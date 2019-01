Napi horoszkóp - 2019. január 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.01.12

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma egy kissé elbízhatja magát. Úgy érzi, tökéletesen belelát az emberekbe, átlátja a nagy összefüggéseket, mindent tud és fantasztikus megoldásai vannak a problémákra. Meglehet, hogy mindez valóban így van, de az elbizakodottság következtében elpilledhetnek a valódi képességei és emiatt akár óriásit tévedhet ma és kellemetlen helyzetbe hozhatja magát. Ezért ne hagyja, hogy az egója vezérelje.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma egy kissé elbízhatja magát. Úgy érzi, tökéletesen belelát az emberekbe, átlátja a nagy összefüggéseket, mindent tud és fantasztikus megoldásai vannak a problémákra. Meglehet, hogy mindez valóban így van, de az elbizakodottság következtében elpilledhetnek a valódi képességei és emiatt akár óriásit tévedhet ma és kellemetlen helyzetbe hozhatja magát. Ezért ne hagyja, hogy az egója vezérelje.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy kicsit laposnak érezheti a kapcsolatát. Úgy érzi, messzire kerüli Önöket a romantika, a szenvedély, az élmények. Igazság szerint így sem rossz a kapcsolatuk, csak éppen Ön érzi unalmasnak. Inkább becsülje meg ezeket a nyugodt pillanatokat. Ám ha sehogy sem bírja elviselni, akkor szerezzen maguknak élményt, csak ne túl erőszakosan, gondoljon a kedvesére is, aki valószínűleg éppen így érzi jól magát.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem sikerül jól teljesítenie a munkahelyén, mert fáradt, energiátlan. Nem sikerült eleget pihennie mostanában és túlhajszolta magát. Még mindig nem tudja jól beosztani az idejét és az erejét. Ne adja fel, hogy kialakítson magának egy működőképes rutint a mindennapokban. Ellenben ma már legyen magával elnézőbb és szánjon több időt a pihenésre. Ha segítségre van szüksége, inkább kérjen, mintsem némán szenvedjen.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha előrelépésre vágyik, érdemes lenne megmutatnia rátermettségét, tehetségét és szorgalmát a feletteseinek. Lehetősége adódik arra, hogy bizonyítson és ha jól teljesít, elnyerheti a vágyott pozíciót. Nem kell görcsösen akarnia, egyszerűen csak hozza a megszokott formáját, csillogtassa meg tudását, és varázsolja el a környezetét. Minden a kisujjában, úgyhogy igazán nincs miért aggódnia.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma Öntől szokatlan módon álmodozós hangulatban lesz. Talán a jelenlegi vagy éppenséggel a volt kedvesére gondol és miatta nem sikerül ma odafigyelnie a teendőire és lesz egy kissé szétszórt. Legyen magával elnézőbb, hiszen ilyen a szerelem, de azért az utcán figyeljen oda jobban, meg ha autóba ül, hogy legalább olyankor a jelenben legyen! Illetve a munkahelyén sem ártana résen lennie, mert felettesei nem biztos, hogy díjazzák az álmodozást.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Mostanában kissé elhanyagolta az egészségét. Túlhajszolta magát és most szembetalálja magát a kellemetlen tünetekkel. Pedig igazán megnyugodhatna, ugyanis felettesei tisztában vannak értékével, tehetségével, nem kell őket folyamatosan meggyőznie arról, hogy milyen jó munkaerő. Engedje el a görcsös akarást és lassítson le. Vegyen vissza a tempóból és mellette kezdje el kikúrálni magát.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Mostanában kissé fojtogatónak érzi kedvese szerelmét. Teherként éli meg a jelenlétét. Soknak érzi a túláradó figyelmét és szeretetét, emiatt kissé ingerlékenyebb is vele szemben. Kedvese nem tudja mi a valódi gondja és másra gyanakszik. Ha fontos Önnek a kapcsolatuk, legyen vele őszinte. Így még akár azt is elérheti, hogy pozitív irányba változzon a viszonyuk. De ha már szeretne tőle megválni, abban az esetben is legyen vele egyenes és kíméletes.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma az lehet az érzése, hogy mindenki csak bosszantani akarja. Folyton kiszúr valamilyen módon Önnel a környezete. Ha pedig nem a szerettei, kollégái vagy teljesen idegen emberek törnek borsot az orra alá, akkor meg a sors akadályozza és nehezíti meg valamiféleképpen a napját. Ez talán tényleg nem a maga napja. Próbálja meg átvészelni, minimalizálja feladatait és délután az otthona meleg nyugvást hoz majd Önnek.

BAK: (december 22 - január 20.)



Úgy érzi, ideje lenne komolyabbra fordítani a kedvesével való kapcsolatát. Ám ezt nem úgy kell a tudtára adnia, hogy összeveszik vele, hogy eddig miért nem vagy mikor hajlandó már Önt elvenni vagy családot alapítani. Még csak ne is erőszakkal próbálja meg kikényszeríteni belőle. Legyen vele türelmes, megértő, nyitott az álláspontjára és kínáljon neki kompromisszumokat vagy segítsen neki eloszlatni az esetleges félelmeit.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Utál szívességet kérni, de ma nem sok választása marad és muszáj lesz megtennie. Ha már ennyire rosszul van a gondolattól is, akkor legalább olyantól kérjen, akiben megbízik és tudja, hogy nem él vissza a lehetőséggel. Bár valljuk be, sokszor csak Ön feltételezi azt, hogy mások kinevetik vagy mindenáron fejmosásban fogják részesíteni. Bízzon kicsit jobban szeretteiben, elvégre kikre támaszkodhatna, ha nem rájuk?

HALAK: (február 19 - március 20.)



Rettentően magabiztos lett az utóbbi időben és nem is csoda, hiszen elképesztően sikeres. Kétségkívül rászolgált arra, hogy mások csodálják és elismerjék Önt. Ám azért ne essen át a túloldalára, hiszen nem vallana magára, ha mások orra alá dörgölni sikerét. Ne felejtse el, milyen nemes az alázat, a szerénység, ami csak továbbnövelné a népszerűségét. Ügyeljen arra, hogy ne bántson meg másokat!

