érzéseiről vagy terveiről, nem bánná meg, hanem a segítségére lennének. Még az is lehet, hogy jó tanáccsal látnák el, de minimum feltöltenék Önt lelkileg. Ezért se legyen olyan bizalmatlan velük szemben, illetve amiatt se, mert észreveszik és rosszul esik nekik, hogy ennyire kizárja őket az életéből.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Túl szigorú magával szemben. Valamiféle kudarc, kellemetlenség érte és képes magát ostorozni érte. Ha még tehet is arról, hogy a dolgok úgy történtek, ahogy, akkor is lehetne elnézőbb magával. Bocsásson meg magának, lépjen tovább, mert csak úgy érhet el utána sikert. Az önmarcangolással, csak depresszióba kergeti magát, úgy meg aligha fog bármi is változni maga körül.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Rettentően feszült és ingerlékeny lesz ma. Ebből már sejtheti, hogy ez alapján villámgyorsan összeveszhet másokkal. Maga is könnyen megbánthat másokat, illetve Önt is pillanatokon belül meg lehet sérteni. Ezért jól teszi, ha elkerüli annak lehetőségét, hogy összevesszen másokkal. Hagyjon bizonyos dolgokat másra, nem kell, hogy mindig Öné legyen az utolsó szó, vagy az legyen, amit Ön szeretne. Legalábbis ma ne.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kellemes nap vár Önre. Nemcsak, hogy utoléri magát az élet apró örömei, de ráadásul mindennel nagyszerűen fog haladni, nem ütközik akadályokba, nem számíthat kellemetlenségekre. Igazán elégedett lehet ma magával és környezetével is, amely örömöt szerez Önnek és segíti magát. Ha mégis érné valami apró bosszantó dolog, azon sem akadna fenn, mert ma semmin sem tudja felhúzni magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ami megtörtént, az megtörtént, de ne eméssze magát miatta. Engedje el a múltat, mert minél jobban kapaszkodik belé, annál jobban le fog maradni a jelen eseményeiről, már csak azért is, mert újabb előrelépési vagy fejlődési lehetősége nyílhat ma. Ha esetleg úgy véli, Ön a hibás, bocsásson meg magának. Beszélje ki magából az érzéseit, ne féljen megnyílni és megosztani valakivel lelki bánatát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Minden, amibe belefog, az sikerrel zárul. Érzi is magában az erőt, amely segítségével akármit megtehet. Tele van kreativitással, lendülettel, ma semmi sem állhat az útjába. Kifejezetten megtáltosodik és ez munkaadói figyelmét sem kerülheti el. Ma több pozitív visszacsatolást is kap a környezetéről arra vonatkozóan mennyit változott, milyen tehetséges értékes, úgyhogy legyen magára büszke!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Elképesztő tempót diktál ma. A környezete nem is bír lépést tartani magával, ezért legyen velük elnéző. Viszont érdemes lelassítania, mert ma már beköszöntenek bizonyos változások az életébe, amik fordulatokkal, eseményekkel járhatnak és nem ártana, ha nem sietne el mellettük, ahogy az égiek küldte jelek mellett sem. Továbbá nem érdemes amiatt bosszankodnia, hogy mások nem tudják felvenni a tempóját.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Váratlan események érhetik, amik kicsit kimozdítják a komfortzónájából. Erre van szüksége ahhoz, hogy rájöjjön, nem is olyan rossz dolog és akkor már hajlandó lesz magától is lépéseket tenni annak érdekében, hogy feszegesse határait. Valójában fél egy kicsit az ismeretlentől, hogy olyan dolgokkal találja szembe magát, amik ellen nem tehet. Meg kell tanulnia néha csak sodródni az árral.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ideje lenne megbocsátania annak, aki fájdalmat okozott Önnek. Tökéletes nap lehet ez a békülésre, mert mindketten nyitottak arra, hogy belássák a hibáikat és helyrehozzák a kapcsolatukat. Arról nem is szólva, hogy csak így sikerülhet Önnek is továbblépnie. Vegye észre, hogy ez a másik félnek sem jó. Ne hagyja, hogy a büszkeség kettejük közé álljon. Merjen kezdeményezni!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Önbizalma teljében van és ezt mások is észreveszik. Érdemes lenne kihasználnia és akár mára időzíteni azokat az eseményeket, amiknél szüksége lehet a magabiztosságra, legyen szó állásinterjúról, előléptetés kéréséről vagy éppen randevúról. Talán épp ma kellene megvillantania tehetségét! Az egyedülállók ma könnyedén hódíthatnak, de természetesen a párban élők után is megfordulnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Bármit is szeretne ma elérni valaki révén, sikerrel fog járni, ugyanis ma szerencse kíséri a lépteit, illetve azokat a szavakat adják a szájába az égiek, amelyekre épp szüksége van. Tehát, ha bárkit is szeretne ma valamire rávenni, meggyőzni, jó esélye van arra, hogy sikerrel is jár. Természetesen igyekezzen ezzel nem visszaélni! Viszont a kapcsolatteremtő képességének hála akár új munkát, barátokat vagy akár partnert is találhat!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ne legyen mérges másokra csak azért, mert nem tudják kitalálni a gondolatait és el kell nekik mondania, mire vágyik, mit szeretne. Sőt, ma lehet többször is el kell ismételnie mit szeretne, mert a környezete nem figyel eléggé. Legyen kicsit türelmesebb másokkal. Ugyanakkor érdemes elővigyázatosnak lennie, mert valaki plusz munkát sózhat a nyakába úgy, hogy magának jóformán fel sem tűnik, mire mond igent.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc