Napi horoszkóp - 2019. január 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Szerelemmel van tele a feje. Talán azért, mert új kedvese van, vagy egyszerűen fellángoltak az érzései a kedvesével szemben. Ma szokatlan dolgokat tapasztalhatnak meg a környezetében élők, hiszen sokkal kedvesebb, mosolygósabb lesz, nem húzza fel magát olyan dolgokon, amiken máskor igen. Kedvesét is sikerül lenyűgöznie elbájoló természetével. Úgy tűnik, a szerelem csodát tesz Önnel!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma valahogy magányosnak érzi magát. Úgy érzi, senki sem érti meg igazán. Valahol pedig attól tart, hogy a kedvese sem szereti úgy, mint régen. Nem ártana kiderítenie, hogy mindez csak Ön félelme, vagy pedig alapja is van a gondolatainak. Nincs kizárva, hogy igazából magában van a baj és a belső szomorúságát vetíti ki másokra. Rázza fel magát ebből az állapotból, mielőtt teljesen depresszióba esik.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem ártana összeszednie magát, ha szeretné megoldani a magánéleti problémáit. Érthető, hogy rossz hangulatban van miattuk, csakhogy a kesergés nem segít magán. Éppen ezért legyen erős és kérjen segítséget, vagy járjon utána, milyen lehetőségei vannak, de ne hagyja annyiban a dolgot. Magától semmit sem fog megoldódni. Viszont megnyugodhat, hamarosan elvonulnak a sötét fellegek a feje fölül, de ahhoz Önre is szükség van!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem érdemes összevesznie kedvesével a pénz miatt. Attól még nem oldódnak meg a gondjaik. Most különösen össze kellene tartaniuk és támogatniuk egymást, nem pedig civakodni. Mindegy kinek van igaza, vagy ki a hibás, csak az a fontos, hogy rendezzék a gondokat. Ahhoz pedig türelemre, kompromisszumokra van szükség és egyáltalán arra, hogy tegyenek valami érdemlegeset.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Van valaki a környezetében, aki egyre sikeresebb. Nem érti, miért vele történnek a jó dolgok, miért neki jön össze minden, mikor maga keményebben küzd, talán valóban képzettebb és okosabb is. Felesleges ezen rágódnia és ne irigyelje másnak a szerencséjét, hiszen sokszor magának sincs oka panaszkodni. Inkább gratuláljon neki és ne görcsöljön annyira azért, hogy összehozzon bizonyos dolgokat, mert azzal csak akadályt hoz létre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Fájdalmas felismerésben lesz része. Egy ismerőse vagy szerette olyat mondhat Önnek, ami a szívébe talál és tudja, hogy igaz. Nem akarta megbántani, csak éppenséggel mivel másképp nem volt hajlandó tudomásul venni azt, amit, ezért az illető úgy érezte, csak így hívhatja fel a figyelmét, illetve nyithatja fel a szemét. Semmiképpen se meneküljön az igazság elől, de ne is törjön össze, hanem tekintsen rá leckeként!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Kipattanhat a fejéből egy ötlet, amit azonnal meg akar valósítani. Ám nem kedvez ez a nap a gyors megvalósulásoknak. Éppen ezért akármilyen nehéz is legyen, fogadja el, hogy ma csak az ötlet születik meg, a megvalósulásra pedig várnia kell. Legyen türelemmel és tervezzen, nézzen szét, milyen lehetőségei vannak, de semmit se erőltessen, mert annál inkább akadályokba fog ütközni.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Valamivel kapcsolatban azt hitte egyszerű lesz, könnyen, gyorsan megtudja oldani, de sajnos az ellenkezője igazolódik be. Ez ne vegye el a kedvét tőle, egyszerűen csak a nehezebb úton oldhatja meg, érheti el a célját. Így legalább a siker is édesebb lesz, hiszen tudni fogja, milyen áron ért célba és mások számára is nyilvánvaló lesz. Tehát ne is fontolgassa, hogy mással oldatja meg problémát.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Megszállja az ihlet. Ha alkotó, kreatív tevékenységet űz, akkor ennek különösen fog örülni, de minden más esetben is hasznára válik, ugyanis megvilágosodik Ön előtt, hogy mit kell tennie, mi az, aminek köszönhetően célt érhet, vagy egyáltalán fény derül arra, mire vágyik igazán. Használja ki, hogy ma sziporkázik, engedje szabadjára elméjét, hadd szárnyaljon, ne fogja vissza magát és másnak se hagyja, hogy visszafogja.

BAK: (december 22 - január 20.)



Legyen ma figyelemmel, mert könnyen félreértheti valakinek a szándékait. Az illető talán tanácsot, szívességet kérne Öntől, és tény és való, nem biztos, hogy elég tisztán fogalmazza meg az elképzeléseit, ráadásul Ön is dekoncentrált lehet, így könnyen megtörténhet a baj és úgy okozhat csalódást valakinek, hogy nem is volt tudatában, mit tesz. Ezért mindig tisztázza le másokkal azt, miben állapodtak meg.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Történhet valami olyan, aminek hatására meginog a magába vetett önbizalma. Hirtelen már nem biztos a céljaiban, a képességeiben és úgy érzi, hogy idáig csak álomvilágban élt. Talán nem teljesen ok nélküli a csalódása és valóban rá kell ébrednie néhány fontos dologra, de ne veszítse el teljesen a magába vetett hitét. Vegye tudomásul, ha valamit rosszul csinál és változtasson rajta!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Meghozott egy döntést, már csak annyi a dolga, hogy kitartson mellett. Lehet, hogy nem tetszik másoknak, de maga ne törődjön velük, hanem álljon ki magáért és a döntéséért. De ebbe maga is beletartozik, vagyis ne hagyja, hogy megszólaljon a kishitű énje. Ne akarja sebtiben visszacsinálni a dolgokat. Nem fogja megbánni a döntését, azt viszont bánná, ha sietve visszavonná.

