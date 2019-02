Napi horoszkóp - 2019. február 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Gondolja át, hogyan is tervezte napját, mert valaki talán abban a hitben van, hogy találkozik vele és együtt töltik a napot. Mielőtt még félreértés áldozata lenne, keresse meg azt, aki félreérthette. Viszont érdemes lenne magába is néznie, és talán jót tenne magának egy kis önkritika gyakorlása. Nemcsak magával, de kapcsolataival is csodát művelne, ha képes lenne belátni a hibáit.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma úrrá lehet magán a szorongás. Aggódik, hogy a dolgok nem úgy sikerülnek, ahogy eltervezi, olyan érzése van, mintha semmi sem akarna összejönni és emiatt kezd megcsappanni az önbizalma. Nem érdemes ezért bárkit is hibáztatni, még saját magát sem, az egyetlen megoldás az, ha dolgozik kicsit a lelki békéjén, az önbizalmán és cselekedni kezd, ahelyett, hogy passzív szemlélője az életének.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Jó hangulatát semmi sem ronthatja el. Bár alapvetően nyugodt nap elé néz, amit szerettei környezetében tölthet, akik ha még valami rosszat is szólnának, megjegyzéssel illetnék, akkor sem húzza fel magát. Bármit is tervezett mára, azt sikerrel zárhatja és lenne is néhány dolog, amit el kellene ma intéznie a takarításon és szokásos hétvégi teendőkön kívül. Viszont annyira jó kedve van, hogy minden feladatot mosollyal az arcán végez.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ez a nap több meglepetést is kínál Önnek. Vagyis, ha ma találkozója lesz, számíthat arra, hogy felvirágzik a kapcsolata azzal, akivel ma összefut. Mindemellett szerettei tenni fognak arról, hogy kellemes élményekben legyen része. A csillagok is aktívan hozzájárulnak a napjához, hiszen olyankor is szerencséje lesz, amikor a legkevésbé tudna hinni a sikerben. De a mai napon bizony váratlan fordulatokra számíthat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma meglehetősen egyhangú, már-már unalmasnak mondható napja lesz. Úgy érzi, semmi sem történik Önnel. Barátai nem keresik, nincs már semmi programja és nem tudja, mihez kezdjen magával. Gondoljon arra, hogy tengernyi ideje van, végre olyan dolgokkal foglalkozhatna, amikre máskor sosincs ideje. Másrészt lehet, hogy barátai is arra várnak, hogy Ön keresse őket. Kopogtasson az ajtókon, valaki biztos kinyitja az egyiket!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Minden a kedve szerint alakul. Kipipálhatja az elintéznivaló ügyeit, mindazt, amit mára tervezett. Sikerül szeretteivel vagy éppen kedvesével eltöltenie egy békés, de mégis örömteli napot. Arra azért figyeljen, hogy ne csak az Ön vágyai valósuljanak meg a hétvége kapcsán, tegyen arról, hogy a többiek is ezt érezhessék. Megéri ma mások kedvébe járnia, mert az ő boldogságuk a magáé is lesz.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Kirobbanhat ma a családi vita. Nem lesz könnyű, de állást kell foglalnia. Ügyeljen arra, hogyha bárkinek is szeretne a pártjára állni, akkor azt óvatosan tegye, mert megsértheti a másik felet. Pártatlanul is elmondhatja a véleményét. Sok múlik azon, hogy Ön ma miként viselkedik, és hogyan kezeli a helyzetet. Valahol úgy tekintenek Önre, mint béketeremtőre, ezért gondolja meg kétszer is, kinek, mit mond.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Szerelmi élete ma teljesen felborulhat. Történik valami, ami felrázza a kapcsolatát. Talán egy harmadik személy lép be a képbe és miatta bizonytalanodik el vagy a kedvese tesz megkérdőjelezhető dolgot. Ha még fontos a kapcsolatuk, túl kell ezen lendülniük és törekedniük arra, hogy helyrehozzák a megromlott vagy éppen ellaposodott kapcsolatukat. Ám ha Ön beleszeretett valaki másba, akkor tudja, mit kell tennie.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma érzelmileg feldúlt lesz. Jobb is, ha kerüli a nagyobb társaságot és ha otthon is inkább bezárkózik, kér magának egy kis nyugalmat, máskülönben össze fog veszni másokkal. Van néhány dolog, amit előbb magában kellene elrendeznie, mielőtt bárkinek is beszélni próbál róla. Viszont közben akár elvégezhetné azokat a feladatokat, amikkel el van maradva, közben is tudna gondolkodni.





BAK: (december 22 - január 20.)

Igazán eseménydús napot tölthet el szeretteivel, illetve barátaival. Jobb, ha mára nem tervez semmit, mert ők terveznek Ön helyett is. Ne aggódjon, az elintéznivalók megvárják holnap is, egy napot Ön is megérdemel, amit szánhat kikapcsolódásra. Ha engedi magát elcsábítani, kellemes élmények várnak Önre, akkor is, ha párjával kettesben tölti a napot, de semmiképpen se maradjanak otthon!





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Tele van jobbnál jobb ötletekkel, de nem lehet mindet egyszerre megvalósítani, mert ideje sincs elég rá, nemhogy anyagi kerete. Válasszon ki belőlük néhányat, mondjuk azokat, amik a leginkább izgatják a fantáziáját és azoknak fusson neki. Így is izgalmas nap elé néz, pláne, ha másokat is bevon tervei megvalósításába. Azért érdemes lenne átgondolnia, hogy nem felejtkezik-e meg valami fontos dologról a nagy szórakozás közepette.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ellenállhatatlan vágyat érez aziránt, hogy átalakítsa otthonát. Mielőtt ezzel váratlanul meglepné szeretteit, kérje ki a véleményüket. Ne féljen attól, hogy elkaszálják az ötletét, de sértődés lehet annak a vége, ha meglepetésszerűen varázsol át dolgokat. Ellenben még az is lehet, hogy segítenének Önnek, mert nekik is kedvük támadna hozzá. Csináljon családi programot a lakásátalakításból!





