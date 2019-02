Napi horoszkóp - 2019. február 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A legszívesebben elmenekülne a világ elől, hogy egyedül legyen és gondolkodjon, de sajnos nem teheti. De talán a hétvégén lehetősége lesz rá és akkor ezt is meg is kellene lépnie, vagy legalábbis bezárkóznia, elbújnia. Bízzon jobban a megérzéseiben, amelyek segítik útján és megsúgják, mit kellene tennie. Sőt, még arról is informálhatják, hogy mik azok a dolgok, amelyekkel ideje volna szembenéznie.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kapcsolata labilis fázisba ért. Sok múlik azon, hogy tudnak-e beszélni vágyaikról, érzéseikről. Nem lehetetlen, hogy mindketten megkapják azt, amire vágynak. Ahelyett, hogy megpróbálja kitalálni kedvese gondolatait, minek, mennyire örülne, mennyire tudná elfogadni, inkább beszéljen vele. Ugyanakkor maga is legyen nyitott kedvese gondolataira, érzéseire és ne próbálja lekicsinyíteni az ő problémáját.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Már Ön is tapasztalja, hogy viharfelhők gyülekeznek maga körül. Nem ártana megelőznie a kitörésüket, ugyanis meglehet. Ne hagyja, hogy a problémákat, rossz érzéseket, sértéseket a szőnyeg alá söpörjék. Akadályozza meg a várható konfliktust. Ha pedig azért száll harcba, hogy bizonyítsa vagy megvédje igazát, akkor tegye diplomatikusan és ne az legyen a cél, hogy a másiknak fájdalmat okozzon.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Legfőbb vágya, hogy meglelje a kedvesét. Ám ehhez arra is szükség lenne, hogy magába nézzen és változtasson. Nemcsak az önbizalmán kellene dolgoznia, hanem elvárásain is. Illetve nem ártana túltennie magát a korábbi csalódásain. Kerülje annak lehetőségét, hogy ismét kapcsolatba kerüljön exével, különben nem fog sikerülni továbblépnie. Most csak előre szabad tekintenie.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Vigyázzon, mert egyesek megpróbálják kihasználni a jóhiszeműségét. Meglehet, hogy nem feltételezné róluk és emiatt éri majd olyan váratlanul. Viszont nem feltétlenül anyagi szinten károsíthatják meg, hanem lehetséges, hogy hazudnak Önnek, megpróbálják elrejteni az igazságot, esetleg félrevezetik, hogy ne érhessen célba. Szerencsére megakadályozhatja, ha kicsit odafigyel, mert akkor ki szúrja, ki taktikázik maga ellen.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Olyan dolgokról szerezhet tudomást, amelyekről nem kellene, hogy tudjon. Mindjárt arra gondol, fel is használja, és ezzel végre törleszt az illetővel szemben, aki korábban Önnel is kibabrált. Ám a csillagok mégis arra intik, hogy kerülje a bosszú mindenféle formáját. Bölcsen és éretten teszi, ha inkább magában tartja, amit megtudott, mert ha visszaél az információval, azzal saját magát is besározza.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Legyen elővigyázatos, mert túlfeszítheti a húrt a kapcsolataiban. Kétségkívül szeretik és kedvelik magát, de elérheti azt a pontot, amikor hátat fordíthatnak Önnek vagy elküldhetik melegebb éghajlatra. Nem lenne szerencsés ezt kivárnia. Ezért az egyedülállók se essenek túlzásokba vagy azok, akik próbálnak valakit valamiről meggyőzni, mert az ellenkező hatást érhetik el.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Az derülhet ki, hogy nem jól mérte fel a lehetőségeit és több volt az álom, mintsem a gyakorlati terv. Ne legyen túl szigorú magával, mindenkivel előfordul az ilyesmi. Talán most nem úgy alakulnak a dolgok, mint eltervezte, de legalább tanulhat a hibájából. Viszont ma könnyen dühbe gurulhat, mert úgy érezheti, hogy valaki hátráltatja magát. Igyekezzen nem túl goromba lenni az illetővel, akármennyire is idegesítőnek találja.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma annyira varázslatos, ellenállhatatlan lesz, hogy bármit meg tud győzni bármiről. Vagyis az egyedülállóknak ma sikerrel hódíthatnak, míg mások kibulizhatják maguknak az előléptetést vagy sikeres üzletet köthetnek. Érdemes is lépéseket tenniük a jegy szülötteinek vágyaik eléréséért. Ellenben egyik kapcsolatában olyan konfliktus adódhat, ami arra sarkalhatja, hogy véget vessen neki.

BAK: (december 22 - január 20.)



Érdemes ma a megérzéseire hallgatnia, mert kellemes meglepetés érheti. Viszont szembesülnie kell egy korábbi tettével is, és vállalnia kell annak következményeit is. Legyen bátor és vállalja a felelősséget! Érzelmi szinten vegyes nap vár Önre, mert még a régi emlékek is felderengenek Önben. De mindez ahhoz vezet, hogy eltöprengjen az életén, és változtasson ott, ahol szükséges.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma az a leghőbb vágya, hogy mások hozzanak döntést maga helyett. Bizonytalannak érzi magát és szeretné elkerülni annak lehetőségét, hogy kudarcot valljon, így megpróbálja másra testálni a döntést. Csakhogy bizonyos kérdésekben mások nem dönthetnek és nem is lenne célszerű. Azzal sem ártana számolnia, hogy mi lehet a következménye annak, ha rosszul döntenek maga helyett. Kit fog hibáztatni?

HALAK: (február 19 - március 20.)



Egy kissé el van maradva a feladataival. A nap java része a kapkodásról fog szólni, és hogy görcsösen próbálja utolérni magát, de sajnos nem fog mindennel végezni, amivel szeretne. Ám nem érdemes emiatt keseregnie vagy előre kétségbeesnie. Amiben tud, kérjen segítséget, és ha így is marad teendő, akkor az megvárja majd a hétvégén vagy azután, hiszen jusson ideje a pihenésre is.

