Napi horoszkóp - 2019. február 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem ártana elővigyázatosnak lennie, ha túl sok vasat tart a tűzben. Kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha túl vállalja magát, nem tud időre teljesíteni, vagy ha nem figyel eléggé egyikre-másikra, mert megoszlik a figyelme. Nem lenne szerencsés dolog, ha emiatt kellene nagyobb pénzösszegtől elesnie vagy más kellemetlen helyzetbe kerülne, és esetleg felelőssége vonnák. Inkább Ön szelektáljon, mintsem elvegyék a lehetőségeit!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem árt, ha odafigyel, mert túl sok egymásnak ellentmondó információt kaphat. Ne hallgasson másra, az a legjobb, amit saját maga nyomoz ki. Vegye a fáradtságot és járjon a dolgok végére, ha fontos magának, máskülönben két szék közé eshet, de legalábbis pórul járhat. Ugyanakkor előbb azt is le kellene rendeznie magával, hogy készen áll-e szembenézni az igazsággal.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kerülje, hogy túlzottan nyers legyen másokkal. Nem magával az őszinteséggel bántja meg őket, hanem azzal, ahogy előadja magát. Nem hiszi, de komoly fájdalmat okozhat másoknak azzal, hogy rájuk olvassa a valós vagy vélt igazságot a véleményével együtt. Ne lepődjön meg azon, ha emiatt ma összeveszik másokkal. Értse meg, hogy ezzel nem tesz szívességet nekik. Ez csak arra jó, hogy Ön levezesse a feszültségét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kedvesével teljes lesz az összhang, sikerül tökéletesen kielégíteniük egymás igényeit, testi és lelki szinten egyaránt. A párban élők csak úgy ragyognak, meg is környékezhetik őket, de annyira boldogok, hogy eszükbe sem jutna másra nézni. Még a flörtöléstől is távol tartják magukat, semmivel sem szeretnék megbecsteleníteni a kapcsolatukat. Ugyanakkor az egyedülállók ma új, izgalmas személlyel ismerkedhetnek meg.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Boldogtalan, és nem akarja belátni. Nem akar szembenézni a ténnyel, hogy valami bántja, hogy elégedetlen a szerelmi életével vagy éppen a karrierjével. Addig ne is reménykedjen abban, hogy bármi is javulni fog az életében. Legyen őszinte magával. Nincs abban semmi szégyellni való, hogy a dolgok úgy alakultak. Van lehetősége arra, hogy változtasson, csak vallja be magának, hogy gond van.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ilyen se sűrűn fordul elő Önnek, de szerelemmel van tele a feje, és így nehezére esik dolgozni. Legyen ezzel óvatos, mert figyelmetlensége kellemetlenséget okozhat. Ugyanakkor érdekes felfedezéseket tesz önmagával és a szerelem magára gyakorolt hatásával. Ne legyen mérges magára, amiért így érez, sőt, nagyon jól tesz, hogy hagyja eluralkodni magán. Ne féljen attól, hogy ennek is csalódás lesz a vége.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



A figyelem középpontjába kerül és roppantul élvezi. Jót tesz önbizalmának, hogy elismerik szépségét, tudását, tehetségét. De azért őrizze meg szerénységét, nem lenne bölcs dolog, ha hirtelen elszaladna Önnel a ló, hiszen pont az egyik tulajdonsága, amit nagyra becsülnek Önben, az a szerénység. Ezért ha flörtölni vágyik, mindig legyenek egyértelműek a szándékai, nehogy bárkit is félrevezessen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Óvatosan ígérgessen másoknak, méghozzá azért, mert könnyen előfordulhat, hogy menetközben meggondolja magát és utána kellemetlen lesz az, amikor ki kell magyaráznia magát a kínos szituációból. De ne csak az ígérgetést kerülje, hanem annak lehetőségét is, hogy azonnal döntsön. Ma nem jár jól azzal, ha kapkod, hirtelen felindulásból cselekszik vagy azt hiszi, pár perc elegendő volt ahhoz, hogy mindent átgondoljon.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Legyenek mára tervei! Nem szerencsés, ha csak úgy neki áll a feladatai elvégzésének, mert könnyen megeshet, hogy több dologba is belekezd, de egyikkel sem végez vagy pedig túlságosan felületes munkát végez, aminek utána kellemetlen következményei lehetnek. Éppen ezért kerülje el a lehetséges bajt és haladjon előre fontossági sorrend szerint. Ne kapkodjon, végezze nyugodtan a feladatait.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Akármibe is kezd ma, azt gyorsan és eredményesen végzi el. Szinte semmilyen akadállyal nem fog találkozni. Kényelmesen és mégis folyamatosan készül el egyik majd a másik a feladatával. Egész nap nyugodt és kiegyensúlyozott lesz, nem esik nehezére elcsevegnie kollégáival. Este arra is marad ideje és energiája, hogy romantikázzon a kedvesével vagy akár elmenjenek valahova. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Nehézségekre kell számítania a munkahelyén. Talán azért, mert alapvetően is problémás feladattal találja szembe magát. Rosszabbik esetben a kollégái vagy felettesei igyekszenek megnehezíteni a helyzetét és már-már lehetetlennek tűnő kihívások elé állítani. Fontos, hogy megőrizze nyugalmát és pozitív kihívásként tekintsen rá, mint aki készen áll a fejlődésre, a tanulásra, így könnyebben végezheti el a feladatát. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Veszélybe kerülhetnek a munkahelyi szerelmek. Meglehet, hogy azért, mert lebuknak és kitudódik a kapcsolat. Ám az sem kizárt, hogy egymás szándékos vagy akaratlan féltékennyé tevése teszi tönkre a kapcsolatot. Vagyis ha fontos Önnek a partnere, akkor tegyen arról, hogy akár titokban, akár biztonságban tudja a kapcsolatukat. Illetve ne felejtse el, hogy a munkahelyén, a munka legyen az első feladata. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc