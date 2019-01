Napi horoszkóp - 2019. január 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Óvatosan játsszon igazságosztó szerepet. Lehet, hogy jó emberismerő és belelát mások fejébe, hogy éppen mi zajlódik le bennük, de nem biztos, hogy az Ön tisztje ezt szóvá tenni, rájuk olvasni hibáikat, félelmeiket. Ne lepődjön meg, ha hála helyett inkább haragot kap tőlük. Arról nem is szólva, hogy villámgyorsan Ön is górcső alá kerülhet és nem biztos, hogy fel van készülve arra, amit másoktól hallhat magáról.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Elege van az állóvízből, hogy semmi sem történik Önnel vagy csak az nem, amire vágyna. Tegyen bátran lépéseket annak érdekében, hogy felkavarja az álló vizet, de semmiképpen se erőszakosan, sem pedig hirtelen. Gondolja át a terveit és csak azután cselekedjen. Kerülje azt, hogy kapcsolatokat szakítson meg vagy egyik napról a másik állást váltson, mert a hirtelen ötleteit később megbánthatja.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma megvalósulhat egy régi álma. Nem kell mást tennie, mint igent mondania rá és kinyújtania érte a kezét. Ne legyen kishitű, büszke pedig pláne, egyszerűen fogadja el és örüljön neki. Mostanában sokat aggódik a szerelmi élete miatt, amin csak úgy tud segíteni, ha őszinte a kedvesével és megosztja vele a félelmeit. Szánja ezt a napot a pihenésre, jót tenne Önnek, ha kicsit többet törődne testi-lelki szükségleteivel.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Van valami, amire régóta vágyik, de mindig csak halogatja. Talán egy utazás, vagy a továbbtanulás gondolata foglalkoztatja, vagy csak megszeretne magának venni valamit. Legyen olyan jó önmagával szemben, hogy megadja magának azt, amire vágyik. Ne mindig csak másoknak akarjon örömöt szerezni, gondoljon a sajátjára is, ami ugyanolyan fontos. Nincs abban semmi szégyenletes vagy kivetnivaló, hogy önmagát is boldoggá teszi.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Sokszor túl kemény a szeretteivel szemben. Túl sok mindent vár el tőlük és még szigorú is. Elhiheti, ahogy Önnek jól esik a dicséret meg az elismerés, úgy nekik is. Nem ártana néha többet dicsérnie őket, ami által megnyugodnának, hogy nem haragszik rájuk, elégedett velük és ezáltal a kapcsolatuk is rengeteget javulna. Próbálja ki, és emelje ki pozitív tetteiket, tulajdonságaikat és rá fog csodálkozni az eredményre!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szánjon ma időt barátaira. Természetesen ma is kitudna találni valamit, miért nem ér rá, milyen más, fontosabb dolga van, de ne tegye. Önre is ráférne egy kis kikapcsolódás, és barátai nemcsak jó kedvre derítenék, de még értékes tanácsokkal, bölcsességekkel is ellátnák magát. Sőt, egyenesen ráébredhet arra, hogy igenis szüksége van a barátaira és hogy nem szabadott volna őket ilyen sokáig elhanyagolni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma a végére jár azoknak a feladatoknak, amiket eddig halogatott. A régóta húzódó takarítás, lomtalanítás. barkácsolás végre ki lesz pipálva. Mindjárt jobban is érzi majd magát és rájön az ilyesfajta cselekvések mágikus, felszabadító erejére, hogy sokkal felszabadultabbnak érzi magát, mint akiről láthatatlan terhek zuhantak le. Ez már csak így működik, ezért legközelebb ne húzza-halassza olyan sokáig a kötelezettségeit.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ha partit ad a barátainak vagy megvendégeli a családot, ne essen abba a hibába, hogy azt hiszi, Ön csak tökéleteset képes alkotni vagy hogy amit mond, tesz, az mind úgy jó, ahogy van, mert kellemetlen meglepetés érheti. Hajlamos elbízni magát és ennek bizony meg lehet a böjtje. A tanulság többek között az, hogy ne mindig a tökéletességre törekedjen, és hogy még Önnek is van hová fejlődnie.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Bármilyen célt is tűzött ki magának a nappal kapcsolatban, azt sikeresen meg is valósítja, legyen szó házimunkáról, bevásárlásról, találkozókról, bármiről. Nap végére egészen elégedett lesz magával, hiszen egy sikeres, örömökben gazdag napot tudhat a magáénak. Igaz, a nap egy szempillantás alatt véget ér, hiszen annyi mindenben lesz része és olyan jól érzi majd magát, de jól eső szomorúságot érez majd a szívében.





BAK: (december 22 - január 20.)

Ma legyen nyugodtan ismét gyermek! Ön is megérdemel egy teljes napot, amikor azt csinálja, amit szeret. Lazít, játszik, szórakozik, amikor egésznap a hobbijának él vagy bolondozik a szeretteivel. Ne mindig arra törekedjen, hogy hasznos legyen vagy, hogy mindenáron másoknak segítsen. Olykor iktasson be magának egy-egy ilyen bolondos napot, mert nemcsak magának, hanem szeretteinek is jót tenne.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Más az, amire vágyik és megint más az, amit tesz is. Pedig a kettő nem összeegyeztethetetlen. Nem kell lemondania valamiről azért, mert csak a kötelezettség számít vagy az, hogy másoknak örömöt szerezzen. Kössön kompromisszumot magával is, hogy nem csak ma, de a mindennapokban is törekedni fog arra, hogy a feladatai ellátása vagy mások boldogítása mellett meglegyen az Ön öröme is.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Vigyázzon, mert ha túlságosan elveszik a részletekben, sosem ér feladatai végére és akkor pillanatok alatt tovaszáll a szabadnap. Éppen ezért annyi időt töltsön a feladatai elvégzésével vagy az olyan dolgokkal, amik nem éppen a szíve csücskei, amennyi szükséges, utána jusson ideje a pihenésre, önmagára és a kedvteléseire is. Ne most akarjon mindent tökélyre vinni, nem baj, ha marad némi kívánnivaló maga után.





