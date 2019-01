Napi horoszkóp - 2019. február 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

KOS: (március 21 - április 20.)



Öntől kissé szokatlan, de ma mégis magába fordul és alig akar a környezetéhez szólni. A legszívesebben egyedül lenne egész nap. Azért is lehet rossz a kedve, mert nem jött össze valami, amiben nagyon bízott és ez mélyen megrendítette. Kételkedik a képességeiben, a tudásában, az jár a fejében, hogy talán mégsem olyan intelligens, tehetséges, mint hitte. De ne egy kudarcélmény alapján ítélje meg saját magát!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Olyan változások kezdenek el végbe menni az életében, ami felett nincs hatalma. Ezért ne is erőlködjön, hanem lássa be, hogy nem tudja megakadályozni, sem pedig megmásítani az eseményeket. Hagyja, hogy egyesekkel véget érjen a kapcsolata, másokkal elkezdődjön. Engedje el azon dolgokat, amik nem szolgálják és eressze be az újdonságokat is. Legyen nyitott és fogja be a történéseket.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Végre hangos szóval vagy akár más egyéb jutalom formájában, de elismerik teljesítményét, tehetségét a munkahelyén. Ráadásul egyre több lehetősége van arra, hogy pozitív irányba mozdítsa el anyagi helyzetét, hogy még sikeresebb legyen a szakmájában, de azért alaposan fontolja meg, hogy még mennyi lehetőséget, munkát szeretne vállalni. Ne essen túlzásokba, tudja hol van a saját határa!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Valaki csalódást, fájdalmat okozott Önnek, méghozzá olyan, akitől a legkevésbé várta volna ez teljesen sokkolja. Egész nap l szomorú lesz és szíve szerint elbújna a világ elől. Ám ne essen abba a hibába, hogy általánosítani kezdi embereket, hogy mindenki más olyan ?gonosz?. Meglehet, hogy valóban félreismerte az illetőt, de azt se zárja ki, hogy egy kicsit eltúlozza a dolgot, sőt, talán megérdemelte azt, amit. Érdemes önvizsgálatot tartania!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Olyan híreket halhat, amik elsőre elbizonytalanítják és aggodalmat ébresztenek Önben, ám rövid időn belül kiderülhet, hogy jól is elsülhet a dolog és kedvező lehet Önre nézve. Éppen ezért járja körbe alaposan és találja meg a pozitívumait! Viszont legyen résen, mert más dolgok meg elkezdtek kicsúszni a kezei közül. Ne csapja be magát, hanem vegye észre, ha valami nem működik vagy nem tud uralkodni felette és segítségre lenne szüksége.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ahelyett, hogy panaszkodna és sajnáltatná magát, inkább vegye kezébe az irányítást. Azon se csodálkozzon, ha egyes szerettei kezdenek besokallni az örökös panaszáradatától, már csak azért is, mert Ön meg egyáltalán nem érdeklődik felőlük, pedig talán nekik még nagyobb gondjaik vannak. Ideje lenne változtatnia. Ne arra várjon, hogy valaki majd megmondja, mit tegyen, mert most csak magára számíthat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Az álmodozás most meggátolja a fejlődésben, mert hajlamos hamis illúziókba ringatnia magát vagy pedig egyszerűen túl sokat álmodozik, ám nem hajlandó cselekedni. Ébredjen fel és ne csak álmodozás szintjén éljen, hanem valósítsa meg vágyait, legalábbis azokat, amiket meglehet. Ami a kapcsolatait vagy anyagi helyzetét illeti, ott ne szépítsen, hanem nézzen szembe a valósággal és ha kell, kérjen segítséget!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Jól gondolja meg, hogy bánik a szeretteivel, mert visszaüthet. Vagyis ha figyelmetlen, érdektelen vagy éppenséggel túl szigorú velük szemben, akkor ne számítson arra, hogy mikor Önnek lesz szüksége rájuk, rohanni fognak magához. Annyira magára haragíthatja őket, hogy fel sem tűnik majd Önnek. Legyen velük megértő, szeretetteljes és egyáltalán figyeljen oda rájuk, ne hanyagolja el őket.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Már kezdett reménykedni abban, hogy sínen van és rendbe jönnek a dolgok Ön körül, de olyan híreket hallhat, amik az ellenkezőjét engedik sejtetni. Ez még ne vegye el a kedvét semmitől és ne is adja fel a küzdelmet. Inkább gondolja át milyen egyéb lehetőségei vannak és ha kell, kérjen mielőbb segítséget. Mert ha most feladja, akkor rövidesen a káosszal találja szembe magát.

BAK: (december 22 - január 20.)



Kedvese túlzottan aggódik Önért, de Önt már inkább bosszantja a sok jó tanács és intelem. Ne feledje el, hogy párja nem kioktatni akarja, és nem az is idegeire menni, csak aggódik az Ön testi és lelki épségéért. Különben is, van, amiben érdemes lenne rá hallgatnia, mert sokszor tényleg felelőtlen vagy éppen könnyelmű, ám Ön hajlamos másokról rosszat feltételezni és ezért gondolja, hogy párja együgyűnek nézi.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Olyan érzése van, hogy nem ott tart, ahol lennie kellene vagy pedig nem azzal van, akivel lennie kellene. Bizonytalan a helyzetét illetően. Ezen csak egy alapos önvizsgálat segíthet és némi idő, mert most érzékeny, nem látja tisztán a helyzetét. Ám ha néhány nap elteltével is ugyanígy látja a dolgokat, akkor érdemes lenne kedvesével beszélnie az aggályairól vagy a bizalmasához fordulni a lelki gondjaival.

HALAK: (február 19 - március 20.)



A legváratlanabb pillanatban vagy éppen személytől érkezhet a segítség. Már azt hinné, nem tud valamit megoldani vagy bajba kerül, de pont akkor fog érkezni a csoda. Legyen hálás érte és mindenképpen tanuljon az esetből, mert az Ön figyelmetlensége és könnyelműsége juttatta abba a helyzetbe, amibe. Érdemes lenne elgondolkodnia a jövőjén, mert hamarosan jelentős változások mennek majd végbe az életében és nem árt felkészülnie.

