Napi horoszkóp - 2019. február 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.02.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Érdemes lehet ma fizetésemelését, vagy előléptetésért folyamodnia, mert minden esélye megvan arra, hogy meg is kapja. Ma a szerencse Ön mellé pártol és sikert érhet el üzlet, anyagiak vagy éppenséggel karrier szintjén. Ha vállalkozó, akkor pedig lépéseket tehet annak érdekében, hogy rövid időn belül felvirágoztassa üzletét. Használja ki a szerencse áradását és gondoskodjon a jövőjéről!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Fontos döntéseket kell ma meghoznia, amik hatással lehetnek a kapcsolatára vagy a jövőjére. Az lenne a legjobb, ha nem teljesen egyedül hozná meg őket vagy kikérné szerettei, kedvese véleményét is, ugyanis mások olyanra világíthatnak rá, amire esetleg Ön nem gondol. Ám annyi bizonyos, hogy a héten meghozott döntései hosszú távra szólnak, nem árt ezzel számolnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Eljött az ideje annak, hogy lezárjon bizonyos dolgokat, elengedjen egyes kapcsolatokat. Vagyis egyes kapcsolatok véget érnek, míg mások elkezdődnek. Gondolja át, mik azok a dolgok, amik nem szolgálják, amiket el kellene engednie, mert csak visszatartják. Belátja, hogy rengeteget kell változnia Önnek is, de legalább optimistán tekint magára és a jövőjére. Ha pedig valami ma nem jön össze, nem törik össze, hanem készen áll újra megpróbálni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Legyen óvatos azzal, ha túl sok vasat tart a tűzben. Nemcsak kapcsolati szinten, hanem akár munka terén. Egyik pillanatról a másikra megváltozhat a helyzete és még az is lehet, hogy hirtelen két szék közé esik. Jobban tenné, ha szelektálna még azelőtt, hogy a sors kényszerítené rá. Így lenne fair mindenki mással szemben is. Ne féljen attól, hogy esetleg rosszul dönt, bízzon magában!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma kellemes élményben lehet része barátai vagy kollégái révén. Főleg akkor, ha nem olyan mufurc, hogy nemet mond a lehetőségre. Önnek is jár a szórakozás. Mostanában túl komolyan vesz mindent. Nem baj, hogy felelősségteljes és betartja a saját szabályait, de ettől még engedje magának, hogy néha előbújjon magából a belső gyermek és szórakozzon, éljen, másképp le fog maradni az életről.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma valaki keresztülhúzza a számításait és felborítja a napját. Ne essen kétségbe, de ne is a bosszú legyen az első gondolata. Mentse, ami menthető és próbáljon megbocsátani az illetőnek, pláne akkor, ha tényleg nem tehetnek arról, ami történt. De ha szándékosan is babrálnak ki Önnel, akkor fejtse ki álláspontját a történtekről, de ne hagyja, hogy elragadják az érzelmei, mert akkor csak tovább tetézheti a bajt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nem baj, hogy Ön mást akar, mint a kedvese. Abból lehet a probléma, ha ezt nem sikerül megfelelően tálalnia. Utasítsa vissza finoman, magyarázza el neki, miért más a véleménye, hátha elengedi a dolgot. Legyen türelmes vele és megértő. A megoldásra törekedjen, nem pedig arra, hogy mindenáron győzzön és az Ön akarata szerint legyen. Az egyedülállók pedig finoman utasítsák vissza, akivel esetleg nem szeretnének kapcsolatba kerülni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Meglehetősen szélsőségesen viselkedik. Az egyik pillanatban még nagy a szerelem, a következőben már gyűlölködik és veszekszik. Hasonló mehet végbe a munkahelyén, ahol egyik pillanatban kedves, a humoránál van, míg következőben mindenkit elhajt a fenébe és kicsit sem érti a viccet. Ne lepődjön meg, ha egyesek messzire elkerülik, míg megint mások harcba szállnak és összevesznek magával.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Úgy érzi, hogy az élete nem áll másból, mint áldozathozatalból és megalkuvásból. Ön szerint a kapcsolatában is mindig Ön fúj visszavonulót konfliktus esetén, mindig az van, amit a kedvese akar és a munkahelyén is folyton csak szenved. Talán ideje lenne átgondolnia, mit csinál rosszul és mit tehetne azért, hogy a dolgok megváltozzanak. Ám ehhez nagy adag bátorságra is szüksége lesz!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma lehangolt lesz, mert túlságosan nyugodt, eseménytelen napja lesz. Nem várhatóak kihívások, jóformán semmilyen izgalommal nem számolhat. Keresni kezdi a munkát, a lehetőséget, hogy valamilyen eredményt érjen el. Ahelyett, hogy egész nap ezen görcsölne, engedje el és élvezze a pihenést, a békés napot. Máskor úgyis az lesz a baja, hogy egy percnyi ideje sincs önmagára. Tessék, ma legalább van!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ha azt érzi, hogy párja fojtogatja a szerelmével vagy elvárásaival, akkor tegye szóvá és ne arra várjon, hogy észreveszi magát és abbahagyja. Persze finoman adja a tudtára, de csodavárás helyett, inkább adjon hangot gondolatainak. A munkahelyén kellemetlen kritikával illethetik, ami megrendítheti a magába vetett hitét. Ne túlozza el a dolgokat, inkább tekintsen rá úgy, mint lehetőségre, legalább tudja, min kellene változtatnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Maximálisan boldog. Elégedett az életével, a kapcsolatával, a szakmai sikereivel. Minél boldogabb, annál több örömteli dolog éri. Ma is újabb sikert könyvelhet el, szeretteitől és barátaitól egyre több dicséretet és pozitív visszacsatolást kap. Ugyanakkor titokban attól fél, hogy mindez bármikor véget érhet és boldogtalan lehet, ez pedig beárnyékolhatja a napjait. Engedje el félelmét és úgy legalább biztos nem vonzza be!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc