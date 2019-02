Napi horoszkóp - 2019. február 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kimondottan jó kedvűen végzi ma a munkáját és a feladatait. Ismét talált benne örömöt és úgy látja, nincs messze a várva várt siker. Annyira rózsás hangulatában van, hogy kedélyesen elcseveg a kollégáival is, azokkal is, akiket nem kedvel túlságosan és önként és dalolva besegít azoknak, akik kérik, vagy látja, hogy elakadtak. Egyik pillanatról a másik szövődhetnek barátságok.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Környezete őszinteséget vár Öntől. Talán egész konkrétan ma valaki kikérheti legőszintébb véleményét, de Ön tudja, mivel járna, ha megtenné. Hazudni sem akar, viszont azt sem szeretné, ha megharagudnának magára, márpedig ismeri szeretteit, biztosan elkönyvelheti a sértettséget. Próbálja meg előrevetíteni, de mindenképpen legyen őszinte az illetővel, akármilyen következménnyel is járjon.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Több váratlan helyzet is adódhat, és úgy érzi, nem képes elviselni ennyi mindent és megbirkózni velük. Márpedig hiszi vagy sem, de képes rá, csak le kellene higgadnia. Gondoljon arra, mit tanácsolna másnak. Vegye elő gyakorlatias, racionális énjét. Sikerül megoldania a felmerülő problémákat, ha Ön is úgy akarja és elhiszi, hogy képes rá. Felejtse el a kudarcot és csak a győzelemre koncentráljon!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Többen is felajánlják Önnek a segítségüket, de Ön túl makacs és büszke ahhoz, hogy elfogadja, pedig már valóban nem tudja hol áll a feje. Ráadásul egyre feszültebb és kezd kikészülni a túl sok teher alatt. Érdemes lenne megfontolnia, hogy mégiscsak kér valami segítséget, ezt kívánja a testi és lelki egészsége egyaránt. Gondoljon arra, hogy idővel majd visszaadja a szívességet.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kellemes élményekben, akár kalandokban lehet része, ha nem ijed meg a kihívásoktól vagy éppen a lehetőségektől. Merjen igent mondani az újdonságokra, még akkor is, ha elsőre unalmasnak vagy bizarrnak tűnik. Mostanában túl óvatos volt, túl sokszor mondott nemet, de ideje lenne ismét kicsit élnie. Új ajtók nyílhatnak meg Ön előtt, amik hosszú távon is izgalmakkal látná el.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Abban reménykedik, ha ma végre választ kap valamivel kapcsolatban, de sajnos megeshet, hogy ma sem kapja meg. Ne keseredjen el, hanem legyen türelemmel. Ha nem ma, akkor holnap. De semmiképpen se siettesse azt, akitől a választ várja. Hogyha úgy érzi, addig cselekedni, haladni sem tud, akkor addig foglalja le magát olyan dologgal, amivel tud, csak ne rágódjon egész nap a kérdésen.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma csak a saját feje után megy, és nem gondol bele cselekedeteibe, nem hallgat senkire, pedig napközben többen is igyekszenek Önt figyelmeztetni, óva inteni attól, hogy meggondolatlanságot csináljon. Ám Ön hisz abban, hogy jó az, amit csinál, és hogy minden rendben lesz. Még nem késő változtatnia tervein, és odafigyelni a viselkedésére. Máskülönben nyers modorával vagy azzal, hogy átgázol másokon, ellenségeket szerezhet.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egy régi ismerősével való találkozás felkavarja érzelmeit. Nem feltétlenül szerelmi szinten, hogy esetleg ismét beleszeret az illetőbe, vagy feltép a régi sebeket. Oly módon is megzavarhatja lelki nyugalmát, hogy akaratlanul is összehasonlítja életüket és arra jut, hogy az illető sokkal előrébb van, mint Ön és szerencsésebb is. Úgy érezheti, hogy hozzá képest, Ön még nem tart sehol.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Élete több területén is sikert könyvelhet el. Amennyiben üzlettel foglalkozik, számíthat a sikeres üzletkötésre. Munkahelyén ugyancsak elismerik képességeit és akár még pénzjutalomban is részesülhet. Az egyedülállóknak érdemes ma randizniuk, mert kellemes élményben lehet részük. A párban élők is pozitív fordulatra számíthatnak, hiszen kedvesük valóra válthatja egy vágyukat!

BAK: (december 22 - január 20.)



Konfliktusba keveredhet, mert úgy érzi, igazságtalanul vádolják meg, illetve kritizálják. Könnyen elveszítheti a fejét és dühbe gurulhat, vagy pedig összetörhet. Fontos, hogy őrizze meg nyugalmát és higgadtan, diplomatikusan beszéljen a problémáról, úgy sikerülhet megoldaniuk a felmerült problémát és akár az igazát is bizonyíthatja. Legyen Ön az, aki kezdeményezi azt, hogy tisztába tegyék a dolgokat.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Le kellene fektetnie az alapokat a kedvesével, akár mondhatni újra, amennyiben, tartós kapcsolatról van szó, ugyanis folyton megkérdőjelezik egymás tettét és az derülhet ki, hogy másképp értelmeznek dolgokat, ezért is van manapság annyi veszekedés, féltékenykedés Önök között. Ezen könnyen segíthetnek, ha leülnek megbeszélni, hogy kinek, mi fér bele a kapcsolatba.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ne keseredjen el, ha azt veszi észre, hogy egyes személyek távoznak az életéből vagy bizonyos dolgok véget érnek. A sors akarja így, hogy elengedje azokat a személyeket, akik hátráltatják Önt. Ezért is zár el maga elől bizonyos utakat, hogy a megfelelő irányba terelje magát. Viszont, amit a sors elvesz, azt vissza is adja, legfeljebb egy másik formában, ezért legyen türelemmel.

