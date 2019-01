Napi horoszkóp - 2019. január 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Valaki ma megsérti, vagy már meg is történt korábban a sértés és alig várta a napot, hogy megfizessen neki. Még nem késő megfékeznie magát és döntheti úgy, hogy inkább bölcsen felülemelkedik a történteken és elengedni sérelmét, megbocsát. Máskülönben akár komolyan elfajulhat a dolog. Ha pedig nem képes felülemelkedni a történteken és bosszút áll, utána magára vessen.

Túl sokat aggodalmaskodik és így képtelen élvezni a hétvégét, a szeretteivel töltött perceket. Folyton az anyagi helyzetén meg a karrierén rágódik. Mivel nem tud azonnali megoldást találni a gondjaira, az lenne a legcélszerűbb, ha elengedné a problémáit és legalább a hétvégére félretenné őket. Ha pedig sehogy sem képes megnyugodni, beszéljen a gondjairól, mert szerettei körében vigaszra és talán még segítségre is lelhetne.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma rátörhet magára az őszinteségi roham, ami igazán veszélyes, mert rettentően könnyen megbánthat vele másokat. Sőt, egyeseket kifejezetten direkt próbál megbántani tanító célzattal, mert azt gondolja, másképp nem fogják megtanulni a leckét, ám igazság szerint ez nem az Ön tisztje, hogy eldöntse. Ne legyen szívtelen azokkal, akikkel jóban szeretne lenni, mert később ők is azok lehetnek magával.

Tele van új célokkal és vágyakkal és a legszívesebben már ma megvalósítaná őket. Ám ez a nap nem alkalmas arra, sokkal inkább a pihenésre. Bölcsen tenné, ha ma csak álmodozna, terveket kovácsolna, és olyan dolgokat csinálna, amik jókedvre derítik. Érdemes lenne ma kimozdulniuk otthonról szeretteivel, mert izgalmas élményekben lehetne részük. Még ha nincs is nekik, csináljon kedvet a kiránduláshoz!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma sokakat felbosszanthat azzal, hogy az igazát hangoztatja, és hogy semmi pénzért nem hajlandó változtatni a véleményén vagy azon, amit a fejébe vett. Persze később ki fog derülni, hogy megint Önnek volt igaza, de attól még szeretteit nem bosszantja kevésbé. Néha lehetne velük kicsit megértőbb és finomabban is a tudtukra adhatná a véleményét, az igazát, ne arra törekedjen, hogy látványosan győzedelmeskedjen.

Ha társaságba megy a kedvesével, legyen elővigyázatos, hogy miként viselkedik más férfiakkal. Lehet, hogy tudattalanul flörtölni kezd, vagy egyszerűen csak félreérthetően viselkedik, de párja kiszúrhatja, és kellemetlen helyzetben találhatja magát. Ahelyett, hogy elküldené melegebb éghajlatra, gondolja át, hogy nincs-e véletlenül igaza, ne legyen túl büszke ahhoz, hogy beismerje.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ráébredt arra, hogy megfeledkezett néhány dologról és a hétvégén akarja szélsebesen megoldani, orvosolni őket. Csakhogy minél jobban kapkod, annál jobban távolodik a céljától. Ráadásul rátört magára az ellenállhatatlan vágy, hogy azonnal változtasson az életét és ezek a gyors döntések megint csak akadályokat vagy problémákat szülnek Önnek. Jobban tenné, ha lelassítana, és megfontolt döntéseket hozna.

Rengeteg mindent tervezett be mára, úgyhogy nem sok ideje lesz pihenni. Temérdek elintéznivalója és programja van, szinte egésznap úton lesz és pörögni fog. A legkevésbé sem hasonlít a szombatja egy szabad napra. Ugyanakkor bizonyos dologhal, lehetőséggel kapcsolat ma rettentően lelkes lehet, de fontos, hogy megőrizze racionalitását és higgadt maradjon, akármennyire is ég a láztól.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne keressen kifogásokat arra, miért nem végzi el feladatait. Ne halogassa őket tovább. Bármennyire sincs kedve egyes feladatok elvégzéséhez, ne reménykedjen abban, hogy más elvégzi őket Ön helyett, és álltassa saját magát azzal, hogy nem olyan fontosak, ráérnek, hanem igenis tudja le őket. Minél gyorsabban átesik rajtuk, annál hamarabb foglalkozhat olyan dolgokkal, amikkel igazán szeretne.

Örömteli pillanatok várnak Önre a hétvégén, amit a legnagyobb meghittségben és romantikában tölt el a kedvesével. Ön is érzi, hogy ez egy különleges nap, mikor szinte minden tökéletes körülöttük és Önök között, éppen ezért kell annyira megbecsülnie ezt a napot. De tudja, hogy máskor is lehet részük ilyenben, ez magától is függ. Nem kell különleges alkalom ahhoz, hogy feledhetetlen napot töltsön el párjával.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Már sokadjára történik ez Önnel. Lehetősége lenne megvalósítani egy vágyát, majd az utolsó pillanatban visszakozni kezd és elmenekül. Kifogásokat gyárt, és azzal jön, hogy ráér, nem olyan fontos, majd máskor. Ne féljen attól, hogy mégsem olyan, amilyennek képzelte, vagy csalódást fog okozni saját magának. Inkább vegyen erőt magán és próbálja meg, különben örökre álom marad az álom.

Annyi energiája van, hogy gond nélkül tud két-három ember helyett is dolgozni. A gond az, hogy éppenséggel nincs mit tennie, vagy nem tudja mivel, kivel levezetni az energiáját. Ne adja fel, keressen magának partnert, akivel elmehet kirándulni, szórakozni vagy akár sportolni, esetleg valamilyen kreatív tevékenységet is űzhetnének. Érdemes lenne kihasználni, hogy ennyire buzog Önben a tettvágy.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



