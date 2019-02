Napi horoszkóp - 2019. február 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Kifejezetten fogékonynak érzi magát arra, hogy új kapcsolat építsen ki, és hogy megújítsa a jelenlegi viszonyait. Jól is teszi, ha nyitottan áll a világhoz, mert a megváratlanabb helyeken ismerkedhet, akár új barátot vagy éppen partnert szerezve. Ha pedig komolyan szeretné helyrehozni a kapcsolatait, akkor beszéljen vágyáról a szeretteivel is. Ám ehhez őszintének kell lennie önmagával és velük is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne hagyja, hogy mások korlátozzák az önkifejezésben. Számolnia kellene azzal, hogy csak azért kritizálják, mert valójában irigyek, féltékenyek Önre, a megjelenésére, a sikereire vagy a személyiségére. Bátran mutassa meg önmagát és dolgozzon tovább azon, hogy még egyedibb legyen és pozitívabban gondolkodjon. Ne legyen kishitű és ne akarjon mindenáron megfelelni másoknak!

IKREK: (május 21 - június 21.)

Gondolatai a jövője körül forognak. Tart attól, hogy mi lesz később, hogy sikerül-e anyagilag egyenesbe jönnie, megmarad-e egyáltalán az állása. Ám kétségbeesés helyett vizsgálja meg, milyen lehetőségei vannak. Ha úgy érzi, még tudna javítani helyzetén, hát tegye meg, vagy akár kérjen hozzá segítséget. De azzal nem lesz előrébb, ha folyamatosan stresszben él. Tanuljon meg jobban bízni magában és döntéseiben. Heti horoszkóp





RÁK: (június 22 - július 22.)

Szívesen veszi le ma mások válláról a terhet. Ez igazán rendes Öntől, de azért gondoljon bele abba, hogy valóban belefér-e az idejébe és van-e rá elég energiája, nehogy az derüljön ki, hogy túlvállalja magát. Az sem lenne szerencsés, ha valójában csak így akarna elmenekülni a saját gondjainak megoldása elől, hogy igyekszik mások problémáját megoldani, mert így csak árthat magának. Tehát csak annyira legyen jótékony, amennyire tényleg belefér! Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Egyik szerettének ma nagy szüksége lenne a támogatására. Ám a helyzet az, hogy Önnek is el kellene a megerősítés, mert olyan helyzetben találja magát, ami elbizonytalanítja és aggodalomra adhat okot. Talán pont ezzel tesz jót magának és egyben az illetőnek is, ha egymás gondjaira koncentrálnak. Azon kívül, hogy megnyugodhatnak, még értékes tanácsot is adhatnak a másiknak. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Végre nyugodt és kiegyensúlyozott napja lesz. Nem kell hajtania, mindent lazán és könnyedén végez el. Arra is marad ideje, hogy magával foglalkozzon és kedvteléseivel. Úgyis rég foglalkozott már egyik kedves passziójával. Ne vegye rossz néven, ha mások esetleg megszólják, vagy csípős megjegyzést tesznek, csak irigyek, amiért jól osztotta be idejét vagy amiért szerencsésen alakult a napja. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Nem érdemes a gyors sikerre utaznia. Most csak akkor érhet célt vagy tartós sikert, ha türelmesen kivárja a megfelelő időt és lehetőséget. Ha pedig eljön az idő, adja önmagát és a kreativitására támaszkodjon. Addig is terelje el a figyelmét, hogy ne ezen kattogjon, hiszen sok egyéb más dolog is van, amivel foglalkoznia kellene. De ha nincs is kedve más kötelezettséghez, legalább régi barátaival fusson össze. Heti horoszkóp





Lehetne kicsit óvatosabb, mert túl magabiztosan és gyorsan törtet előre céljai megvalósítása felé és nem gondolná magáról, pedig figyelmetlen lehet és súlyos hibát véthet. Ha nem szeretne kellemetlen helyzetbe kerülni és esetleg elveszíteni mostani előnyét, akkor lassítson le kicsit. Gondolja át, mire is készül és számoljon a lehetséges következményekkel. Vigyázzon, hogy olyannak lássa a dolgokat, amilyenek és ne olyannak, amilyennek szeretné.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Szép dolog a hit és az optimizmus, de ne csak várjon arra, hogy valami jó dolog történjen Önnel, vagy derült égből érkezik a segítség. Bármit is szeretne elérni, azért tennie is kell. Ne kételkedjen folyamatosan magában, a képességeiben vagy abban, hogy jó úton jár-e, mert akkor sosem fog elindulni. Merjen belevágni az ismeretlenbe és majd menet közben korrigál. Ha ez megnyugtatja, akkor tudja meg, hogy a csillagok támogatják a következő napokban.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma olyan napja van, amikor szíve szerint hagyna mindent a csudába. Úgy érzi, feleslegesen küzd, mert úgysem jár sikerrel. Mindig történik valami kellemetlenség, bosszúság, ami megakadályozza abban, hogy elérje, amit szeretne. Tekintsenek ezekre apró kis leckékre, amiket útközben elsajátít, és amikre szüksége lehet ahhoz, hogy célba érjen. Valójában mindettől még nagyon is halad előre.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ritkán hagyják cserben intuíció, de ma bizony ez bekövetkezhet. Éppen ezért ma inkább hallgasson a józan eszére, mások bölcs intelmeire, de minimum kétszer is gondolja mit és mond és tesz. Még idejében felfedezheti a hibát, vagy a magára leselkedő kellemetlenséget. Ha pedig egyedülálló, figyeljen arra, hogy ne erőltessen egyetlen kapcsolatot sem, csak azért, hogy ne legyen egyedül.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Kivételes lehetőséget kaphat a munkahelyén. Nem is gondolta volna, hogy összejöhet, és látja, mégiscsak Önre mosolyog a szerencse. Fogadja el és merje megmutatni tehetségét, tudását, ne fogja vissza magát. Végre kiélheti kreativitását! Legyen ma olyan jó, hogy megünnepli sikerét és meglepi magát valamivel. Nemcsak a gyerekek érdemelnek jutalmat, ha jól teljesítenek!

HALAK: (február 19 - március 20.)



